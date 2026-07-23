Donazione immobile, come funziona, costi, tasse e novità

Cos’è e come funziona la donazione di immobili? Donare la proprietà di un immobile a un figlio o a un altro familiare è una pratica molto diffusa e spesso viene utilizzata come anticipo sulla futura eredità. Tuttavia la donazione di un immobile non può essere vista come un gesto di generosità poiché si tratta di un atto giuridico molto complesso che richiede l’atto pubblico e comporta anche adempimenti dal punto di vista fiscale.

Tra la parcella del notaio, l’eventuale imposta sulle donazioni, le imposte ipotecarie e catastali, i costi da sostenere potrebbero variare molto anche in base al grado di parentela che lega il donante al donatario e alle franchigie previste dalla legge.

Secondo l’articolo 769 del codice civile italiano, la donazione consiste nel contratto tramite il quale, per spirito di liberalità, una persona produce un beneficio verso un’altra, «disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un’obbligazione».

Grazie a questo contratto un soggetto (detto «donante») procura ad un altro soggetto (detto «donatario»), in modo spontaneo e gratuito, senza ricevere nulla in cambio, un certo arricchimento: o cedendogli la proprietà o un altro diritto reale su un bene (ad es. il diritto di abitazione), o assumendo, per conto suo, una data obbligazione (è la cd. donazione promissoria).

Prima di firmare un atto di donazione, quindi, è buona norma conoscere ogni dettaglio, comprese le novità normative sulla futura commerciabilità dell’immobile per comprendere come donare una casa senza rischi.

Le novità della riforma, più sicurezza per chi acquista

La riforma delle successioni del 2025 porta a una vera e propria svolta per gli immobili provenienti da donazione. Le novità, in vigore dal 18 dicembre 2025, hanno subito un periodo di transizione durato fino al 18 giugno 2026. Per tutte le donazioni successive al 18 giugno, invece si applicano le nuove norme. Ma cosa è cambiato con la riforma?

Prima del provvedimento era molto difficile vendere una casa donata perché le banche difficilmente concedevano un mutuo. Gli eredi legittimari potevano, infatti, rivalersi sul terzo acquirente e pretendere la restituzione del bene in caso di lesione della quota legittima.

Con la nuova normativa, invece, viene eliminata la possibilità di agire contro i terzi acquirenti per chiedere la restituzione del bene. La compravendita di un bene acquisito per donazione ora è perfettamente garantita anche se non scompare la tutela degli eredi: il loro diritto si trasforma in un diritto di credito nei confronti del donatario che sarà tenuto a compensare economicamente gli altri eredi senza che il bene donato e venduto venga messo a rischio.

Gli effetti della riforma si avvertono concretamente sulla compravendita degli immobili con una maggiore sicurezza per gli acquirenti, con una maggiore facilità nell’ottenere i mutui dalle banche se si acquista una casa donata e con un aumento generale della commerciabilità dei beni immobili donati.

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Donazione immobile, cos’è e chi può farla

La definizione di donazione è contenuta all’articolo 769 del Codice civile:

“La donazione è il contratto [1321 c.c.]col quale, per spirito di liberalità [770, 809 c.c.], una parte arricchisce l’altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un’obbligazione.”

La donazione, dunque, è un atto di liberalità che non può essere sottoposto a condizioni e può donare soltanto chi ha la capacità di agire. Per quanto riguarda il donatario, invece, non ci sono particolari restrizioni.

Ciò che caratterizza la donazione sono due elementi:

l’ animus donandi di colui che dona, ossia il donante, cioè la volontà di donare senza ricevere nulla in cambio;

di colui che dona, ossia il donante, cioè la volontà di donare senza ricevere nulla in cambio; l’arricchimento di colui che riceve la donazione a cui corrisponde l’impoverimento del donante.

I presupposti essenziali della donazione: la capacità di agire

Per poter effettuare una donazione e stipulare il relativo contratto, il donante deve avere “piena capacità di disporre dei propri beni” (art. 774 cod. civ e seguenti). Ciò vuol dire che deve disporre pienamente della «capacità di agire»: deve, cioè, essere una persona capace di intendere e di volere quel determinato atto giuridico e, al contempo, deve essere titolare di quei diritti e di quegli obblighi che trasferisce. Da ciò discende che sono invalide le donazioni fatte dai minori, dagli interdetti e dagli inabilitati.

La ragione profonda che deve sostenere la stipulazione di un contratto di donazione è, in ogni caso, la volontà genuina del donante di arricchire il donatario: dal momento che rappresenta un «atto personalissimo», che si fonda (almeno in teoria) su motivazioni relative alla sfera più intima del donatario e che proprio per questo non ammette rappresentanza, ossia soggetti che possano donare in nostra vece.

È nullo, infatti, il mandato con cui il donante attribuisce ad altri la facoltà di designare la persona del donatario o di determinare l’oggetto della donazione (art. 778 cod. civ. co. 1).

Al contrario, è consentito al donante di conferire a un’altra persona l’incarico di scegliere il donatario tra più persone o tra più cose indicate dal donante stesso (art. 778 c.c., commi 2 e 3).

Donazione immobiliare e capacità giuridica

Se si può donare solo nel caso in cui si abbia capacità d’agire, chiunque, al contrario, può ricevere una donazione: per il donatario, infatti, è sufficiente possedere la «capacità giuridica», ossia la capacità di assumere la titolarità di un rapporto giuridico, che si acquista al momento della nascita. Si deve considerare legittima, così, la donazione al nascituro, allorché si tratti di figli (ancora da concepire) di persone determinate e viventi al momento della donazione (vedi art. 784 cod. civ.), spettando l’accettazione della donazione, in tali ipotesi, ai futuri genitori.

Anche le persone giuridiche, peraltro, possono fare e ricevere donazioni, se così prevede lo statuto dell’ente.

Donazione di un immobile

Se al donante è consentito di donare in maniera spontanea e senza secondi fini una parte più o meno consistente del proprio patrimonio, va da sé che possa donare anche un immobile di sua proprietà. In tali ipotesi si configura una donazione di immobile.

Bisogna tenere presente, tuttavia, che non tutte le donazioni richiedono la stessa forma giuridica: se per le donazioni di modico valore (si pensi a un orologio che non sia un bene di extralusso) è sufficiente la semplice consegna del bene (il codice civile, all’art. 783, parla di «tradizione» del bene), per la donazione di beni immobili, invece, è richiesta una forma particolare per la stipulazione del contratto, senza la quale il contratto è da considerarsi nullo.

Come fare la donazione di un immobile

La legge impone che la donazione sia fatta per mezzo di atto pubblico. Per questo è necessario rivolgersi ad un notaio e durante la procedura è obbligatoria la presenza di due testimoni. L’atto pubblico costituisce prova legale, fino a querela di falso.

La necessità della forma per atto pubblico è giustificata dall’importanza della donazione, la quale produce effetti considerevoli sul patrimonio di colui che dona e che riceve il bene.

Donazione di un immobile: la forma giuridica del contratto

La donazione di un immobile rientra tra gli atti solenni: ciò significa che il relativo contratto deve essere redatto, a pena di nullità (vedi articoli 782 e 2699 del codice civile), da un notaio, sotto forma di atto pubblico e con la presenza necessaria delle parti e di almeno due testimoni (art. 48 legge notarile n. 89/1913). L’atto pubblico, ricordiamolo, è il documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l’atto è formato (art. 2699 c.c.).

Spetta al notaio, prima che si proceda alla effettiva donazione del bene, verificare (tramite una visura catastale o ipotecaria) se il bene è gravato dai classici vincoli che possono interessare i passaggi di proprietà di beni, quali il pegno e l’ipoteca. Spetta al notaio, altresì, di appurare la situazione effettiva dell’immobile da un punto di vista catastale e planimetrico, così da poter opporre, eventualmente, l’esistenza di ipotesi di abuso edilizio che riguardano l’immobile oggetto di donazione.

La necessità di un atto notarile, ovviamente, rappresenta un costo inevitabile annesso alla donazione, al quale debbono sommarsi quelli relativi alle imposte (che vedremo più avanti). L’atto notarile deve essere redatto alla presenza di due testimoni.

Come si perfeziona il contratto

Il contratto di donazione di un immobile si perfeziona con il semplice accordo delle parti: in altre parole, non è indispensabile, ai fini del trasferimento del bene dal donante al donatario, che avvenga la consegna dell’immobile: il trasferimento della proprietà avviene nel momento stesso in cui l’accettazione da parte del donatario viene palesata al donante.

L’accettazione può essere fatta nel contratto stesso di donazione (accettazione consensuale) o con atto pubblico posteriore (accettazione differita), nel qual caso «la donazione non è perfetta se non dal momento in cui l’atto di accettazione è notificato al donante».

Prima che la donazione sia perfezionata, tanto il donante quanto il donatario possono revocare la loro dichiarazione.

Nel momento in cui il contratto di donazione viene sottoscritto dalle parti, questo deve essere trascritto (art. 2671 cod. civ.), cioè «registrato» presso l’ufficio dei registri immobiliari nella cui circoscrizione sono situati i beni. In caso di omessa trascrizione, il contratto, pur mantenendo la sua validità ed efficacia, rimane esposto alle eventuali opposizioni dei cd. terzi (soggetti estranei alla pattuizione) che dichiarino di vantare diritti sul bene oggetto della donazione.

La donazione di un immobile deve essere registrata, sempre a cura del notaio redigente, presso l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente per territorio, entro i successivi 30 giorni. Il notaio provvede al versamento dell’imposta, insieme all’imposta di registro, nella misura fissa 200 euro, ad esclusione dell’ipotesi in cui la donazione non ecceda i limiti della franchigia: in tale ultimo caso, infatti, l’imposta non è dovuta.

Imposte donazione immobile aliquote franchigia

Le donazioni tra familiari godono di una franchigia (ossia la soglia fino alla quale non si pagano le imposte) molto alta e, quindi, nella maggior parte dei casi, sono esenti dall’imposta di donazione e di registro.

In particolare, la franchigia è pari a:

1 milione di euro , per le donazioni tra coniugi, soggetti di un’unione civile e parenti in linea retta (genitori e figli, ascendenti e discendenti),

, per le donazioni tra coniugi, soggetti di un’unione civile e parenti in linea retta (genitori e figli, ascendenti e discendenti), 100.000 euro, per le donazioni tra fratelli e sorelle.

Sotto tali soglie, poi, le donazioni sono registrate gratuitamente (esenzione dall’imposta di registro: vd. circolare Agenzia delle Entrate 44/E 7,10.2011).

Nella seguente tabella riassumiamo le aliquote dell’imposta di donazione con relative franchigie in base al grado di parentela:

Grado di parentela Franchigia Aliquota (sul valore eccedente) Coniuge e parenti in linea retta (Genitori, figli, nipoti abiatici) 1.000.000 € per ciascun beneficiario 4% Fratelli e sorelle 100.000 € per ciascun beneficiario 6% Altri parenti fino al 4° grado / Affini fino al 3° (Zii, nipoti, cognati) Nessuna franchigia 6% Tutti gli altri soggetti (Estranei, conviventi non coniugati) Nessuna franchigia 8% Beneficiari con disabilità grave (Legge 104/92) 1.500.000 € (a prescindere dal grado di parentela) 4%, 6% o 8% (in base al grado di parentela)

Donazione di un immobile: tipologie

La donazione di una casa va incontro a una diversa disciplina a seconda della tipologia di donazione e dell’occasione nella quale viene effettuata. Tradizionalmente, in dottrina , si identificano tre tipologie: donazione in occasione delle nozze; donazione remunerativa; donazione modale. Vediamole da vicino.

Donazione in occasione delle nozze

Il matrimonio può rappresentare un’occasione imperdibile per chi voglia fare dono di un immobile, magari per assicurare a un proprio caro la sicurezza di un bene primario, come è la casa.

Definita dal codice civile, all’art. 785, co. 1, « donazione in riguardo di matrimonio» (art. 785 c. 1 c.c.), essa si perfeziona senza bisogno di accettazione ed è irrevocabile, ma non produce effetto finché non segua il matrimonio. Nel contratto di donazione deve obbligatoriamente risultare, in modalità inequivocabili, la finalità dell’attribuzione patrimoniale.

Tale donazione può essere effettuata a favore di uno o di entrambi gli sposi oppure dei loro figli, finanche nascituri:

dagli sposi stessi, tra loro ;

; da altri.

Si pensi al padre della sposa che dona agli sposi o al futuro nipotino una casa. In tal caso, la donazione non entra nella comunione legale dei beni, con la conseguenza che la casa resterà nella esclusiva proprietà del donatario, ossia la sposa.

Inoltre, qualora il matrimonio venisse annullato, ne discenderebbe l’annullamento anche della donazione. Si noti che l’annullamento del matrimonio è cosa diversa dal divorzio. Se quest’ultimo comporta lo scioglimento di un vincolo nato valido, l’annullamento del matrimonio porta alla sua «cancellazione», dal momento che l’unione matrimoniale era invalida fin dall’origine, in quanto fondata su di un consenso distorto o estorto con violenza (vedi art. 122 cod. civ.)

Donazione remuneratoria

Prevista dall’art. 770 del codice civile, tale donazione equivale ad un atto di pura liberalità nei confronti di un soggetto che abbia compiuto un’azione meritoria o sia in una condizione di necessità economica. Si pensi alla donazione di un terreno fatta da un milionario a colui che abbia salvato sua figlia dall’annegamento, infinitamente grato per l’eroico gesto.

Tale forma di donazione, per espressa previsione dell’art. 805 del cod. civ. è irrevocabile e impone al donante di prestare la garanzia «per evizione» (la garanzia che non si verrà, un domani, privati del bene per rivendicazione di un altro soggetto) sino all’ammontare della prestazione ricevuta.

Donazione modale

All’articolo 793 del codice civile è contemplata un ulteriore forma di donazione, che può riferirsi anche al caso in cui oggetto della donazione sia un immobile. E’ il caso della donazione modale, cioè quella forma di donazione con cui il donante, realizzando un suo interesse non patrimoniale (dunque non economico), impone al donatario l’effettuazione di una certa azione (che, giuridicamente, riveste la forma dell’onere, «modus», in latino).

Si pensi al caso in cui il nonno doni un vigneto al nipote, a patto che il nipote, annualmente, devolva una parte dei proventi derivati dalla vendita del vino prodotto a un’associazione di beneficienza.

Il donatario, in tali casi, è tenuto all’adempimento dell’onere comunque entro i limiti del valore della cosa donata.

Per l’adempimento dell’onere, poi, oltre il donante, potrà agire qualsiasi interessato all’adempimento (si pensi al figlio del donatario), anche durante la vita del donante stesso.

La risoluzione del contratto di donazione per inadempimento dell’onere, quando è espressamente prevista nell’atto di donazione, può essere domandata dal donante o dai suoi eredi.

Donazione di un immobile: è possibile la revoca?

Sì. La donazione di un immobile, oltre ad essere annullabile per i classici vizi della volontà (errore, dolo, violenza, incapacità del donante), può essere revocata anche a distanza di anni (ad esclusione, come già visto, dei casi di donazione in occasione di matrimonio e remuneratoria).

Due sono le possibili cause alla base della cd. revocazione, di cui all’art. 800 del codice civile:

l’ingratitudine (art. 801 c.c.);

(art. 801 c.c.); la sopravvenienza di figli (art. 803 c.c.).

La domanda di revocazione per ingratitudine può essere proposta entro 1 anno dal giorno in cui il donante è venuto a conoscenza del fatto che consente la revocazione, quando il donatario:

-* ha commesso uno dei fatti previsti dai numeri 1, 2 e 3 dell’articolo 463;

si è reso colpevole d’ ingiuria grave verso il donante;

verso il donante; ha dolosamente arrecato grave pregiudizio al patrimonio del donante o gli ha rifiutato indebitamente gli alimenti dovuti.

La domanda di revoca per sopravvenienza di figli (da proporre entro 5 anni dal giorno della nascita dell’ultimo figlio nato nel matrimonio o discendente, dalla notizia dell’esistenza del figlio o discendente, oppure dall’avvenuto riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio) si riconnette alla superiorità dell’interesse familiare riconosciuta dall’ordinamento, in virtù della quale, derogando alla disciplina generale del contratto, il legislatore consente a una persona di effettuare un nuovo giudizio di opportunità sulle sue disposizioni patrimoniali, quando la donazione può provocare una diminuzione del patrimonio (presente e futuro) della propria prole.

Diverso è il caso della revoca per mutuo consenso, ovvero quando sia il donante che il donatario sono d’accordo sulla restituzione del bene donato. La revoca va fatta dinanzi al notaio alla presenza di entrambi gli interessati.

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Costi notaio donazione casa

Quando si parla dei costi della donazione bisogna prendere in considerazione due voci di spesa differenti:

la parcella del notaio che dipende anche dal valore dell’immobile;

che dipende anche dal valore dell’immobile; la tassazione che prevede il versamento di imposta di bollo di registro, ipotecaria, catastale e di donazione.

Difficile stabilire a priori quale sia il costo da versare al notaio: questa categoria prefessionale , da quando sono state abolite le tariffe stabilite, determina i costi in base alle regole del libero mercato (influisce quindi il prestigio della studio notarile, la città e la complessità dell’atto).

Il compenso del notaio varia in base a due fattori:

la rendita catastale dell’immobile;

la categoria immobiliare.

Questa è la regola matematica per calcolare la tariffa del notaio:

(Rendita catastale + 5% della rend. cat.) * coefficiente che dipende dalla categoria dell’immobile.

I coefficienti per i quali moltiplicare la rendita catastale rivalutata sono nello specifico:

115,5 nell’ipotesi in cui l’immobile sia adibito a prima casa;

126 nel caso di immobili di categoria A e C;

176,4 nel caso di immobili di categoria B;

63 nel caso di immobili di categoria A/10 e D.

Anche se, come abbiamo detto il compenso del notaio può variare, mediamente si attesta su queste cifre:

valore immobile fino a 100.000 €: 1.500 € - 2.000 € + IVA;

valore immobile tra 100.000 € e 250.000 €: 2.000 € - 3.000 € + IVA;

valore immobile oltre 250.000 €: 3.000 € - 4.500 €+ IVA.

Il consiglio, in questo caso, è di consultare più di un notaio per scegliere, poi, quello maggiormente conveniente (in alcuni casi i preventivi possono discostarsi uno dall’altro, anche di diverse migliaia di euro).

Altra voce di spesa sono le imposte a carico del donante che sono:

200 euro per l’imposta di registro;

per l’imposta di registro; 200 euro per l’imposta ipotecaria;

per l’imposta ipotecaria; 1% del valore catastale per l’ imposta catastale ; se per il beneficiario rappresenta la prima casa, è dovuta un’imposta pari a 200 euro;

del valore catastale per l’ ; se per il beneficiario rappresenta la prima casa, è dovuta un’imposta pari a 200 euro; 230 euro di imposta di bollo ;

di ; 90 euro, suddivisi in 35,00 euro per la trascrizione e 55,00 euro per le volture catastali

4% del valore catastale per la tassa di donazione (in caso di donazione tra familiari si applica solo sull’importo che supera 1 milione di euro).

Donazione e successione a confronto

Sia la donazione che la successione hanno come obiettivo il trasferimento della proprietà di beni a titolo gratuito (in questo caso di un immobile). Ma tra i due istituti vi è una differenza fondamentale che va ricercato nel momento in cui l’atto produce gli effetti. La donazione è un atto tra vivi che ha efficacia immediata, mentre la successione si apre solo a causa di morte.

Dal punto di vista fiscale le aliquote e le franchigie sono identiche per entrambi gli istituti, ma la donazione permette di pianificare il passaggio dei beni da una generazione all’altra in anticipo. Questo consente ai figli di beneficiare subito del bene.

Un punto di svolta per donazione e successione è l’eliminazione definitiva del coacervo ereditario delle donazioni ai fini dell’imposta di successione. In passato la franchigia andava calcolata al momento della morte sommando anche il valore di tutte le donazioni che aveva ricevuta in vita dal de cuius. Con la soppressione del coacervo ogni donazione fatta in vita costituisce una franchigia autonoma e distinta rispetto all’asse ereditario. In questo modo le donazioni ricevute prima del decesso non vanno più a intaccare la franchigia disponibile sulla successione.