Dividendi a Piazza Affari, chi stacca le cedole oggi 20 luglio

Sono 7, in tutto, le società quotate a Piazza Affari che staccano le cedole oggi, 20 luglio, sulla base del calendario dei dividendi.
Sono sette, in tutto, le società quotate a Piazza Affari che staccano le cedole oggi, lunedì 20 luglio 2026, secondo quanto emerge dal calendario dei dividendi diffuso da Borsa Italiana.
Le sette società sono:
- ENEL
- Mfe (MFA A e MFA B)
- Pirelli (che stacca sia il dividendo ordinario che il dividendo straordinario)
- DBA Group
- GPI
- Poligrafici Printing
- Toscana Aeroporti
In tutti e sette i casi la data di pagamento è stata fissata a dopodomani, mercoledì 22 luglio 2026.
Tra le 7 società quotate a Piazza Affari staccano le cedole ENEL, Pirelli, MFE
Iniziamo da ENEL, società quotata sul Ftse Mib di Piazza Affari con codice ISIN IT0003128367, che stacca un dividendo ordinario da 0,26 euro per azione.
Le azioni MFE A (ISIN NL0015001OI1) staccano un dividendo ordinario di 0,22 euro per azione, così come le azioni MFE B (ISIN NL0015001OJ9).
Per quanto riguarda Pirelli,( ISIN IT0005278236), oggi vengono staccati il dividendo ordinario, pari a 0,24 euro per azione, e quello straordinario.
Altre società che staccano le cedole a Piazza Affari, nella giornata di oggi, sono:
- DBA Group (ISIN IT0005285942): dividendo ordinario di 0,14 euro
- GPI (ISIN IT0005221517): dividendo ordinario di 0,60 euro
- Poligrafici Printing (ISIN IT0004587470): dividendo interim di 0,004 euro
- Toscana Aeroporti (ISIN IT0000214293): dividendo ordinario di 0,376 euro.