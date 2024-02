Detrazioni fiscali università telematica 2024, quando si possono avere e a quanto ammontano?

Qual è il trattamento fiscale delle spese universitarie per l’iscrizione a università telematiche nel 2024? Hanno lo stesso trattamento delle università private? Quale criterio si adotta per la localizzazione? A chiarire tutti i dubbi è l’Agenzia delle Entrate.

Vediamo quindi se è possibile ottenere la detrazione fiscale per le spese delle università telematiche e a quanto ammontano.

Detrazione fiscale iscrizione università telematica 2024, si può ottenere?

Le università telematiche negli ultimi anni hanno visto un incremento degli iscritti, le ragioni sono molteplici, infatti si può studiare facilmente da casa, senza dover sostenere costi per un eventuale affitto. Inoltre, è più facile conciliare la frequentazione dei corsi con il lavoro e proprio per questo motivo sono molto apprezzate da chi ha già un lavoro.

Molti però si chiedono quale sia il trattamento fiscale riservato alle spese sostenute per l’iscrizione ai corsi.

L’Agenzia delle Entrate nella risposta a un contribuente ha confermato che è possibile avvalersi delle detrazioni per le spese universitarie anche se trattasi di università telematica.

Il trattamento fiscale è parificato a quello applicato per le università private. Di conseguenza è possibile avere una detrazione del 19% su un importo massimo che dipende dalla Regione e dal ramo scelto.

Ricordiamo che per ottenere la detrazione deve trattarsi di università legalmente riconosciute dal Miur. Attualmente in Italia le università telematiche riconosciute sono 11.

Come determinare il criterio geografico per le detrazioni università telematiche?

Diventa importante stabilire il criterio da applicare per determinare la sede. Abbiamo anticipato che la spesa massima da portare in detrazione dipende anche dalla zona geografica.

Trattandosi di università telematiche da seguire a distanza, spesso non vi è una sede fisica con aule in cui seguire i corsi e anche le lezioni possono essere tenute da docenti che non vanno in sede, ma operano dal loro ufficio.

Diventa quindi essenziale capire come viene determinata la sede. È la stessa Agenzia delle Entrate a fornire chiarimenti, infatti stabilisce che deve essere tenuta in considerazione la sede legale dell’università telematica. Non ha alcuna rilevanza la residenza dell’iscritto.

Limiti alla detrazione spese per università telematiche

Occorre ricordare che le spese di iscrizione alle università statali sono interamente detraibili, questo implica che se lo studente X si iscrive a un’università statale e paga 800 euro di tasse universitarie, potrà ottenere la detrazione pari al 19% di 800 euro.

Nel caso in cui l’iscrizione sia a un’università privata o telematica, sono invece previsti dei limiti. L’importo è fissato annualmente con Decreto del Ministero dell’Istruzione (MIUR). I limiti non sono determinati a caso, ma tenendo conto degli importi medi delle somme e contributi dovuti da università statali.

Per vedere i limiti ecco un pratico schema

Area disciplinare Nord Centro Sud e Isole Medica 3.900 3.100 2.900 Sanitaria 3.900 2.900 2.700 Scientifico-Tecnologica 3.700 2.900 2.600 Umanistico-sociale 3.200 2.800 2.500 master di I e II livello, dottorati, corsi di perfezionamento 3.900 3100 2.900

Vediamo ora le Regioni comprese nella singola area geografica.

Nord: Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Liguria ed Emilia Romagna;

Centro: Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo e Lazio;

Sud e Isole: Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Le detrazioni spettano non solo per l’iscrizione a corsi universitari, ma anche post universitari cioè:

Corsi di dottorato;

Corsi di specializzazione;

Master universitari di primo e di secondo livello.

All’interno della dichiarazione dei redditi, per ottenere le detrazioni spettanti per l’iscrizione a università telematiche bisognerà compilare i righi da E8 a E10 della sezione I, utilizzando il codice 13.