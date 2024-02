Dimentica FAANG e i Magnifici 7. Ecco 2 azioni da comprare subito

Con il boom dell’Intelligenza Artificiale, anche le azioni preferite da investitori ed esperti cambiano.

Come orientarsi nella scelta di titoli su cui investire con successo? Secondo Glen Kacher di Light Street Capital la leadership del mercato azionario sta cambiando, con FAANG e i Magnifici 7 che perdono appeal.

Per lo strategist gli investitori dovrebbero concentrarsi sull’Intelligenza Artificiale e nel settore ha identificato un nuovo gruppo di azioni che ha chiamato “AI Five”.

Compra subito queste 2 azioni di Intelligenza Artificiale

L’esperto non ha dubbi: Nvidia, Microsoft, Taiwan Semiconductor Manufacturing, Advanced Micro Devices, Broadcom rappresentano la top 5 dei titoli più promettenti del momento.

Ognuna di queste aziende contribuisce infatti allo sviluppo dell’hardware e del software necessari per dare vita all’intelligenza artificiale. Tra di essi, ce ne sono 2 che convincono maggiormente l’analista.

Advanced Micro Devices

Advanced Micro Devices potrebbe essere uno dei migliori titoli di semiconduttori da possedere nel 2024. I suoi nuovi chip per data center MI300 sono progettati per elaborare carichi di lavoro di Intelligenza Artificiale e si preannunciano come i principali rivali dell’H100 leader del settore di Nvidia.

Anche alcuni dei più grandi operatori di data center del mondo, aziende come Meta Platforms, Microsoft e Oracle, stanno correndo per mettere le mani sui chip MI300. Finora si sono affidati quasi interamente a Nvidia, ma i vincoli di offerta li spingono a cercare alternative valide e AMD è pronta.

Nel quarto trimestre del 2023, AMD ha emesso una previsione rialzista per l’MI300. Inizialmente la società si aspettava che la GPU avrebbe realizzato vendite per 2 miliardi di dollari nel 2024, ma ha aumentato tale cifra a 3,5 miliardi di dollari.

L’intelligenza artificiale sta arrivando anche sui personal computer e la serie Ryzen AI di unità di elaborazione neurale (NPU) di AMD alimenta già più di 50 progetti di notebook. L’azienda sta lavorando con Microsoft per sviluppare una nuova versione di Windows che eseguirà i carichi di lavoro AI in modo più efficiente.

Milioni di personal computer sono già stati forniti con chip Ryzen AI, conferendo ad AMD una quota di mercato del 90% nel segmento. Ryzen AI ha portato i ricavi del segmento clienti dell’azienda a 1,5 miliardi di dollari nel quarto trimestre, con un enorme aumento del 62% su base annua. AMD si aspetta che questo slancio continui, soprattutto perché si sta preparando a lanciare un chip di prossima generazione che potrebbe essere più di tre volte più veloce.

In poche parole, il 2024 sarà una sorpresa positiva per AMD e la società potrebbe trovarsi all’apice di un ciclo di crescita pluriennale grazie al suo nuovo listino hardware.

2. Broadcom

Per quanto riguarda l’intelligenza artificiale, Broadcom vive all’ombra di nomi di maggiore spicco come AMD e Nvidia. Tuttavia, l’azienda sta sviluppando l’Intelligenza Artificiale su più fronti e le sue azioni hanno prodotto un rendimento del 343% negli ultimi cinque anni, quindi merita sicuramente una certa attenzione.

Broadcom è ora un conglomerato che comprende non solo Avago ma anche diverse società acquisite come il fornitore di dispositivi semiconduttori CA Technologies, il colosso della sicurezza informatica Symantec e lo sviluppatore di software cloud VMware. Broadcom ha speso l’enorme cifra di 98,6 miliardi di dollari in queste tre acquisizioni dal 2018.

VMware, che da sola valeva 69 miliardi di dollari, è un’azienda sempre più importante nel contesto del boom dell’IA. Il suo software consente agli utenti di eseguire macchine virtuali per distribuire l’infrastruttura cloud in modo più efficiente.

La stessa Broadcom è considerata leader anche nelle soluzioni di connettività di rete e server per i data center. La società ha generato entrate record di 35,8 miliardi di dollari durante l’anno fiscale 2023 (terminato il 29 ottobre), con un aumento dell’8% rispetto all’anno fiscale 2022. Tuttavia, si prevede che le entrate di Broadcom cresceranno del 40% nell’anno fiscale 2024 fino a raggiungere i 50 miliardi di dollari. grazie all’inclusione per la prima volta dei risultati finanziari di VMware.

Sulla base dei 42,25 dollari di utili per azione non GAAP (rettificati) nell’anno fiscale 2023 e del suo attuale prezzo delle azioni di 1.226,55 dollari, Broadcom viene scambiato con un rapporto prezzo/utili (P/E) di 29,1. Si tratta di uno sconto del 9% rispetto al 32,1 P/E dell’indice Nasdaq-100, il che implica che Broadcom è ancora a buon mercato rispetto ai suoi concorrenti nel settore tecnologico.

Data la crescente presenza dell’azienda nel settore dell’Intelligenza Artificiale attraverso acquisizioni e sviluppo interno, Broadcom sembra un ottimo titolo da acquistare ora e mantenere, soprattutto a questo prezzo.