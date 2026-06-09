Digitale Terrestre, ci sono ben 10 novità gratis. Come avere i nuovi canali TV?

Come di consueto, anche questo mese il Digitale Terrestre accoglie nella sua lista di canali TV gratuita una lunga serie di novità. Il modus operandi adottato segue ormai una linea logica: rilasciare gran parte delle modifiche all’inizio di ogni mese. Ed è stato così anche questa volta, con ben 10 novità tutte da scoprire.

Se ancora non lo hai fatto, ti consigliamo di procedere subito con un aggiornamento della lista di canali tramite il telecomando della tua TV o del tuo decoder. Solo in questo modo puoi agganciare tutte le novità volute nel più ampio programma dello switch off al DVB-T2.

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Tanti nuovi canali sul Digitale Terrestre

Gran parte delle modifiche volute per il Digitale Terrestre a giugno 2026 riguardano canali regionali. Partiamo proprio dal Mux Dfree, dove l’emittente Maria Vision è tornata alla definizione standard sull’LCN 255. Per quanto riguarda il Canale 122, che si trova al numero 122, sono state invece applicate alcune modifiche di tipo grafico. Infine Lineagem, all’LCN 132, che ha ripristinato il formato 16:9.

Spostandoci nel Lazio, una prima grande novità la vediamo nel Mux Locale 3 dove Telepontina ha problemi di sintonizzazione e non sempre viene agganciato correttamente. Addio poi ad Italia Sere TV: al suo posto arriva la nuova proposta Amici TV.

Rimanendo nello stesso Mux, il canale La Voce TV ha attivato la trasmissione in HD a 1920x1080 pixel, così come Rieti Life TV. Passo indietro per Stand By TV, che già trasmetteva in alta definizione ed è invece tornato all’SD. Abbandona le trasmissioni NPC TV.

Le ultime grosse modifiche le troviamo infine nel Mux Persidera 1, dove Channel 24 ha terminato le sue trasmissioni e Gold Invest TV ha aggiornato il proprio logo dopo essersi spostato di LCN.

Come agganciare le novità del Digitale Terrestre

Non vuoi rimanere indietro e desideri avere una lista canali TV aggiornata ad oggi? Nessun problema, tutto quello che devi fare è effettuare una nuova ricerca automatica col telecomando della tua TV o del tuo decoder. I passaggi sono piuttosto intuitivi. Non devi far altro che premere il tasto Menu o Impostazioni (con l’icona dell’ingranaggio), andare sulla voce dedicata ai Canali e poi premere sulla Ricerca automatica.

Dopo qualche minuto, la lista si sarà aggiornata con tutte le modifiche che ti abbiamo annunciato nel capitolo precedente. Attenzione però, per poterne usufruire è necessario disporre di una TV o di un decoder che siano compatibili con lo standard DVB-T2.

Per toglierti ogni dubbio, sintonizzati sul canale 100 o sul canale 200. Se visualizzi una schermata con la scritta “Test HEVC Main 10”, allora hai un apparecchio compatibile. In alternativa, sarai costretto a cambiare device prima che lo switch off venga completato definitivamente.