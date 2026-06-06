Il Digitale Terrestre cambia ancora. Addio a Channel 24, arriva Gold Invest TV

Il Digitale Terrestre procede a passo spedito verso il completamento del rollout al DVB-T2. Questo nuovo standard di visione che, come promesso a più riprese, offrirà a tutti i cittadini residenti in Italia una lunga lista di canali gratuiti e in alta definizione, sta portando a numerosi cambiamenti nell’arco degli ultimi mesi.

Sia a livello nazionale sia regionale, ogni settimana vengono annunciate modifiche che portano all’aggiunta di emittenti inedite, al trasferimento di canali da un LCN a un altro e alla rimozione definitiva di realtà storiche. È quanto successo proprio nelle ultime ore, se aggiorni ora la lista dei canali TV col tuo telecomando, noterai l’assenza di un noto canale televisivo.

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Le novità del Digitale Terrestre

La mini rivoluzione di queste ore del Digitale Terrestre sta avendo luogo all’interno del MUX Persidera 1. Per prima cosa, è stato ufficializzato l’addio del canale televisivo Channel 24, precedentemente presente negli LCN 130, 204 e 232. Edito dal gruppo Sciscione e Gold TV, questa emittente trasmette principalmente programmi di televendite, rubriche commerciali, lotti e altri show di intrattenimento.

Ma che fine fa il canale? La programmazione originale non sparirà del tutto, ma resterà visibile su alcune numerazioni secondarie e per alcune orarie o finestre informative sul canale Promo Food.

Al suo posto, all’interno dell’LCN 130 arriva Gold Invest TV. In questo caso, parliamo di un canale tematico che è incentrato sul mondo degli investimenti e della finanza. Anch’esso facente parte del Gruppo Sciscione, trasmette principalmente televendite e rubriche commerciali.

Come sintonizzare le novità del Digitale Terrestre

Vuoi sintonizzare tutte le novità del Digitale Terrestre e godere della numerazione definitiva e in alta definizione? Nulla di più semplice, non devi far altro che avviare una procedura guidata tramite il telecomando della tua TV o del decoder.

Per prima cosa, premi il tasto Menu e poi cerca la voce Canali o Configurazione. A questo punto, seleziona Sincronizzazione automatica e, se richiesto, scegli seleziona la voce Antenna. Ora imposta su ON l’ordinamento automatico e attendi che la ricerca si completi. Di solito, impiega pochi minuti e ti mostra i progressi con una barra di avanzamento.

Alla fine della ricerca, potrebbe venirti chiesto di scegliere tra due canali che si trovano allo stesso canale. Ti basta selezionare quello che preferisci e poi premere su OK per confermare. Di solito, succede per esempio quando devi scegliere tra due versioni regionali di Rai 3. In alternativa c’è anche la ricerca manuale, ma te la sconsigliamo se non sei un esperto poiché rischi di salvare frequenze errate.