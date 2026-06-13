Credem assume candidati con diploma, anche senza esperienza. Posizioni aperte e come candidarsi

La banca emiliana Credem ha avviato nuove assunzioni per favorire il ricambio generazionale nelle diverse sedi territoriali. Dall’inizio del 2026 sono già entrati 115 nuovi banchieri e nel corso dei prossimi mesi sono previste altre 300 assunzioni. Quest’anno, infatti, il gruppo bancario punta ad assumere almeno 400 giovani in diversi ambiti che spaziano dalla rete commerciale, all’It fino al private banking.

Attualmente sono aperte numerose posizioni sia per candidati diplomati sia per laureandi o neolaureati grazie al nuovo Progetto Giovani, attivo però solo in alcune Regioni. Ci sono poi delle opportunità anche per professionisti con esperienza pregressa che desiderano entrare in uno dei principali gruppo bancari italiani.

Le nuove risorse si inseriscono in un trend di sviluppo costante ha visto l’ingresso (dal 2021) di oltre oltre 1.500 professionisti. Questi investimenti in risorse umane e giovani hanno contribuito alla registrazione di un saldo positivo tra uscite ed entrate: da gennaio 2021 a fine marzo 2026, l’organico è cresciuto di oltre 190 unità (+2,8%) e oggi Credem conta 6.800 dipendenti.

Vediamo quali sono le posizioni aperte in Credem in tutta Italia, i requisiti richiesti e come candidarsi.

Credem avvia il Progetto Giovani: quali sono le posizioni aperte

Nell’ambito del Progetto Giovani, Credem vuole investire sui ragazzi diplomati, laureandi o neolaureati che hanno interesse a intraprendere un percorso di formazione, crescita e sviluppo professionale nel settore bancario e finanziario. Le possibilità e le posizioni aperte riguardano sedi di tutta Italia e si possono riassumere in due categorie principali: quella della consulenza e servizi finanziari e quella di informatica e tecnologia.

Per il comparto consulenza e servizi finanziari sono aperte le seguenti posizioni:

consulenti di private banking , cioè figure che seguono clienti privati nella gestione del loro patrimonio, proponendo soluzioni di investimento e servizi finanziari personalizzati;

, cioè figure che seguono clienti privati nella gestione del loro patrimonio, proponendo soluzioni di investimento e servizi finanziari personalizzati; consulenti corporate banking , ovvero professionisti che affiancano imprese e aziende nell’individuazione di strumenti di finanziamento, credito e sviluppo delle attività commerciali;

, ovvero professionisti che affiancano imprese e aziende nell’individuazione di strumenti di finanziamento, credito e sviluppo delle attività commerciali; gestori di clienti corporate digitali, chiamati a sviluppare e gestire i rapporti con le aziende attraverso strumenti e servizi bancari digitali.

Per quanto riguarda il settore informatica e tecnologia, invece, si cercano:

sviluppatori informatici Full Stack , impegnati nella progettazione e nello sviluppo di applicazioni e piattaforme digitali;

, impegnati nella progettazione e nello sviluppo di applicazioni e piattaforme digitali; ingegneri Cloud , specializzati nella gestione delle infrastrutture e dei servizi informatici in ambiente condiviso;

, specializzati nella gestione delle infrastrutture e dei servizi informatici in ambiente condiviso; analisti funzionali e di business , chiamati a raccogliere le esigenze delle diverse aree aziendali e a tradurle in soluzioni tecnologiche;

, chiamati a raccogliere le esigenze delle diverse aree aziendali e a tradurle in soluzioni tecnologiche; specialisti Salesforce , che si occuperanno della configurazione, personalizzazione e gestione della piattaforma dedicata alla relazione con i clienti;

, che si occuperanno della configurazione, personalizzazione e gestione della piattaforma dedicata alla relazione con i clienti; architetti di soluzioni IT , che progettano l’architettura dei sistemi informatici garantendone efficienza, sicurezza e integrazione;

, che progettano l’architettura dei sistemi informatici garantendone efficienza, sicurezza e integrazione; specialisti nella gestione delle identità digitali e degli accessi, che saranno responsabili del controllo delle autorizzazioni e della protezione dei sistemi aziendali.

Per ciascuna posizione sono richiesti requisiti e condizioni di accesso diverse a seconda delle mansioni e delle responsabilità connesse.

Assunzioni Credem: quali sono i requisiti

Per alcune delle posizioni sopra elencate è necessario possedere solo il diploma di scuola superiore, mentre per figure più qualificate sono richiesti la laurea ed eventuale esperienza pregressa.

Generalmente i giovani diplomati o neolaureati possono accedere al progetto a loro dedicato e intraprendere un percorso di formazione e crescita nel settore bancario. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito web del gruppo bancario, nella sezione “Lavora con Noi”.

Le Regioni che hanno avviato attualmente il Progetto Giovani, rivolto anche ai diplomati, sono Veneto, Liguria e Toscana.

Come candidarsi

Tutti coloro che sono interessati a svolgere un periodo di esperienza e formazione all’interno della banca emiliana possono inviare la propria candidatura sul sito web del Gruppo Credem, nella sezione “Lavora con Noi” dove sono elencate tutte le posizioni aperte e i rispettivi requisiti richiesti.

I profili richiesti vengono continuamente aggiornati e, considerando l’ambizioso piano di assunzioni del gruppo, si prevedono nuove opportunità anche per i prossimi mesi.