Digitalizzazione PMI, tutti i vantaggi per le piccole e medie imprese

Nell’odierna era digitale, per le piccole e medie imprese è diventato sempre più cruciale abbracciare il processo di digitalizzazione, una trasformazione fondamentale affinché le PMI possano rimanere competitive sul mercato e soddisfare le richieste dei clienti in continua evoluzione.

Le PMI rappresentano una componente fondamentale dell’economia italiana e costituiscono oltre il 99% del tessuto imprenditoriale. Pur contribuendo all’occupazione e al PIL nazionale in maniera significativa, molte aziende sono ancora in ritardo rispetto alla digitalizzazione. Solo una percentuale limitata tra queste ha adottato tecnologie digitali avanzate e molte non sfruttano appieno le opportunità offerte dalla trasformazione digitale.

Eppure, i vantaggi della digitalizzazione per le PMI italiane sono numerosi e significativi.

Cos’è la digitalizzazione delle PMI

La digitalizzazione delle PMI fa riferimento all’integrazione delle tecnologie digitali in tutte o gran parte delle aree di un’azienda e fondamentalmente cambia il modo in cui in questa opera e offre valore ai clienti.

Tra i processi con cui la digitalizzazione viene implementata spicca l’automazione dei processi aziendali tramite l’utilizzo di software e strumenti digitali che automatizzino le operazioni quotidiane, riducendo così gli errori e migliorando l’efficienza.

Per i business che si adattano allo scopo, anche il settore dell’e-commerce e del marketing digitale appare oggi cruciale per una corretta ed efficace digitalizzazione dei processi. L’implementazione di piattaforme di vendita online e di strategie di marketing digitale aiutano a raggiungere un pubblico più ampio e aumentare le vendite.

leggi anche Pagamenti digitali e liquidità aziendale: la guida di TeamSystem per imprese e professionisti

L’analisi e la gestione dei dati, invece, consente di prendere decisioni informate e migliorare le performance aziendali, mentre l’utilizzo di soluzioni basate su cloud computing migliorano la flessibilità del business e riducono i costi di gestione dell’infrastruttura IT.

Nell’implementazione di una corretta digitalizzazione non può mancare l’adozione di processi di cybersecurity, con misure di sicurezza informatica studiate per proteggere i dati aziendali e dei clienti.

I vantaggi della digitalizzazione

Adattando le attività e implementando dei processi di digitalizzazione, le PMI possono snellire le loro operazioni, migliorare la produttività e l’esperienza dei clienti. Ma non solo. Grazie all’uso di strumenti e tecnologie digitali, le aziende possono automatizzare i processi, ridurre gli errori manuali e aumentare l’efficienza.

Nello specifico, i vantaggi che la digitalizzazione porta alle PMI sono:

un aumento dell’efficienza operativa: l’automazione dei processi consente di risparmiare tempo e ridurre i costi operativi, migliorando la produttività;

l’automazione dei processi consente di risparmiare tempo e ridurre i costi operativi, migliorando la produttività; l’accesso a nuovi mercati: le piattaforme di e-commerce e il marketing digitale permettono alle PMI di raggiungere clienti in tutto il mondo, ampliando il loro mercato potenziale;

le piattaforme di e-commerce e il marketing digitale permettono alle PMI di raggiungere clienti in tutto il mondo, ampliando il loro mercato potenziale; una customer experience migliore: utilizzando gli strumenti digitali, le aziende possono offrire servizi personalizzati e migliorare l’interazione con i clienti;

utilizzando gli strumenti digitali, le aziende possono offrire servizi personalizzati e migliorare l’interazione con i clienti; più innovazione e competitività: la digitalizzazione stimola l’innovazione e permette alle PMI di sviluppare nuovi prodotti e servizi e di rimanere competitive in un mercato in continua evoluzione;

la digitalizzazione stimola l’innovazione e permette alle PMI di sviluppare nuovi prodotti e servizi e di rimanere competitive in un mercato in continua evoluzione; resilienza: le tecnologie digitali aiutano le imprese a diventare più resilienti di fronte alle crisi economiche, come hanno ben dimostrato molte aziende capaci di adattarsi rapidamente agli avvenimenti degli ultimi anni.

Esempi pratici

Per comprendere pienamente la portata rivoluzionaria della digitalizzazione per le piccole e medie imprese è utile soffermarsi qualche esempio pratico.

Un’azienda di servizi finanziari può utilizzare strumenti di analisi dei dati come Google Analytics o Power BI per monitorare le performance del sito web, analizzare il comportamento dei clienti e ottimizzare le campagne di marketing. In questo modo avrà una maggiore comprensione delle esigenze dei clienti, potrà prendere decisioni basate sui dati e ottimizzare le strategie di marketing.

Un’azienda di assistenza clienti può implementare un chatbot basato su AI per gestire le richieste dei clienti in modo automatico e fornire risposte immediate, miglioramento così l’efficienza del servizio, offrendo una disponibilità 24/7 e riducendo i costi operativi.

Una PMI che opera nel settore manifatturiero può implementare un sistema ERP (Enterprise Resource Planning) per integrare e automatizzare funzioni come la gestione degli ordini, l’inventario, la contabilità e le risorse umane, proprio come fa TeamSystem con il suo software, capace di adattarsi a logiche aziendali personalizzate, di creare applicazioni e procedure su misura del business dell’impresa.

Tra le altre possibili applicazioni pratiche troviamo la creazione di un sito e-commerce, l’implementazione di misure di sicurezza informatica come firewall avanzati, software antivirus e autenticazione a due fattori, l’utilizzo di soluzioni in cloud per gestire documenti, email e comunicazioni interne attraverso il cloud. E molto altro.

Le soluzioni di TeamSystem

TeamSystem si dedica a supportare le PMI nella loro trasformazione digitale e serve una vasta rete commerciale e tecnica di oltre 2 milioni di clienti.

TeamSystem Enterprise è un gestionale versatile e completo, accessibile in cloud e utilizzabile in mobilità, perfetto per gestire ogni aspetto delle operazioni aziendali di piccole, medie e grandi imprese.

Il software ERP copre tutte le funzioni aziendali, semplificando processi come amministrazione, contabilità, controllo di gestione, vendite, acquisti, logistica, produzione, business intelligence e gestione delle relazioni con i clienti (CRM).

leggi anche Come il fintech sta rivoluzionando le PMI italiane

Le funzionalità di TeamSystem Enterprise si muovono tra le seguenti aree:

Amministrazione, Finanza e Dichiarazione dei Redditi , che garantisce la chiara visione di quello che succede in azienda per tenere sotto controllo del business dell’azienda;

, che garantisce la chiara visione di quello che succede in azienda per tenere sotto controllo del business dell’azienda; Controllo di gestione e budget , con TeamSystem Enterprise che mette a disposizione gli strumenti per pianificare le attività aziendali e seguirne facilmente l’evoluzione con una visione complessiva e organica;

, con TeamSystem Enterprise che mette a disposizione gli strumenti per pianificare le attività aziendali e seguirne facilmente l’evoluzione con una visione complessiva e organica; Magazzino e logistica , per garantire efficienza nella movimentazione interna ed esterna del magazzino e precisione nella composizione e delivery delle merci ordinate;

, per garantire efficienza nella movimentazione interna ed esterna del magazzino e precisione nella composizione e delivery delle merci ordinate; Gestione clienti e rete vendita : TeamSystem Enterprise CRM può essere ingrata con altri gestionali e aumentare così la capacità di controllo dei clienti. In questo modo si riducono i costi e si massimizzano i profitti;

: TeamSystem Enterprise CRM può essere ingrata con altri gestionali e aumentare così la capacità di controllo dei clienti. In questo modo si riducono i costi e si massimizzano i profitti; Processi acquisto e vendita : TeamSystem Enterprise consente di avere il pieno controllo sui processi di acquisto e di vendita dei prodotti e/o servizi legati all’attività aziendale;

: TeamSystem Enterprise consente di avere il pieno controllo sui processi di acquisto e di vendita dei prodotti e/o servizi legati all’attività aziendale; Controllo progetti e commesse, potendo avere sempre sotto controllo la documentazione degli articoli e monitorando l’avanzamento dei lavori e i costi di ogni singolo progetto.

TeamSystem offre poi una serie di strumenti di supporto ulteriori, utili a perfezionare il processo di digitalizzazione delle PMI, come:

Business Intelligence , che consente di utilizzare in maniera intuitiva dashboard, analisi e KPI di controllo di dati aziendali estratti da una o più sorgenti.

, che consente di utilizzare in maniera intuitiva dashboard, analisi e KPI di controllo di dati aziendali estratti da una o più sorgenti. Analytics , che permette di migliorare l’efficienza e la produttività dei processi aziendali, valutare analiticamente i rischi e le potenzialità del mercato, comprendere in modo più approfondito i bisogni dei clienti, ottimizzare e ridurre i costi.

, che permette di migliorare l’efficienza e la produttività dei processi aziendali, valutare analiticamente i rischi e le potenzialità del mercato, comprendere in modo più approfondito i bisogni dei clienti, ottimizzare e ridurre i costi. E-commerce per vendita B2C e B2B, realizzati in un’ottica di strategia globale per sfruttare al massimo il potenziale della rete.

Conclusioni

La digitalizzazione delle PMI non è più un’opzione, ma una necessità nel mondo digitale di oggi. Abbracciando la tecnologia e implementando soluzioni digitali grazie all’offerta di TeamSystem, le PMI possono snellire le loro operazioni, migliorare la produttività ed espandere la loro portata sul mercato.

Oggi più che mai appare fondamentale che le PMI riconoscano i vantaggi della digitalizzazione e investano negli strumenti e nelle risorse necessarie per rimanere competitive sul mercato.

Da non perdere su Money.it