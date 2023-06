Crollo lira turca: è il tonfo peggiore in un anno. Cosa succede in Turchia

Un crollo del 7% sul dollaro ha riportato la lira turca sotto i riflettori: la valuta continua il suo declino dopo la vittoria di Erdoğan alle elezioni presidenziali di fine maggio.

La moneta ha perso continuamente valore dal 2021, a causa di ciò che secondo gli economisti è stata l’insistenza del presidente nel mantenere bassi i costi dei prestiti per stimolare la crescita nonostante l’inflazione alle stelle. Questa politica è contraria agli approcci economici convenzionali che richiedono invece tassi di interesse più elevati per domare i prezzi in aumento.

Secondo gli analisti, le mosse di Erdoğan per sostenere la lira prima delle elezioni, utilizzando le riserve di valuta estera per tenere sotto controllo il tasso di cambio, sono ora sotto la lente del nuovo Governo. L’obiettivo è riportare alla razionalità la politica economica e finanziaria del Paese.

Il cambiamento, però, non sarà indolore e il crollo della lira lo sta dimostrando: i prestatori statali turchi starebbero interrompendo le vendite di dollari finora sostenute per difendere la moneta nazionale, abbassando pericolosamente le riserve della banca centrale.

Lira turca: crollo storico, cosa succede?

Mentre si scrive, il biglietto verde balza del 7,31% sulla lira turca e la coppia USD/TRY scambia a 23,12. La valuta si è indebolita di circa il 20% dall’inizio del 2023.

Per gran parte di quest’anno, le autorità hanno assunto un ruolo attivo nei mercati dei cambi, utilizzando decine di miliardi di dollari di riserve per mantenere stabile la lira. I banchieri affermano che il continuo deprezzamento graduale della lira porterà a migliori condizioni di mercato e fermerà il declino delle riserve della banca centrale.

“La lira si sta avvicinando ogni giorno a un livello che non dovrà essere difeso con le riserve. Mi aspetto che le perdite continuino per un po’”, ha detto un forex trader a Reuters, aggiungendo che le forti perdite infragiornaliere mostrano che la valuta si sta avvicinando ai “livelli attesi”.

Alcuni analisti prevedono un indebolimento della lira verso un intervallo di 25-28 contro il dollaro.

Intanto, la nomina da parte del presidente Erdoğan dell’ex stratega di Merrill Lynch Mehmet Simsek a ministro del Tesoro e delle Finanze nella sua nuova amministrazione ha acceso le aspettative di un ritorno a una politica economica più ortodossa con un ridotto intervento statale nei mercati. Il passaggio, però, è pieno di insidie.

Dal secondo turno elettorale del 28 maggio, la lira si è indebolita di oltre il 12% rispetto al biglietto verde. Più fiducia, invece, negli altri mercati: il principale indice azionario è salito del 3,1%, estendendo i guadagni dal voto al 21% e invertendo le perdite di quest’anno. Anche le obbligazioni turche in dollari hanno aumentato la loro avanzata, con il rendimento extra richiesto dagli investitori per detenere il debito in dollari della Turchia rispetto ai Treasuries statunitensi che questa settimana si è ridotto di 44 punti base, secondo un indice JPMorgan Chase & Co.

Cosa sta per accadere in Turchia?

L’attenzione degli investitori nei confronti della Turchia è massima.

La prossima riunione della banca centrale per fissare i tassi di interesse è prevista per il 22 giugno e gli investitori si aspettano un rialzo dei tassi, alimentato dalle proiezioni di un cambio al vertice dell’istituzione, attualmente occupato dal governatore Sahap Kavcioglu.

Come Erdoğan, Kavcioglu ha sostenuto i bassi tassi di interesse, tagliando il tasso di riferimento dal 19% all’8,5% durante il suo mandato, anche se l’inflazione ha accelerato al massimo degli ultimi 24 anni.

Il presidente sta ora valutando la possibilità di nominare Hafize Gaye Erkan, dirigente finanziario senior negli Stati Uniti, come governatore della banca centrale, ha riferito lunedì Reuters.

Erkan sarebbe il quinto capo della banca centrale del Paese in quattro anni, dopo che Erdoğan ha licenziato i precedenti governatori come parte di frequenti cambiamenti politici.

Le autorità turche ora sperano che gli investitori stranieri tornino dopo anni di esodo, ma gli osservatori del mercato avvertono che il presidente si è rivolto a politiche convenzionali in passato, solo per cambiare idea poco dopo.

“Anche senza interferenze politiche, il processo per portare la Turchia su un percorso sostenibile sarà turbolento e probabilmente comporterà una sostanziale svalutazione e rendimenti più elevati”, ha affermato Paul McNamara, direttore del debito dei mercati emergenti presso l’asset manager GAM.

“Pensiamo che il fair value per la lira sia probabilmente inferiore del 15% circa, ma contenere una svalutazione senza un sostanziale supporto esterno sarà un compito disperatamente difficile”, ha aggiunto.

Selva Bahar Baziki, economista Bloomberg, ha previsto che le politiche fiscali e dei prezzi del governo, insieme alla spesa fiscale pre-elettorale e legata al terremoto e a una politica monetaria accomodante, “si aggiungano alle pressioni inflazionistiche in futuro. Pertanto, prevediamo che gli aumenti dei prezzi torneranno sopra il 40% in estate e chiuderanno l’anno al 43%”.