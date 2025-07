Disattiva subito queste due funzionalità. Gli hacker possono rubare tutto ciò che hai sul cellulare

Proteggere i dati personali e rendere i propri dispositivi sicuri sono prerogative di chiunque sia in possesso di uno smartphone e abbia salvato al suo interno informazioni sensibili. Ogni giorno, hacker e cybercriminali studiano nuovi metodi avanzati per poter colpire nel segno e far cadere nel tranello potenziali vittime.

È per questo motivo che si consiglia di rimanere sempre informati sulle ultime evoluzioni del settore, così da riuscire a prevenire le mosse dei malintenzionati del web. Di recente, si è iniziato a parlare di un nuovo allarme che riguarda tutti i telefoni del mondo. Ci sono due funzionalità che andrebbero disattivate subito, sono tra le più comuni ma potrebbero fungere da passepartout per gli hacker.

leggi anche Avviso dell’FBI. Tutti gli utenti di smartphone devono eliminare questi messaggi

Le due funzionalità che devi disattivare subito Il bluetooth e il GPS sono due potenziali trappole per la propria sicurezza personale su smartphone, rivelano gli esperti. Si sta diffondendo infatti un metodo chiamato Bluesnarfing, grazie al quale i cybercriminali riescono a connettersi al cellulare delle vittime tramite bluetooth, così da poter rubare informazioni private di nascosto. Tutto quello che serve è che il telefono sia visibile e pronto per l’associazione. Può dunque succedere in qualsiasi momento di distrazione, anche quando sei in coda alla cassa del supermercato o mentre stai aspettando il tuo turno per ordinare al bar. Con il GPS sempre attivo, invece, i cybercriminali riescono a ottenere la tua posizione in tempo reale. In che modo? Sfruttando le app che hai già installato e a cui hai fornito i consensi alla rilevazione della tua localizzazione in tempo reale.