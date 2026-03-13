Domenica 15 marzo 2026, si accendono le luci dello Stadio Olimpico per uno dei big match di giornata: la sfida tra Lazio e Milan, valida per la 29ª giornata di Serie A. Una partita dal peso specifico importante per obiettivi diversi ma comunque significativi. I rossoneri arrivano all’appuntamento con l’obiettivo di dare continuità alla propria rincorsa in classifica dopo il successo nel derby e mantenere vive le speranze di rimonta sull’Inter. La Lazio, invece, vuole sfruttare il fattore Olimpico e regalare una grande serata ai propri tifosi, tornati sugli spalti dopo la decisione di interrompere lo sciopero.

Ecco dove vedere la partita in TV, l’orario del fischio d’inizio, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere su valore delle rose e monte ingaggi delle due squadre.

Lazio-Milan: orario e dove vederla in TV tra DAZN e Sky

Calcio d’inizio : 20:45

: 20:45 Stadio : Stadio Olimpico di Roma

: Stadio Olimpico di Roma TV in diretta : DAZN (piattaforma DAZN e canale 214 di Sky)

: (piattaforma DAZN e canale 214 di Sky) TV in streaming e on-demand: DAZN

La Lazio di Maurizio Sarri arriva alla sfida dopo aver ritrovato il successo nell’ultimo turno di campionato, grazie al 2-1 contro il Sassuolo che ha interrotto una serie di quattro partite senza vittorie. I biancocelesti stanno vivendo una stagione altalenante e occupano la parte centrale della classifica, ma davanti al proprio pubblico vogliono provare a fermare una delle squadre più in forma del momento.

Il Milan guidato da Massimiliano Allegri si presenta invece all’Olimpico galvanizzato dal successo per 1-0 nel derby contro l’Inter, risultato che ha rilanciato le ambizioni dei rossoneri nella corsa al vertice della classifica. I rossoneri hanno conquistato due vittorie consecutive, considerando anche il 2-0 sul campo della Cremonese, e puntano a dare continuità alla propria rincorsa.

Lazio-Milan: le probabili formazioni

Lazio con diverse situazioni da monitorare alla vigilia della sfida dell’Olimpico. Non saranno disponibili Basic, Gigot, Rovella e Provedel, mentre restano da valutare le condizioni di Romagnoli e Cataldi. In porta dovrebbe quindi giocare Motta, con Provstgaard pronto a partire dal primo minuto in difesa se il centrale italiano non dovesse recuperare. In attacco il riferimento sarà Maldini, affiancato sugli esterni da Isaksen e Zaccagni.

Anche il Milan arriva alla partita con qualche assenza. Non saranno disponibili Loftus-Cheek, Gabbia e lo squalificato Rabiot. A centrocampo potrebbe trovare spazio Ricci dal primo minuto accanto a Fofana e Modric, mentre in avanti la coppia offensiva sarà ancora formata da Leao e Pulisic.

Ecco le probabili formazioni complete:

Lazio (4-3-3) : Motta; Marusic, Gila, Provstgaard, Nuno Tavares; Dele-Bashiru, Belahyane, Taylor; Isaksen, Maldini, Zaccagni.

: Motta; Marusic, Gila, Provstgaard, Nuno Tavares; Dele-Bashiru, Belahyane, Taylor; Isaksen, Maldini, Zaccagni. Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Estupinan; Leao, Pulisic.

Lazio-Milan: i precedenti recenti

La storia recente dei confronti tra Lazio e Milan racconta un equilibrio piuttosto marcato. Nelle ultime cinque sfide tra le due squadre il bilancio è infatti perfettamente bilanciato, con due vittorie per parte e un pareggio.

Anche nei confronti disputati allo Stadio Olimpico negli ultimi anni l’equilibrio è stato evidente. Nei 12 precedenti più recenti giocati a Roma si registrano infatti quattro vittorie per parte e quattro pareggi, a dimostrazione di sfide spesso molto combattute.

In questa stagione le due squadre si sono già affrontate più volte. In Coppa Italia la Lazio ha avuto la meglio con un 1-0 proprio all’Olimpico, mentre nella gara di andata in campionato disputata a San Siro il Milan si è imposto con lo stesso risultato di 1-0. Numeri che confermano un confronto sempre molto equilibrato tra biancocelesti e rossoneri.

Lazio-Milan: valore delle rose e monte ingaggi

Oltre agli aspetti tecnici, la sfida tra Lazio e Milan mette a confronto anche due realtà economiche di primo piano del calcio italiano.

Secondo i dati più recenti, il Milan spende annualmente circa 100 milioni di euro in stipendi base. La Lazio, invece, supera i 72 milioni di euro.

Per quanto riguarda i singoli ingaggi, tra i più alti della rosa biancoceleste figura Mattia Zaccagni, con circa 6,5 milioni di euro lordi annui tra parte fissa e bonus. In casa rossonera, invece, tra gli stipendi più elevati figurano Adrien Rabiot e Christopher Nkunku, entrambi intorno agli 11,5 milioni di euro lordi complessivi.

Sul piano del valore complessivo delle rose, il riferimento resta sempre il portale specializzato Transfermarkt. La Lazio presenta una valutazione complessiva di circa 223 milioni di euro, mentre il Milan si colloca nettamente più in alto con una stima di circa 493,5 milioni di euro, cifra che riflette la profondità e la qualità dell’organico a disposizione di Allegri.