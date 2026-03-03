Mercoledì 4 marzo 2026 va in scena allo Stadio Olimpico l’andata della semifinale di Coppa Italia 2026 tra Lazio e Atalanta. Chi avrà la meglio nei 180 minuti complessivi volerà in finale contro una tra Inter e Como, impegnate nell’altra semifinale del tabellone. Una Coppa Italia che entra ora nel momento decisivo, con in palio non soltanto il trofeo ma anche l’accesso diretto all’Europa League della prossima stagione. Esclusa l’Inter, tutte le squadre impegnate ancora nel torneo non possono sottovalutare il traguardo europeo.

Ecco dove vedere la partita in TV, l’orario del fischio d’inizio, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere su valore delle rose e stipendi delle due squadre.

Lazio-Atalanta: orario e dove vederla in TV

Calcio d’inizio : 21:00

: 21:00 Stadio : Stadio Olimpico di Roma

: Stadio Olimpico di Roma TV in diretta : ITALIA 1

: ITALIA 1 TV in streaming e on-demand: Mediaset Infinity

L’arbitro del match sarà il signor Daniele Chiffi della sezione di Padova. La Lazio di Maurizio Sarri vive una fase delicata della stagione: in campionato i biancocelesti occupano attualmente l’undicesimo posto e arrivano alla semifinale dopo una serie di risultati poco brillanti, tra cui la sconfitta per 2-0 contro il Torino e il pareggio a reti inviolate con il Cagliari. In mezzo, anche il ko proprio contro l’Atalanta, che ha lasciato scorie sia tecniche sia psicologiche.

L’Atalanta di Raffaele Palladino, invece, si presenta nella Capitale dopo il 2-1 incassato sul campo del Sassuolo, arrivato a pochi giorni dall’intenso doppio confronto europeo con il Borussia Dortmund. Al netto dell’ultimo passo falso, il percorso recente dei nerazzurri resta solido: successi contro Napoli, Lazio e Cremonese e il pareggio sul campo del Como certificano una squadra competitiva su più fronti.

I pronostici dell’andata sono estremamente equilibrati, anche perché si tratta del primo atto di un doppio confronto che si concluderà a Bergamo. L’Olimpico rappresenta un fattore da non sottovalutare, ma l’Atalanta ha già dimostrato di poter colpire in trasferta. In caso di parità complessiva dopo andata e ritorno si procederà con tempi supplementari ed eventuali calci di rigore.

Lazio-Atalanta: le probabili formazioni

Entrambe le squadre dovrebbero affidarsi a una sorta di formazione tipo, pur dovendo fare i conti con alcune assenze. Per la Lazio restano da valutare le condizioni di Maldini, mentre non saranno a disposizione Basic, Pedro e Rovella; possibile chance dal primo minuto per Noslin nel tridente offensivo. Qualche defezione anche per l’Atalanta, con De Ketelaere e Raspadori indisponibili e Ederson in dubbio dopo i problemi accusati nell’ultima uscita.

Ecco le probabili formazioni complete:

Lazio (4-3-3) : Provedel; Marusic, Provstgaard, Romagnoli, Pellegrini; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni.

: Provedel; Marusic, Provstgaard, Romagnoli, Pellegrini; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni. Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Krstovic.

Lazio-Atalanta: valore delle rose e monte ingaggi

In una semifinale così aperta, individuare una favorita non è semplice. Anche sul piano economico il confronto offre spunti interessanti. È vero che “i bilanci non scendono in campo”, ma i numeri aiutano a comprendere il diverso peso strutturale delle due società.

Secondo i dati Capology, l’Atalanta spende annualmente poco più di 62 milioni di euro in stipendi base; la Lazio supera invece i 72 milioni.

Il giocatore più pagato della rosa nerazzurra è Giacomo Raspadori, con circa 8,1 milioni di euro lordi annui tra parte fissa e bonus, pur non essendo disponibile per la sfida dell’Olimpico. In casa biancoceleste, invece, l’ingaggio più elevato è quello di Mattia Zaccagni, che pesa per quasi 6,5 milioni di euro lordi a stagione.

Per quanto riguarda il valore complessivo delle rose, il portale di riferimento resta Transfermarkt. L’Atalanta presenta una valutazione di circa 386 milioni di euro per il proprio “parco giocatori”, mentre la Lazio si attesta intorno ai 223 milioni, confermando un divario patrimoniale che però, come spesso accade nelle coppe, può essere azzerato dal campo.