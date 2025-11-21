Crisi dei chip e reshoring: l’auto alla prova della sua trasformazione più difficile

Nel mondo automobilistico, la “nuova normalità” è fatta di instabilità. Il settore si ritrova di nuovo nel mirino delle tensioni globali: non bastava la crisi dei chip della pandemia, ora si sommano la disputa sull’alluminio e una crescente guerra commerciale. Nel mezzo resta un’industria che deve conciliare sostenibilità economica, sicurezza nazionale e posti di lavoro.

L’ultimo punto critico è Nexperia, produttore olandese controllato dalla Cina, specializzato in chip “legacy”: componenti fondamentali che costituiscono fino al 95% dell’elettronica montata su ogni auto. Il rallentamento delle sue forniture ha già colpito giganti come Honda e ZF, mentre Ford ha avvertito possibili tagli alla produzione se non arriverà una soluzione diplomatica a breve.

Colpisce la fragilità del sistema nonostante le lezioni della pandemia. Ma l’equilibrio è precario da sempre: un’industria matura, competitiva, vincolata da costi fissi altissimi e da consumatori che mettono il prezzo al primo posto. A tutto questo si aggiunge la pressione politica: le fabbriche non possono chiudere, pena costi sociali elevati e scontri con i governi. [...]