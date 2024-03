Detrazione spese universitarie 2024, sia l’iscrizione che la frequenza ai corsi di laurea e di formazione post laurea danno diritto a un rimborso IRPEF del 19% entro determinati limiti di spesa, che vengono stabiliti ogni anno dal Ministero dell’Università e della Ricerca anche per la frequenza di atenei privati e non solo per quelli statali.

Gli importi da portare in detrazione in dichiarazione dei redditi 2024 variano in base all’area disciplinare di studio e anche in base all’area geografica in cui è situato l’Ateneo.

I limiti sono determinati annualmente dal Miur tenendo in considerazione gli importi medi delle somme e contributi dovuti per l’iscrizione e la frequenza di università statali.

Vediamo ora i limiti alle detrazioni delle spese universitarie 2024 per le varie aree scientifiche e geografiche.

Detrazione spese universitarie 2024, limiti e importi per gli atenei privati

La spese sostenute su tasse e contributi di iscrizione per la frequenza dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico delle università non statali, sono detraibili in dichiarazione dei redditi 2024 seguendo le regole dell’articolo 15, comma 1, lettera e), del TUIR.

Per queste spese si ha diritto a una detrazione del 19% su dei limiti individuati ogni anno.

Area disciplinare corsi istruzione Nord Centro Sud e isole Medica 3.900 euro 3.100euro 2.900euro Sanitaria 3.900euro 2.900euro 2.700euro Scientifico-tecnologica 3.700euro 2.900euro 2.600euro Umanistico-sociale 3.200euro 2.800euro 2.500euro

Specifica l’Agenzia delle Entrate nella circolare 7/E del 2018 che nel limite di spesa individuato dal Decreto Ministeriale è compresa anche l’imposta di bollo.

Diventa importante a questo punto delineare quali Regioni appartengono alle varie aree geografiche:

Nord: Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Liguria ed Emilia Romagna;

Centro: Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo e Lazio;

Sud e Isole: Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Quali spese possono essere portate in detrazione?

I costi connessi alla vita universitaria sono numerosi, ma non tutti rientrano nella detrazione prevista dall’articolo 15, comma 1, lett. e) del Tuir. Rientrano in questa agevolazione:

tasse di immatricolazione e iscrizione (anche fuori corso);

tasse per esami di profitto e laurea;

tasse di partecipazione ai test di accesso ai corsi di laurea.

Deve, inoltre, essere ricordato che gli stessi limiti si applicano anche per la frequenza alle università telematiche naturalmente riconosciute dal Miur. Inoltre, sono parificati alle università:

Conservatori musicali;

ITS (Istituti Tecnici Superiori equiparati alle università).

Detrazione spese universitarie 2024 per i corsi post laurea, master e specializzazioni

Si possono portare in detrazione anche le spese universitarie sostenute per l’iscrizione a corsi post laurea presso università private. I corsi post laurea che consentono di ottenere le detrazioni sono:

master di I e II livello;

corsi di dottorato;

specializzazioni.

I limiti si spesa massima sono sintetizzati nella seguente tabella:

spesa massima detraibile nord centro sud e isole corsi di dottorato di specializzazione e master universitari di I e di II livello 3.900 euro 3.100 euro 2.900 euro

Nel caso dei corsi post laurea gli importi non variano in base all’area disciplinare, ma solo per zona geografica.

Tra le spese per corsi post universitari rientrano anche quelle sostenute per i corsi di Tirocinio formativo attivo (TFA).

Resta, infine, da ricordare che è possibile avvalersi anche della detrazione delle spese per gli alloggi universitari. Il limite su cui calcolare la detrazione fiscale del 19% è di 2.633 euro annui. In questo caso i limiti sono diversi e si invita alla lettura dell’approfondimento specifico.

Come portare in detrazione le tasse universitarie

Per avvalersi delle detrazioni spese universitarie è necessario conservare le ricevute o quietanze di pagamento. Deve, inoltre, essere ricordato che anche per le spese universitarie vale l’obbligo di pagamento con strumenti tracciabili per poter ottenere la detrazione fiscale. Si può effettuare il pagamento con bancomat, carte di credito, carte prepagate, bonifici bancari o postali.

All’interno del modello 730/2024 le spese sostenute per l’iscrizione a università private devono essere inserite nel Quadro E, nei righi da E8 a E10.

Le spese per le spese universitarie possono essere portate in detrazione non solo dallo studente, ma anche da familiari che hanno sostenutto le spese per soggetti fiscalmente a carico. Un soggetto è fiscalmente a carico nel caso in cui non abbia redditi superiori a:

4.000 euro se l’età è inferiore ai 24 anni;

2.840,52 euro se l’età è superiore ai 24 anni.

L’esempio classico è quello del genitore che sostiene le spese universitarie per il figlio fiscalmente a carico e le porta in detrazione.