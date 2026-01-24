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Dallo stadio al PIL. Ecco come lo sport sta riscrivendo l’economia mondiale

Francesco Nasato

24/01/2026

Entro il 2030 si prevede che questo mercato raggiungerà 3,7 trilioni di dollari, con un tasso di crescita annuo a due cifre rispetto al 7% dell’ultimo decennio. Il report del WEF 2026.

Dallo stadio al PIL. Ecco come lo sport sta riscrivendo l’economia mondiale

Al World Economic Forum 2026 che si è appena concluso a Davos anche lo sport ha trovato un suo spazio in mezzo ai numerosi incontri, convegni, dibattiti e analisi che hanno caratterizzato l’annuale appuntamento svizzero.

Probabilmente ad attirare la maggior parte di attenzioni e riflessioni sono stati altri temi e altri argomenti affrontati nel corso del Forum, eppure il report che è stato presentato relativo allo sport, alla sua economia e ai notevoli impatti che le discipline sportive e le loro ricadute possono generare sulla società è tutto meno che banale.

L’analisi presentata infatti restituisce con rinnovata forza il concetto per cui lo sport non è solo sport, ma può essere molto di più di una semplice competizione tra atleti. [...]

Money

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