Dallo stadio al PIL. Ecco come lo sport sta riscrivendo l’economia mondiale

Al World Economic Forum 2026 che si è appena concluso a Davos anche lo sport ha trovato un suo spazio in mezzo ai numerosi incontri, convegni, dibattiti e analisi che hanno caratterizzato l’annuale appuntamento svizzero.

Probabilmente ad attirare la maggior parte di attenzioni e riflessioni sono stati altri temi e altri argomenti affrontati nel corso del Forum, eppure il report che è stato presentato relativo allo sport, alla sua economia e ai notevoli impatti che le discipline sportive e le loro ricadute possono generare sulla società è tutto meno che banale.

L’analisi presentata infatti restituisce con rinnovata forza il concetto per cui lo sport non è solo sport, ma può essere molto di più di una semplice competizione tra atleti. [...]