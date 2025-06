Detrazioni fiscali università telematica 2025, quando si possono avere e a quanto ammontano?

Le detrazioni fiscali 2025 si possono ottenere anche per la frequentazione delle università telematiche, ma quali sono i limiti e le condizioni? Sono parificate alle università private? Quando si possono avere e quale criterio si adotta per la localizzazione? A chiarire tutti i dubbi è l’Agenzia delle Entrate.

Le università telematiche negli ultimi anni hanno visto un incremento degli iscritti e dei corsi di studio che possono essere frequentati. Le ragioni sono molteplici, infatti, si può studiare facilmente da casa, senza dover sostenere costi per un eventuale affitto. Inoltre, è più facile conciliare la frequentazione dei corsi con il lavoro e proprio per questo motivo sono molto apprezzate da chi ha già un lavoro.

Vediamo quindi quando si possono ottenere le detrazioni fiscali per le spese delle università telematiche e a quanto ammontano, limiti e condizioni.



Ricordiamo che per ottenere la detrazione deve trattarsi di università legalmente riconosciute dal MIUR . Attualmente in Italia le università telematiche riconosciute sono 11 su un totale di 99 atenei.

Come determinare il criterio geografico per le detrazioni università telematiche?

Diventa importante stabilire il criterio da applicare per determinare la sede. Abbiamo anticipato che la spesa massima da portare in detrazione dipende anche dalla zona geografica.

Trattandosi di università telematiche da seguire a distanza, spesso non vi è una sede fisica con aule in cui seguire i corsi e anche le lezioni possono essere tenute da docenti che non vanno in sede, ma operano dal loro ufficio.

Diventa quindi essenziale capire come viene determinata la sede. È la stessa Agenzia delle Entrate a fornire chiarimenti, infatti, stabilisce che deve essere tenuta in considerazione la sede legale dell’università telematica. Non ha alcuna rilevanza la residenza dell’iscritto.