Da dove arriva il gas in Europa? I dati di oggi e il piano UE del futuro

Da dove sta arrivando il gas in Europa? Una domanda interessante in questo scenario di forniture carenti e prezzi alle stelle per il combustibile.

I dati elaborati da Bruegel offrono una fotografia sull’attuale situazione dell’import europeo, delle scorte e delle maggiori dipendenze commerciali nel settore energetico del gas.

In più, uno sguardo sul futuro dell’UE in tema di approvvigionamento dei combustibili: nelle ultime dichiarazioni di von der Leyen è stato svelato il piano dell’Unione per una minore dipendenza dalla Russia.

Gas in Europa: da dove sta arrivando?

Le rotte di importazione del gas più rilevanti nell’UE si estendono dalla Russia al Nord Africa.

La maggior parte del combustibile viene consegnata dalla Russia attraverso quattro distinti corridoi (Nord Stream, Yamal (attraverso la Polonia), Ucraina e Turkstream (via Turchia). Ma esistono anche altri canali, che partono da Algeria, Libia, Azerbaigian, Norvegia.

Una mappa elaborata da Bruegel aiuta a capire la rete di gasdotti fondamentali per l’UE, dai quali viene importato attualmente il gas:

Le rotte del gas in Europa

I dati aggiornati all’inizio del 2022, mostrano che attraverso il Nord Stream stanno transitando circa 1.200 milioni di metri cubi di gas (nella settimana di metà febbraio circa), più o meno al livello dei massimi considerati da Bruegel dal 2015-2020.

La via ucraina, invece, evidenzia un calo di forniture, attualmente a meno di 400 milioni a metà febbraio circa. Il livello è il più basso rispetto alla media minima calcolata tra il 2015-2020.

In aumento, ma sempre sotto il range della media minima, l’import della sesta settimana del 2022 via Yamal (Polonia) con circa 150 milioni di metri cubi, mentre un balzo in avanti, rispetto al 2020 e al 2021 lo ha fatto il gas che passa nel Turkstream.

In totale, attualmente l’UE sta importando (dati aggiornati al 15 febbraio) circa 9000 milioni di metri cubi di gas, i quali provengono da:

Russia : circa 2.000 milioni metri cubi, in calo dal 2021;

: circa 2.000 milioni metri cubi, in calo dal 2021; Norvegia: circa 2.800 milioni di metri cubi, in aumento dal 2021;

Algeria: 687 milioni di metri cubi, in rialzo rispetto alla fine del 2021;

GNL (Gas Naturale Liquefatto): 3165 milioni di metri cubi, in deciso aumento rispetto al 2022

Interessante, inoltre, la questione scorte. Il database Bruegel ha messo in chiaro i dati di stoccaggio attuali, che mostrano i livelli di riempimento per gli impianti dell’UE e di proprietà di Gazprom rispetto alla media 2015-2020 di quel giorno.

Questo il grafico esplicativo della situazione scorte in tutto il 2022 fino a metà febbraio, con percentuale rispetto alla media 2015-2020 (in rosso scorte UE totali, in blu scorte Gazprom):

Livello di stoccaggio gas Europa e Gazprom

Oltre ai volumi di importazione, i livelli di stoccaggio all’interno dei confini dell’UE sono fondamentali per fornire (o meno) rassicurazione ai mercati. E in questo momento, i dati Bruegel mostrano che i livelli di staccaggio totali UE e di Gazprom in Europa sono ai minimi.

Il futuro del gas in Europa

L’UE ha parlato con Stati Uniti, Qatar, Egitto, Azerbaigian, Nigeria e Corea del Sud in merito all’aumento delle consegne di gas e gas naturale liquefatto (GNL), tramite spedizioni aggiuntive o scambi di contratti, ha affermato von der Leyen.

Inoltre, il Giappone la scorsa settimana ha dichiarato che avrebbe dirottato alcuni carichi di gas naturale liquefatto verso l’Europa, in risposta alle richieste dell’UE e degli Stati Uniti. Le importazioni europee di GNL hanno raggiunto il record di circa 11 miliardi di metri cubi a gennaio, con poco meno della metà proveniente dagli Stati Uniti.

Questo sembra essere il preludio alla strategia futura dell’UE per la fornitura di gas. Meno dipendenza dalla Russa e apertura a diverse opzioni di mercato.

Dalla Commissione Europea è arrivato il messaggio che i terminal di GNL si stanno rafforzando nella loro capacità. Inoltre, gasdotti e interconnettori sono visti come un importante investimento anche per il passaggio dell’idrogeno verde.