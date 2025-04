I dazi “uccideranno” questo Paese, ma per Trump è un autogol

Come investire in borsa?

I dazi di Trump distruggeranno il Lesotho. Questa è la previsione fatta da diversi economisti dopo che il presidente americano ha riservato al piccolo Stato africano - un enclave incastonato nel Sudafrica - delle tariffe del 50%, le più alte tra quelle annunciate lo scorso 2 aprile.

Per Donald Trump il Lesotho è un Paese “di cui nessuno ha mai sentito parlare” come dichiarato a marzo, ma nonostante ignori la sua esistenza il tycoon ha deciso ugualmente - oltre a bullizzarlo - di colpirlo durissimo con i dazi.

Il motivo di questo accanimento è presto detto. La formula utilizzata per calcolare i dazi doganali statunitensi ha preso come indicatore delle presunte pratiche sleali il deficit commerciale degli Usa nei confronti di ciascun Paese, dividendolo poi per la quantità di beni importati negli Stati Uniti da quel Paese.

Il Lesotho applica tariffe del 99% sui beni americani secondo l’amministrazione statunitense, di conseguenza la tariffa risultante è pari alla metà del rapporto tra i due Paesi.

La decisione di Trump così avrà un effetto devastante per l’economia del Lesotho, una delle meno sviluppate non solo dell’Africa, ma del mondo intero.

Paradossalmente però la scure che si andrà ad abbattere sullo Stato africano potrebbe rivelarsi un boomerang per Trump, visto che andrà a colpire dei prodotti assai cari proprio ai suoi fan, non il massimo dato il vistoso calo di popolarità in patria del presidente come certificato dagli ultimi sondaggi.

