Dove costa meno la benzina in Italia? La classifica 2026

La benzina sta davvero scendendo. E la differenza sul pieno oggi può valere decine di euro al mese.

Se a inizio 2025 il prezzo medio superava ancora 1,82 euro al litro, nei primi mesi del 2026 siamo scesi intorno a 1,64 euro: significa che in un anno il costo alla pompa è calato di oltre 18 centesimi al litro. Una discesa lenta ma costante che riporta i carburanti sui livelli più bassi degli ultimi anni.

Ma c’è un dettaglio che molti automobilisti sottovalutano: il prezzo non è uguale in tutta Italia. Tra le zone più economiche e quelle più care la differenza può superare anche 15 centesimi al litro. Tradotto: fare rifornimento nel posto giusto può farti risparmiare centinaia di euro l’anno.

Ecco perché oggi la domanda non è solo quanto costa la benzina, ma dove conviene farla davvero.

Vediamo quindi la classifica aggiornata 2026 delle regioni e delle città dove fare il pieno costa meno.

Le Regioni dove la benzina costa meno: la classifica 2026

Rispondiamo subito alla domanda: dove costa meno fare benzina oggi? A febbraio 2026, la Regione con il prezzo più basso per la benzina è il Lazio, con una media di circa 1,631 euro al litro. Al secondo posto troviamo le Marche, seguite da Lombardia, Piemonte e Veneto, tutte molto vicine tra loro. Nella Provincia di Bolzano, invece, il costo della benzina resta il più alto d’Italia, vicino a 1,699 euro al litro.

Queste differenze di prezzo tra le diverse Regioni sono attribuibili a vari fattori: dal tipo di impianti di erogazione presenti sul territorio al numero di distributori, fino alla qualità dei servizi e delle infrastrutture di trasporto. Tutti questi elementi influenzano in modo significativo il costo finale del carburante.

Ogni giorno il Ministero delle Imprese e del Made in Italy aggiorna i prezzi medi dei carburanti per Regioni. Ecco la classifica:

Regione Benzina (self) Gasolio (self) Lazio 1,631 €/litro 1,683 €/litro Marche 1,632 €/litro 1,679 €/litro Lombardia 1,636 €/litro 1,692 €/litro Piemonte 1,635 €/litro 1,693 €/litro Veneto 1,635 €/litro 1,683 €/litro Emilia Romagna 1,638 €/litro 1,693 €/litro Toscana 1,640 €/litro 1,693 €/litro Umbria 1,643 €/litro 1,696 €/litro Campania 1,647 €/litro 1,673 €/litro Friuli Venezia Giulia 1,651 €/litro 1,708 €/litro Sardegna 1,656 €/litro 1,712 €/litro Puglia 1,663 €/litro 1,688 €/litro Molise 1,662 €/litro 1,699 €/litro Liguria 1,663 €/litro 1,717 €/litro Sicilia 1,669 €/litro 1,692 €/litro Calabria 1,676 €/litro 1,706 €/litro Provincia di Trento 1,677 €/litro 1,733 €/litro Valle d’Aosta 1,682 €/litro 1,746 €/litro Provincia di Bolzano 1,699 €/litro 1,766 €/litro

leggi anche Quanto ti costerà fare il pieno di benzina dal 1° gennaio 2026

Prezzo benzina: le città dove si spende di meno

Dopo Livigno, territorio extradoganale dove il carburante è esente da alcune imposte, la città dove si spende meno per il rifornimento auto è Casalpusterlengo, in provincia di Lodi. Qui il prezzo della benzina al self service è tra i più bassi d’Italia, con valori intorno a 1,55 euro al litro. Seguono Legnago, in provincia di Verona, dove il costo al litro è circa 1,57 euro, e Piove di Sacco (vicino a Padova), con un prezzo medio di 1,58 euro al litro.

Le città più economiche continuano a concentrarsi soprattutto tra Lombardia, Veneto e Marche, territori caratterizzati da forte concorrenza tra distributori e da una presenza significativa di impianti indipendenti, fattori che contribuiscono a mantenere i prezzi più bassi rispetto alla media nazionale.

Prezzo benzina: le città dove si spende di meno

Escludendo Livigno, territorio extradoganale dove il carburante è esente da alcune imposte, la città dove si spende meno per il rifornimento auto è Casalpusterlengo, in provincia di Lodi, con un prezzo della benzina self di circa 1,55 euro al litro. Seguono Legnago, in provincia di Verona, con 1,57 euro al litro, e Piove di Sacco (vicino a Padova), dove il prezzo medio è di 1,58 euro al litro.

Le città più economiche continuano a concentrarsi soprattutto tra Lombardia, Veneto e Marche, territori caratterizzati da forte concorrenza tra distributori e ampia presenza di impianti indipendenti.

Città Prezzo Benzina (self) Livigno (SO) 1,40 €/litro Casalpusterlengo (LO) 1,55 €/litro Legnago (VR) 1,57 €/litro Piove di Sacco (PD) 1,58 €/litro Gera Lario (CO) 1,59 €/litro Cavarzere (VE) 1,60 €/litro Porto Viro (RO) 1,60 €/litro Ancona 1,61 €/litro Ascoli Piceno 1,61 €/litro Montecorsaro (MC) 1,61 €/litro Porto Sant’Elpidio (FM) 1,61 €/litro Rezzato (BS) 1,61 €/litro Vicenza 1,61 €/litro Zanica (BG) 1,61 €/litro Bagnolo Cremasco (CR) 1,62 €/litro Castelfranco Veneto (TV) 1,62 €/litro Merate (LC) 1,62 €/litro Usmate Velate (MB) 1,62 €/litro Luino (VA) 1,63 €/litro Castiglione delle Stiviere (MN) 1,63 €/litro Longarone (BL) 1,64 €/litro San Lorenzo in Campo (PU) 1,64 €/litro

Per conoscere quanto costa la benzina o il gasolio vicino a te, basta entrare nella homepage del sito Osservaprezzi Carburanti del Mise e navigare sulla pagina “Ricerca in zona”.

Dove fare il pieno di benzina con 50 euro

Fare il pieno con 50 euro oggi è ancora possibile. Ma solo se sai dove andare.

La risposta è una sola: Livigno. In questa località extradoganale al confine con la Svizzera la benzina costa circa 1,40 euro al litro, uno dei prezzi più bassi d’Italia. Con 50 euro porti a casa circa 35 litri di carburante: abbastanza per avvicinarti al pieno di un’utilitaria come la Fiat Panda (serbatoio da 38 litri), spendendo comunque molto meno rispetto al resto del Paese.

Il confronto è impietoso: nelle zone più care, come la Provincia di Bolzano, lo stesso pieno può costare oltre il 25% in più. Tradotto in pratica: a Livigno risparmi decine di euro ogni volta che fai rifornimento.

Il motivo è semplice: qui non si pagano alcune imposte statali, come l’IVA. Un’eccezione storica dovuta all’isolamento della località fino agli anni ’50 che, ancora oggi, rende Livigno una vera calamita per chi vuole spendere meno alla pompa.

Le app per sapere dove costa meno la benzina

Oggi risparmiare sul carburante è molto più semplice: basta lo smartphone. Esistono infatti diverse app per sapere dove costa meno la benzina che permettono di confrontare i prezzi in tempo reale e trovare il distributore più conveniente vicino a te o lungo il percorso.

Ecco le migliori applicazioni disponibili su Play Store e App Store aggiornate al 2026.

Google Maps resta il punto di riferimento per pianificare i viaggi. Mostra i distributori lungo il percorso con i prezzi aggiornati. PrezziBenzina (Android, iOS, Blackberry, Windows Phone), molto simile a Google Maps, mostra l distributori più convenienti con una grafica colorata dal migliore (in verde) al più caro (in rosso). Waze (Android, iOS) ha le stesse funzioni di Google Maps. Comprata da Google nel 2013, questa applicazione di navigazione stradale consente anche di monitorare i prezzi della benzina. iCarburante (iOS), disponibile solo per le piattaforme Apple, mostra i distributori più vicini ordinati per prezzo e fornisce le indicazioni per raggiungerli rapidamente. Fuelio (Android, iOS) mostra i prezzi della benzina nei distributori di zona. Inoltre tiene traccia di consumi, spese auto, pedaggi, parcheggi e manutenzione. Ideale per chi vuole controllare il budget dell’auto nel tempo. Fuel Flash (Android, iOS) copre oltre 60.000 distributori in Europa. È particolarmente utile per chi viaggia spesso all’estero.. ViaMichelin (Android, iOS) calcola percorsi e fornisce indicazioni in tempo reale sul traffico basandosi sulle mappe Michelin. Inoltre consente di consultare i prezzi dei carburanti nei distributori vicini in Italia e in diversi Paesi europei. Enilive App (ex Eni Live) permette di trovare i distributori Enilive più economici, pagare dal telefono e accedere a promozioni e cashback. Q8 App mostra i prezzi dei distributori Q8, consente il pagamento digitale e offre sconti dedicati agli utenti. Drivvo è un’alternativa a Fuelio ed è diventata molto popolare negli ultimi anni: monitora spese auto, consumi e aiuta a individuare i distributori più convenienti.