Da gioco da tavolo a caso digitale. Il MonopolyGo! genera ricavi superiori a $2 miliardi

Ci sono pochi giochi capaci di raccontare l’evoluzione dell’economia meglio del Monopoly. Nato come strumento educativo contro le disuguaglianze e diventato nel tempo uno dei simboli più riconoscibili del capitalismo, oggi il celebre tabellone si è trasformato in un’app per smartphone capace di generare miliardi di dollari. Con il lancio di Monopoly Go! nel 2023, il gioco da tavolo per eccellenza entra definitivamente nell’era del mobile gaming e della monetizzazione digitale.

La storia comincia negli Stati Uniti di inizio Novecento, in un contesto segnato da forti tensioni sociali ed economiche. L’idea iniziale nasce da Elizabeth Magie. che progetta il gioco “The Landlord’s Game” con un intento chiaramente educativo: mostrare in modo pratico come la concentrazione della proprietà e i monopoli possano creare squilibri e povertà. Il gioco si ispira alle teorie dell’economista Henry George, che sostiene la necessità di una tassazione sulla rendita fondiaria per favorire una distribuzione più equa della ricchezza.

“The Landlord’s Game” circola per anni in ambienti universitari e progressisti e viene spesso adattato dai giocatori stessi. Le regole prevedono due modalità diverse, una competitiva e una cooperativa, pensate per mettere a confronto modelli economici opposti. Giocare diventa un modo per comprendere i meccanismi dell’economia, non solo per intrattenersi.

La svolta commerciale degli anni Trenta

Le numerose varianti informali del gioco confluiscono nel tempo in una versione più semplificata, che Charles Darrow propone alla Parker Brothers. La pubblicazione ufficiale del Monopoly avviene nel 1935, nel pieno della Grande Depressione. In questo contesto, il gioco intercetta un bisogno diffuso di evasione e di riscatto simbolico.

Il messaggio critico delle origini si attenua progressivamente, mentre prende spazio una dinamica fortemente competitiva. Comprare proprietà, costruire case e alberghi e mettere in difficoltà gli avversari diventa il cuore dell’esperienza. Il successo commerciale è immediato e segna l’inizio della trasformazione del Monopoly in un prodotto di massa.

Con il passare degli anni, il Monopoly si afferma come uno dei giochi da tavolo più venduti al mondo. Entra stabilmente nelle case di milioni di famiglie, attraversa generazioni e si diffonde in oltre 100 Paesi. Il tabellone, le pedine e le banconote diventano elementi iconici, riconoscibili anche da chi non ha mai giocato. Nel tempo, il gioco viene poi declinato in numerose edizioni speciali, dedicate a città, marchi, film e serie televisive. Questa continua capacità di adattamento rafforza il valore del brand e consolida il Monopoly come fenomeno culturale globale, ben oltre il semplice gioco da tavolo.

Il passaggio al digitale e il lancio di Monopoly Go!

Con la diffusione dei videogiochi e, successivamente, degli smartphone, anche il Monopoly inizia a esplorare nuovi formati. Per molti anni, però, le versioni digitali si limitano a replicare fedelmente il tabellone fisico, senza modificarne la struttura. Il gioco resta legato a sessioni lunghe e a una fruizione più tradizionale.

La vera trasformazione arriva quando il mobile gaming diventa uno dei settori più redditizi dell’industria dell’intrattenimento. In questo scenario, il Monopoly non viene più pensato come una semplice trasposizione digitale, ma come una proprietà intellettuale da reinventare secondo le logiche del mercato delle app.

Nel 2023 Hasbro affida il marchio a Scopely, società specializzata in giochi mobile free-to-play. Nasce così Monopoly Go!, un titolo che prende ispirazione dall’immaginario classico del Monopoly ma lo rielabora in profondità. Il tabellone diventa dinamico, la progressione è continua e il tempo di gioco si adatta a sessioni brevi e ripetute, tipiche dell’esperienza mobile. Il lancio dei dadi resta un elemento centrale, ma viene inserito in un sistema più ampio, fatto di obiettivi giornalieri, eventi temporanei e interazioni tra giocatori.

Ricavi miliardari e successo globale

A differenza del Monopoly tradizionale, che si acquista una sola volta, Monopoly Go! è gratuito ma costruito per incentivare la spesa nel tempo. La monetizzazione passa attraverso microtransazioni che permettono di ottenere risorse aggiuntive, accelerare i progressi o partecipare a eventi speciali.

Questo modello trasforma il gioco in un servizio continuo, in cui il coinvolgimento viene mantenuto alto grazie a notifiche, aggiornamenti frequenti e dinamiche competitive. Il risultato è un’esperienza potenzialmente infinita, pensata per accompagnare il giocatore nel lungo periodo.

E infatti i risultati economici non tardano ad arrivare. In meno di un anno dal lancio, Monopoly Go! supera i 2 miliardi di dollari di ricavi, entrando nel ristretto gruppo dei giochi mobile più redditizi di sempre.

Se si pensa alle intenzioni iniziali del gioco, la parabola del Monopoly racconta un paradosso evidente. Nato per denunciare i meccanismi dei monopoli, il gioco si è trasformato nel tempo in una delle loro rappresentazioni più iconiche. Con Monopoly Go!, questo paradosso si spinge ancora oltre: il gioco che mette in scena l’accumulazione di ricchezza diventa esso stesso una macchina capace di generare miliardi.