Due società da 5.000 miliardi, due strategie opposte sull’AI. Chi ha ragione tra Nvidia e Apple?

Le classifiche di Borsa cambiano continuamente, ma soltanto alcuni avvicendamenti riescono a raccontare qualcosa di più profondo di una semplice variazione delle quotazioni. Quando a contendersi il primo posto sono due società valutate quasi 5.000 miliardi di dollari, anche pochi decimali possono diventare il segnale di un cambiamento nella percezione degli investitori.

Dietro questa sfida non ci sono soltanto due modelli di business differenti. Si confrontano due modi opposti di partecipare alla crescita dell’intelligenza artificiale: costruire l’infrastruttura necessaria per farla funzionare oppure distribuirne le applicazioni a centinaia di milioni di consumatori.

Il punto, quindi, non è stabilire soltanto quale società occupi oggi la prima posizione. È capire quale combinazione di crescita, investimenti, margini e valutazioni venga considerata più sostenibile dopo una delle fasi più intense vissute dal settore tecnologico.

Apple e Nvidia divise da pochi miliardi

Durante la seduta del 17 luglio 2026 Apple è tornata temporaneamente davanti a Nvidia nella graduatoria delle società quotate con la maggiore capitalizzazione mondiale. Il sorpasso è stato favorito dalla tenuta delle azioni Apple e dalla debolezza del comparto dei semiconduttori, colpito da una rotazione degli investitori verso società meno esposte direttamente alla corsa agli investimenti nei data center.

La distanza tra i due gruppi è però talmente ridotta da cambiare anche in funzione dell’orario e del metodo utilizzato per calcolare le azioni effettivamente in circolazione. Bloomberg ha fotografato Apple al primo posto nel corso della seduta, mentre alla chiusura Barron’s attribuiva ancora a Nvidia una capitalizzazione di circa 4.910 miliardi di dollari, leggermente superiore ai circa 4.900 miliardi di Apple. Più che un sorpasso definitivo, si tratta di una sostanziale parità.

Il dato resta comunque rilevante. Nvidia aveva conquistato il primato grazie all’esplosione della domanda di acceleratori per l’intelligenza artificiale, diventando il principale simbolo della crescita degli investimenti nei data center. Il ritorno di Apple nelle immediate vicinanze mostra che il mercato sta rivalutando anche le società capaci di monetizzare l’AI senza dover sostenere direttamente la parte più onerosa della costruzione dell’infrastruttura.

La rotazione che penalizza i semiconduttori

Nvidia continua a dominare il mercato dei processori utilizzati per addestrare ed eseguire i modelli di intelligenza artificiale. La posizione competitiva non dipende soltanto dalle GPU, ma anche dal software CUDA, dalle reti ad alta velocità, dai sistemi integrati e da un ecosistema costruito nel corso di molti anni.

Il mercato, però, ha iniziato a interrogarsi sulla sostenibilità del ritmo degli investimenti. Il Philadelphia Semiconductor Index è sceso di circa il 20% rispetto al massimo raggiunto il 22 giugno, entrando tecnicamente in una fase ribassista. La correzione è arrivata dopo un secondo trimestre eccezionale e viene interpretata da Bank of America come un ridimensionamento estivo, non necessariamente come l’inizio di un deterioramento strutturale della domanda.

Le preoccupazioni riguardano soprattutto tre aspetti. Il primo è la capacità dei grandi gruppi tecnologici di continuare a incrementare le spese per i data center senza compromettere la redditività. Il secondo è lo sviluppo di chip proprietari da parte di Alphabet, Amazon, Microsoft e altri grandi clienti. Il terzo è l’arrivo di modelli capaci di ottenere prestazioni elevate utilizzando quantità inferiori di potenza di calcolo.

Nvidia conserva comunque una posizione industriale difficilmente replicabile. Anche qualora alcuni clienti utilizzassero un numero maggiore di processori progettati internamente, la società potrebbe continuare a beneficiare della crescita complessiva del mercato e della domanda proveniente da governi, imprese, laboratori di ricerca e operatori cloud di dimensioni inferiori.

Apple e il vantaggio di non costruire tutto

Per molti mesi la strategia prudente di Apple nell’intelligenza artificiale è stata letta come un ritardo. Mentre Microsoft, Meta, Alphabet e Amazon annunciavano investimenti sempre più elevati, la società di Cupertino faticava a mostrare applicazioni realmente innovative e rinviava alcune delle funzioni più avanzate di Siri.

Adesso quella cautela viene riletta anche come un vantaggio finanziario. Secondo HSBC, Apple destina agli investimenti in conto capitale una somma equivalente a circa il 2,5% delle vendite previste per il 2026. Per i principali hyperscaler l’incidenza può arrivare complessivamente vicino al 39%. Apple può quindi attendere che modelli, tecnologie e standard diventino più maturi, integrandoli successivamente nei propri dispositivi senza sostenere integralmente i costi della sperimentazione.

Il vero patrimonio del gruppo è rappresentato dalla base installata di circa 2,5 miliardi di dispositivi. Una nuova versione di Siri, più capace di comprendere il contesto e interagire con le applicazioni, potrebbe essere distribuita rapidamente su iPhone, iPad e Mac.

Apple non deve necessariamente vendere un numero molto più elevato di smartphone per ottenere un beneficio. Può aumentare il valore medio dei dispositivi, sostenere i ricavi dei servizi, rafforzare la permanenza degli utenti nell’ecosistema e ridurre la probabilità che passino a prodotti concorrenti.

Questa strategia presenta comunque un rischio. Se le nuove funzioni AI non dovessero dimostrarsi realmente utili, Apple potrebbe continuare a essere percepita come una società con una crescita limitata e una valutazione molto elevata. La prudenza negli investimenti è un vantaggio soltanto se viene accompagnata dalla capacità di trasformare tecnologie sviluppate anche da terzi in prodotti apprezzati dagli utenti.

Le raccomandazioni su Apple dell’ultimo mese

Le valutazioni pubblicate tra il 18 giugno e il 18 luglio mostrano una netta divisione tra gli analisti. I potenziali sono calcolati rispetto alla chiusura del 17 luglio 2026, pari a 333,74 dollari.

HSBC, 17 luglio: rating alzato da Hold a Buy e target price aumentato da 260 a 366 dollari. Il potenziale rispetto alla quotazione di riferimento è del 9,7%.

Jefferies, 16 luglio: rating Hold e target price di 299,88 dollari. Il prezzo obiettivo implica una flessione del 10,1%.

UBS, 16 luglio: rating Neutral e target price confermato a 296 dollari. Il potenziale è negativo per l’11,3%.

Evercore ISI, 14 luglio: rating Outperform e target price di 365 dollari. Il potenziale indicato è del 9,4%.

Morgan Stanley, 14 luglio: rating Overweight e target price di 360 dollari. Il margine di rialzo è del 7,9%.

KeyBanc, 14 luglio: rating ridotto da Sector Weight a Underweight e target price fissato a 250 dollari. La distanza rispetto alla quotazione è negativa per il 25,1%.

Citi, 13 luglio: rating Buy e target price alzato da 315 a 365 dollari. Il potenziale calcolato sulla chiusura del 17 luglio è del 9,4%.

HSBC rappresenta la valutazione più ottimistica. La banca considera Apple vicina a un punto di svolta operativo, sostenuto dalla nuova generazione di Siri, dall’utilizzo dei modelli Gemini, dalla base installata e dalla prevista introduzione di nuovi dispositivi tra il 2026 e il 2027.

Citi punta soprattutto sulla capacità del gruppo di guadagnare quote di mercato e applicare aumenti selettivi dei prezzi. La forza del marchio e la fedeltà della clientela potrebbero consentire ad Apple di trasferire parte dell’aumento dei costi dei componenti sui consumatori senza provocare un calo proporzionale della domanda.

Morgan Stanley segue una logica simile. Un aumento dei prezzi dei nuovi iPhone potrebbe sostenere gli utili, compensando il rincaro delle memorie e di altri componenti elettronici.

KeyBanc adotta invece la posizione più prudente. La banca segnala il rallentamento della spesa per l’hardware, la minore frequenza di sostituzione degli smartphone, la riduzione degli incentivi offerti dagli operatori telefonici e aspettative eccessivamente elevate per il 2027. L’analista prevede inoltre che la crescita dei servizi possa rallentare al 7%, contro una stima di consenso vicina al 12%.

Anche Jefferies resta cauta. L’autorizzazione all’introduzione di Apple Intelligence in Cina viene considerata un passaggio positivo, ma non sufficiente a risolvere il problema principale: la disponibilità dei dati delle applicazioni necessari per rendere Siri realmente contestuale e utile.

Nel complesso, il consenso raccolto su Apple è Buy, con 29 raccomandazioni positive, 15 neutrali e 3 negative. Il target medio è però pari a 318,25 dollari, inferiore del 4,6% rispetto alla chiusura del 17 luglio. Il mercato ha già superato il valore medio stimato dagli analisti.

Le raccomandazioni su Nvidia dell’ultimo mese

Il quadro relativo a Nvidia è molto più uniforme. Anche in questo caso i potenziali sono calcolati sulla chiusura del 17 luglio 2026, pari a 202,81 dollari.

KeyBanc, 14 luglio: rating Overweight e target price aumentato da 310 a 330 dollari. Il potenziale è del 62,7%.

Citi, 14 luglio: rating Buy e target price di 300 dollari. Il margine di rialzo è del 47,9%.

Bank of America, 13 luglio: rating Buy e target price di 350 dollari. Il potenziale raggiunge il 72,6%.

Morgan Stanley, 10 luglio: rating Overweight e target price di 288 dollari. Il potenziale è del 42%.

TD Cowen, 9 luglio: rating Buy, titolo indicato come Top Pick e target price di 275 dollari. Il potenziale è del 35,6%.

KeyBanc ha aumentato il prezzo obiettivo nonostante un possibile lieve ritardo nell’avvio della produzione su larga scala della piattaforma Vera Rubin. Alcuni problemi relativi alla gestione termica e alla qualificazione delle memorie HBM4 potrebbero rallentare la fase iniziale, ma la banca ritiene che Nvidia possa compensare consegnando un numero maggiore di GPU B300.

Morgan Stanley sottolinea la progressiva diversificazione della crescita. La domanda non proverrebbe più soltanto dai maggiori hyperscaler, ma anche da operatori sovrani, imprese, società specializzate in modelli AI e clienti appartenenti a differenti settori industriali.

TD Cowen individua il principale vantaggio competitivo nella capacità di progettare congiuntamente hardware, reti e software. Questo approccio rende più difficile per un concorrente sostituire Nvidia offrendo esclusivamente un processore dalle buone prestazioni.

Bank of America considera la recente correzione un’opportunità per osservare nuovamente il titolo, mantenendo il target più elevato tra quelli pubblicati nel periodo. L’ipotesi centrale è che la crescita dell’infrastruttura AI resti robusta nonostante la volatilità di breve periodo.

Il consenso su Nvidia è Strong Buy. Le rilevazioni disponibili comprendono 58 raccomandazioni Buy, 2 Hold e una sola Sell. Il target medio è pari a 302,31 dollari, superiore del 49,1% alla chiusura del 17 luglio.

Il confronto tra i target price

La differenza più evidente non riguarda la capitalizzazione, ormai quasi identica, ma il rapporto tra quotazioni e valutazioni degli analisti.

Apple quota sopra il target medio del consenso. I giudizi più positivi indicano ancora un potenziale vicino al 10%, mentre quelli più prudenti prevedono ribassi compresi tra il 10% e il 25%. La dispersione delle stime segnala una forte incertezza sulla capacità dell’intelligenza artificiale di generare un nuovo ciclo di crescita sufficiente a giustificare i multipli raggiunti dal titolo.

Nvidia presenta invece target price tutti superiori alla quotazione di riferimento tra le principali raccomandazioni dell’ultimo mese. Il potenziale stimato varia da circa il 36% al 73%. Gli analisti riconoscono i rischi legati agli investimenti nei data center, alla concorrenza e alla velocità della roadmap tecnologica, ma continuano ad attribuire un valore elevato alla leadership nei processori AI e nell’ecosistema software.

Non significa che Nvidia sia automaticamente meno rischiosa. Un target price elevato può indicare anche una maggiore volatilità e una più ampia distanza tra le aspettative del mercato e i risultati che la società dovrà effettivamente conseguire. Nel caso di Nvidia, eventuali riduzioni della spesa dei grandi clienti potrebbero produrre correzioni rapide.

Apple presenta un profilo differente. La crescita prevista è più contenuta, ma i flussi di cassa sono sostenuti dalla vendita di dispositivi, servizi e abbonamenti a una base di utenti molto ampia. Il problema è il prezzo pagato per questa stabilità: dopo il recupero delle ultime settimane, la valutazione lascia meno spazio a risultati inferiori alle attese.

Come interpretare la sfida

Apple e Nvidia rappresentano due esposizioni diverse alla stessa trasformazione tecnologica. Nvidia vende gli strumenti necessari per costruire l’intelligenza artificiale; Apple può utilizzare quei progressi per rendere più attraenti i propri dispositivi e servizi.

Le raccomandazioni dell’ultimo mese mostrano che Wall Street continua a preferire Nvidia in termini di potenziale teorico. Il consenso su Apple è più frammentato e il target medio si trova sotto la quotazione. Su Nvidia, invece, la quasi totalità degli analisti mantiene un giudizio positivo e prezzi obiettivo nettamente superiori ai livelli di mercato.

Per un investitore non è però sufficiente scegliere il titolo con il target più alto. È opportuno verificare quanto il portafoglio sia già esposto alla tecnologia statunitense, quale volatilità sia sostenibile e quale ruolo dovrebbe avere l’investimento. Apple dipende dalla capacità di rilanciare il ciclo dei dispositivi e monetizzare l’AI; Nvidia dipende dalla prosecuzione degli investimenti nelle infrastrutture e dal mantenimento della leadership tecnologica.

Il testa a testa nella capitalizzazione può cambiare più volte. Più utile sarà osservare i prossimi risultati trimestrali, l’andamento dei margini, gli investimenti dei grandi operatori cloud e la risposta dei consumatori ai nuovi prodotti Apple. Sono questi dati, più della posizione occupata in una graduatoria giornaliera, a permettere una valutazione coerente con i propri obiettivi e con il livello di rischio che si è disposti a sostenere.