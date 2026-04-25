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Dopo questa data, nessuna password sarà più sicura. Ecco perché cambiarla subito

Pasquale Conte

25 Aprile 2026 - 00:24

Scatta l’allarme per le tue password personali. Gli esperti avvisano che c’è una deadline per tutti: sarai obbligato a cambiarle per non rischiare.

Dopo questa data, nessuna password sarà più sicura. Ecco perché cambiarla subito

Per la protezione dei propri account personali, le password giocano un ruolo fondamentale. È importante sceglierne di complicate, con caratteri speciali, maiuscole e numeri. Ma non solo perché, visto il modo in cui si è evoluto il mondo della cybercriminalità, ormai è indispensabile attivare autenticazione a due fattori e passkey per essere sicuri.

Nonostante tutto questo, ancora oggi ci sono milioni di utenti in tutto il mondo che proteggono i propri profili con password semplici, addirittura con la classica 123456. Ora ci hanno pensato alcuni esperti di sicurezza informatica a lanciare un ulteriore allarme. Pare che ci sia già una data dopo la quale nessuna password sarà più al sicuro.

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Quando bisogna cambiare password

Tra cinque anni nessuna password sarà più sicura. È questo l’avvertimento lanciato dall’ufficio tedesco per la sicurezza informatica (BSI), secondo cui entro il 2031 avremo bisogno di nuove tecnologie di crittografia. Il motivo? L’avvento dei computer quantistici, che potrebbero violare le chiavi tradizionali di oggi.

Fortunatamente oggi molte applicazioni di messaggistica come WhatsApp e Signal già integrano sistemi avanzati per la sicurezza, ma l’allarme rimane presente. La raccomandazione dell’ente tedesco è rivolta principalmente alle aziende, alle autorità e ai gestori di servizi o infrastrutture IT.

Ma anche gli utenti comuni non sono esenti dal pericolo. Entro il 2031, tutti saranno obbligati ad effettuare lo switch dalle password tradizionali a opzioni più sicure come i gestori di password. I truffatori sono già a conoscenza di quello che succederà e stanno raccogliendo dati nella speranza di poterli decodificare con i computer quantistici tra qualche anno. Il rischio è di rendere vulnerabili account, dati sanitari e foto private di chiunque.

Come proteggere i propri profili

Cosa fare, dunque, per proteggere i propri account oltre alle password? Il consiglio è di aggiungere altri livelli di sicurezza capaci di rendere inutile la conoscenza delle tue credenziali di accesso. In prima linea c’è l’Autenticazione a due fattori, attivabile sia con app esterne quali Google Authenticator o Microsoft Authenticator sia con piccoli dispositivi USB da inserire o avvicinare fisicamente per sbloccare l’account.

Un altro strumento utile è la passkey, un’evoluzione che mira a eliminare del tutto le password. Questa si basa sulla crittografia a chiave pubblica e dà modo di accedere usando lo sblocco biometrico o un PIN. Si tratta di un sistema impossibile da rubare tramite il phishing, poiché legato al sito specifico.

Infine ci sono i password manager, ossia applicazioni capaci di creare codici unici e complessi per ogni profilo. Li trovi sia già preinstallati all’interno degli smartphone Android o iPhone sia disponibili su app esterne come Bitwarden e 1Password.

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