Dove vedere Mondiale per Club 2025 gratis in tv e streaming, partite Inter e Juve in chiaro

Dove vedere Mondiale per Club 2025 in tv? Buone notizie per i tifosi di Inter e Juventus - le due squadre italiane impegnate nella prima edizione della competizione targata FIFA - viste che le partite dei due club saranno trasmesse in chiaro.

Il Mondiale per club 2025 si svolgerà dal 14 giugno al 13 luglio negli Stati Uniti, una sorta di prova generale in vista dei Mondiali 2026 che saranno ospitati proprio dagli Usa insieme a Canada e Messico.

Nei mesi scorsi Dazn ha siglato un accordo con la Fifa, aggiudicandosi per 1 miliardo di dollari i diritti per trasmettere tutte le 63 partite del Mondiale per Club 2025 in tutto il mondo gratis.

Non solo streaming visto che Dazn ha siglato tutta una serie di accordi a livello locale per cedere i diritti di co-esclusiva a tutta una serie di operatori: in Italia così sarà Mediaset a trasmettere una partita al giorno.

Vediamo allora nel dettaglio dove vedere le partite Mondiale per Club 2025 di Inter e Juventus in diretta tv e streaming, con tutti gli incontri che saranno trasmessi gratis da Dazn e alcuni anche da Mediaset.