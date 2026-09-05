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Da €2.650 a €23.000 al m². Dove conviene acquistare un appartamento in centro in Europa?

Andrea Fabbri

5 Settembre 2026 - 13:54

Uno studio del Deutsche Bank Research Institute svela i prezzi delle case nei centri storici europei nel 2026. La Svizzera è il Paese più caro in assoluto

Da €2.650 a €23.000 al m². Dove conviene acquistare un appartamento in centro in Europa?
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Scegliere di comprare una casa è ben più di un semplice acquisto. È anche un’indicazione chiara della propria visione del mondo. Chi ama la pace e la tranquillità volgerà le sue attenzioni verso la campagna o la montagna. Chi non può rinunciare al mare opterà per un’abitazione in una zona costiera.

Ma anche nel 2026 c’è chi non rinuncia alla suggestione e alla magia di vivere nei centri storici. A svelarlo è il rapporto Mapping the World’s Prices 2026 recentemente pubblicato dal Deutsche Bank Research Institute che, oltre ad aver dimostrato che la casa in centro non è ancora passata di moda, ha svelato i prezzi medi degli immobili in 69 città del mondo, 28 delle quali nel Vecchio Continente.

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La top ten dei “centri” più cari d’Europa

A dominare la classifica delle case in centro più costose d’Europa troviamo la Svizzera. Al primo posto si piazza Zurigo, città in cui una casa in centro costa quasi 23.000 euro al metro quadro, mentre la medaglia d’argento va a Ginevra con 19.439 euro al metro quadro.

Terzo e quarto posto per due delle città europee più importanti, Londra e Parigi. In questo caso quello che stupisce è il gap tra le due. Nella capitale del Regno Unito una casa in centro costa 17.241 euro al m². In quella francese 12.771 euro, circa il 35% in meno.

A ridosso del podio troviamo Vienna con 12.483 euro al metro quadro, seguita a ruota da Monaco, Lussemburgo e tre capitali scandinave, ovvero Copenaghen, Stoccolma e Oslo.

Le città più economiche

Stupisce l’assenza nelle prime posizioni della Spagna, Paese in forte crescita economica ma che deve ancora fare i conti con una grave crisi immobiliare. Le due città più importanti, Madrid e Barcellona, si trovano rispettivamente al 15° e al 21° posto con 7.831 euro e 6.500 euro al metro quadro.

Decisamente più economiche di Milano, prima italiana in classifica, all’undicesimo posto con 9.378 euro al metro quadro.

Guardando la classifica dall’altro lato, scopriamo che la città europea più economica in cui comprare una casa in centro è la splendida Istanbul con 2.646 euro m². Un gradino più in alto troviamo Atene con 3.442 euro mentre la medaglia di bronzo tra le meno costose, a sorpresa, va a Bruxelles con 4.380 euro al metro quadro.

Tra le più economiche trovano spazio altre città importanti come Budapest (5.243 euro m²), Varsavia (5.443 euro) ed Edimburgo (5.708 euro).

Le città più e meno care al mondo

Ancor più cara di Zurigo, secondo il rapporto, basato su dati di Numbeo e della stessa Deutsche Bank, è Hong Kong che si prende il primato grazie a case che costano 23.970 euro in media al metro quadro. Terza assoluta è Seul, a quota 21.897 euro.

Tra le 69 città analizzate sono state nominate anche le due più economiche in assoluto: Il Cairo con 784 euro m² e Johannesburg con 913 euro.

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