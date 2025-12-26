Dal 1° gennaio 2026 i proprietari di casa potrebbero pagare meno tasse

Dal 1° gennaio 2026 i proprietari di immobili potrebbero pagare meno tasse, soprattutto in relazione alla seconda casa. Dal prossimo anno, infatti, entrano in vigore le novità introdotte per determinare l’aliquota Imu. Le nuove regole, che all’inizio avevano generato preoccupazione, non determineranno un onere maggiore, anzi, in alcuni casi potrebbero essere addirittura vantaggiose per i proprietari.

Le aliquote Imu, dal 2026, saranno determinate in base a un nuovo sistema introdotto per semplificare la vita ai Comuni che potranno stabilire quanto i proprietari di casa dovranno versare di Imu.

L’intervento introduce un maggiore ordine e un’attenzione particolare per le seconde case che si trovano in località turistiche. Il 12 novembre scorso, sulla Gazzetta Ufficiale, è stato pubblicato il decreto del Ministero dell’Economia 6 novembre 2025 che definisce in modo più chiaro gli spazi di manovra che avranno i Comuni dal prossimo anno nella determinazione dell’aliquota per il calcolo dell’Imu. Vediamo cosa cambia e chi potrebbe pagare meno.

leggi anche Esenzione Imu 2025 con dichiarazione obbligatoria per questi immobili

Nuova Imu 2026, cosa cambia

A stabilire le novità è il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 settembre 2024 che porta a una drastica riduzione delle fattispecie (con relative aliquote) da cui attingere per la determinazione dell’imposta (che ammontavano a circa 250.000). L’allegato A del decreto del 6 settembre 2024 è stato sostituito dall’allegato A del decreto 6 novembre 2025. Cosa cambia?

Il comma 2 dell’articolo 1 del decreto 6 novembre 2025 stabilisce che:

L’allegato A del presente decreto modifica e integra le condizioni in base alle quali i Comuni possono introdurre ulteriori differenziazioni all’interno di ciascuna delle fattispecie in materia d’imposta municipale propria (IMU) gia’ individuate dal decreto 7 luglio 2023, in virtu’ delle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Nel documento il Ministero fissa i nuovi criteri da seguire a partire dal divieto di superare l’aliquota massima prevista a livello nazionale con lo scopo di uniformare la tassa su tutto il territorio italiano e non assistere più a scaloni che determinano costi molto più alti in una Regione rispetto a un’altra.

A un anno dall’entrata in vigore per le amministrazioni dell’obbligo di inviare al Mef le aliquote entro il 14 ottobre di ogni anno, arrivano le nuove casistiche previste dal Ministero.

Dal 2026, i 7.904 Comuni italiani si dovranno uniformare alle nuove disposizioni e per chi non si adegua l’applicazione è quella di una aliquota standard.

La determinazione e il versamento saranno possibili grazie a tutti gli elementi che l’amministrazione tributaria e le altre amministrazioni già conoscono a cui si possono aggiungere anche altri elementi di informazione.

Il Comune, in ogni caso, potrà esercitare il suo diritto a regolamentare l’Imu entro un preciso perimetro (nel rispetto, in ogni caso, dei principi costituzionali) e allo stesso tempo i contribuenti avranno a disposizione un supporto per il pagamento dell’imposta.

Imu oggi e domani

Al momento l’Imu, in base a quello che prevede la legge nazionale, prevede delle aliquote standard per ogni fattispecie di immobile che il Comune può aumentare o diminuire entro determinati margini (stabiliti dalla stessa legge che fissa le aliquote standard). Ogni Comune, ogni anno, poi fissa le proprie aliquote con la pubblicazione delle delibere del Consiglio Comunale.

Dal 2026, i Comuni non potranno più inventare «categorie» di contribuenti a piacimento, ma dovranno selezionare le proprie aliquote da un elenco rigido fornito dal Ministero.

I Comuni potranno scegliere tra le diverse voci previste nell’allegato A per adattare la tassazione degli immobili alle specifiche esigenze locali (sempre entro i limiti stabiliti a livello nazionale). A stabilire le categorie di immobili tra cui l’ente locale potrà scegliere è stato l’ultimo decreto del Mef: in questo modo si vuole rendere il quadro normativo maggiormente uniforme e, al tempo stesso, limitare le decisioni dei Comuni.

In base alla propria autonomia, il Comune ha la facoltà di introdurre altre differenziazioni per ciascuna delle fattispecie (in base alle condizioni elencate nell’Allegato A del decreto 6 novembre 2025).

Imposta più bassa sulle case a disposizione

Nelle indicazioni del Mef è previsto che i Comuni possano prevedere riduzioni dell’Imu per le seconde case tenute a disposizione dal proprietario. A prevedere la novità era già stato il decreto del 2024. Le abitazioni non locate e non concesse in comodato che il proprietario utilizza per una parte dell’anno, potrebbero trovarsi nella condizione di vedersi riconoscere un’aliquota agevolata in base a quanti mesi all’anno vengono utilizzate. La scelta viene lasciata alla discrezionalità dei Comuni.

L’opzione concessa ai sindaci non si deve basare solo sui mesi di permanenza nella casa di vacanza, ma anche su altri parametri, come ad esempio le utenze di energia elettrica, idriche e gas o l’arredamento presente nell’immobile (come avviene per la Tari).

Di fatto poter dimostrare, tramite le utenze domestiche che una casa non è utilizzata o è utilizzata per poche settimane l’anno, potrebbe determinare una drastica riduzione dell’Imu da versare (e se ci si pensa è anche una misura equa visto che i servizi indivisibili che l’Imu finanzia sono utilizzati solo per un periodo ristretto di tempo).

Gli immobili per le vacanze affittati o destinati alle locazioni brevi, invece, sono esclusi dal beneficio.

Imu più bassa per gli immobili inagibili?

Un’altra novità contenuta nell’allegato riguarda le case inagibili e la loro tassazione. I Comuni possono scontare o azzerare l’aliquota nel caso le unità immobiliari siano inutilizzabili a seguito di calamità naturali. L’esenzione potrebbe essere estesa dai sindaci anche per “cause diverse” dagli eventi naturali.

Nella seguente tabella riassumiamo le novità: