Ogni giorno le aziende grandi e piccole ricevono centinaia di curriculum diversi. Fino a qualche anno fa spettava al recruiter leggerli tutti, selezionarli e organizzare colloqui con i candidati ritenuti più idonei alla mansione.

Oggi, invece, il lavoro di lettura e selezione viene effettuato dagli ATS (Applicant Tracking System), sistemi basati sull’intelligenza artificiale che ricevono, “leggono” e archiviano i curriculum prima dei colloqui di assunzione.

Per questo motivo imparare a scrivere un CV compatibile con l’intelligenza artificiale e gli ATS è il primo passo fondamentale per provare a trovare lavoro.

Come funzionano gli ATS

Quando inviamo un CV online quasi sicuramente non sarà un recruiter umano a leggerlo, bensì un sistema automatizzato basato sull’IA.

L’ATS è in grado di individuare tra centinaia di curriculum quelli che rispettano i requisiti richiesti, di archiviarli e di creare database sempre aggiornati di possibili candidati.

Ma non solo. Le sue funzionalità avanzate permettono di analizzare i videocolloqui e di individuare le soft skills dei candidati, sempre più importanti nel mondo del lavoro odierno.

Facile intuire il motivo per cui quasi tutte le aziende hanno iniziato a usare questi sistemi: riducono il tempo necessario alle prime fasi di selezione, escludono il pregiudizio umano dall’analisi e aiutano a trovare candidati validi ma inizialmente sottovalutati.

Come scrivere un curriculum che superi lo screening IA

Scrivere un CV che superi la barriera dell’IA è un prerequisito fondamentale per trovare occupazione in questo momento storico.

Dal punto di vista puramente formale la prima cosa da fare è scrivere il curriculum con una struttura chiara e facilmente leggibile. I testi andrebbero scritti con caratteri semplici come Arial e Calibri, andrebbero evitate le impaginazioni troppo complesse, le tabelle e le colonne e il file dovrebbe essere caricato sulle piattaforme come PDF standard o con formato .docx.

Sotto il profilo dei contenuti una delle cose più importanti da fare è quella di inserire nei testi parole chiave in linea con l’offerta di lavoro o con la posizione a cui si ambisce. Questo aiuterà l’IA a collegare l’esperienza lavorativa ai requisiti richiesti.

In più andrebbe creata un’apposita sezione per elencare i risultati lavorativi ottenuti durante la carriera. Scrivere una lista di traguardi raggiunti più dettagliata possibile permette all’IA di capire quale potrebbe essere il nostro impatto in azienda.

Gli elementi chiave da scrivere nel CV

I punti cardine per scrivere un CV davvero efficace nell’era dell’IA sono 3: un profilo coerente, delle competenze descritte in modo chiaro e dei dati misurabili.

In un curriculum non dovrebbero mai mancare 3-4 righe di riepilogo del profilo professionale in cui vengono evidenziate le competenze e il potenziale valore aggiunto da offrire all’azienda.

Tutte le capacità devono essere elencate in modo chiaro per facilitare la scansione dell’IA. Fondamentale, quindi, dividere le competenze tecniche da quelle trasversali, inserire gli strumenti tecnici che abbiamo imparato a usare ed evidenziare le conoscenze accumulate in uno specifico settore.

L’ultimo metodo per aiutare gli ATS a dare una valutazione precisa di un profilo professionale è quello di inserire sempre dati misurabili e oggettivi che facciano capire all’IA quale potrebbe essere il nostro impatto una volta assunti. Uno dei modi migliori per distinguersi tra centinaia di candidature simili alla nostra.