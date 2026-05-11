Inflazione USA: il dato CPI di domani può cancellare i tagli Fed 2026: gli scenari

In sintesi

Il Bureau of Labor Statistics pubblica domani, martedì 12 maggio, il dato CPI USA di aprile: il consenso indica +0,7% mensile e +3,8% tendenziale , in netta accelerazione dal +3,3% di marzo.

pubblica domani, martedì 12 maggio, il dato CPI USA di aprile: il consenso indica e , in netta accelerazione dal +3,3% di marzo. Sul core CPI (al netto di energia e alimentari) le stime sono a +0,3% mensile e +2,7% anno su anno, segno che la pressione viene quasi tutta dal petrolio.

(al netto di energia e alimentari) le stime sono a +0,3% mensile e +2,7% anno su anno, segno che la pressione viene quasi tutta dal petrolio. Con un dato in linea o sopra il consenso, i futures sui Fed funds prezzano zero tagli Fed nel 2026 : Bank of America rinvia il primo taglio alla seconda metà del 2027.

: Bank of America rinvia il primo taglio alla seconda metà del 2027. Per l’Europa il dato pesa due volte: rafforza il dollaro (positivo per gli esportatori italiani in $) ma irrigidisce i rendimenti dei Treasury , che trascinano BTP e Bund.

, che trascinano BTP e Bund. I settori più esposti: tecnologici a lunga duration, utility ad alto debito, banche regionali USA. Lato Piazza Affari, occhio a petroliferi, lusso export-driven e banche con forte esposizione al funding in dollari.

Il dato CPI USA di aprile, in uscita domani 12 maggio alle 14:30 ora italiana, è il numero più atteso del mese sui mercati globali. Non è solo la fotografia mensile dell’inflazione americana: è il primo dato pieno in cui si vede il pass-through dello shock petrolifero successivo all’apertura del fronte USA-Iran e alle disruption sullo Stretto di Hormuz. E sarà il dato che, di fatto, deciderà se la Federal Reserve ha ancora margini per un taglio dei tassi entro fine 2026 o se la prossima mossa, come iniziano a scrivere alcune banche d’affari, sarà al rialzo.

Cosa attende il consenso sul CPI di aprile?

Le stime di Wall Street convergono su un CPI headline a +0,7% mensile, lievemente sotto al +0,9% di marzo ma sufficiente a spingere il tendenziale al 3,8% annuo dal 3,3% precedente. È un dato pesante, e non solo nell’ottica del confronto col target del 2% della Fed. Per il core CPI, quello che la Fed guarda davvero, il consenso indica +0,3% mensile e +2,7% sui dodici mesi: alcuni economisti — fra cui Wells Fargo — vedono un core fino a +0,5% mensile, con tendenziale che salirebbe al 2,9%.

La spinta arriva quasi tutta da una voce: l’energia. Il Brent ha vissuto due mesi sopra quota 100 dollari al barile, con punte oltre i 120, dopo che la Iran-USA war ha intaccato la fluidità degli scambi nello Stretto di Hormuz, crocevia di circa il 20% del greggio mondiale. Il prezzo del greggio è la prima riga del benzinaio americano e, con un lag di poche settimane, anche del trasporto e dei beni industriali. Da qui l’attesa di un colpo verticale sulla parte «headline» del CPI, mentre il core dovrebbe restare più contenuto ma comunque sticky. Per chi vuole orientarsi sui meccanismi di base, money.it ha pubblicato una scheda evergreen su cos’è l’inflazione e come si misura.

Tre scenari per Wall Street e Treasury

Vale la pena ragionare per scenari, perché lo spread fra le previsioni dei singoli broker è largo.

Scenario soft (CPI ≤ +3,5%, core ≤ +2,6%). È l’ipotesi più benevola: il pass-through dell’energia è stato meno violento del previsto. In questo caso il mercato dei Treasury rimbalzerebbe (yield in calo), il dollaro si indebolirebbe e Wall Street tornerebbe a prezzare almeno un taglio Fed nel terzo trimestre. È lo scenario meno probabile alla luce dei dati high-frequency sui prezzi alla pompa.

Scenario in linea (CPI +3,7-3,9%, core +2,7-2,8%). È il caso base. Conferma l’idea che l’inflazione è risalita ma è «guidata» dall’energia. La Fed resta in attesa, i futures continuano a non prezzare tagli nel 2026 e Wall Street oscilla in laterale, con rotazione settoriale a favore di value e energy.

Scenario hot (CPI ≥ +4%, core ≥ +3%). È lo scenario incubo: il pass-through è già arrivato anche ai servizi e ai beni core. In questo caso il mercato comincerebbe a prezzare un possibile rialzo dei tassi, non un taglio. La curva si appiattirebbe ulteriormente, le azioni a lunga duration — tipicamente i big tech ad alta valutazione — verrebbero punite e il dollaro tornerebbe ai massimi. È lo scenario che ha portato Bank of America a rinviare al secondo semestre 2027 le previsioni di primo taglio Fed.

Su Polymarket la probabilità implicita di zero tagli Fed nel 2026 è ormai stabilmente sopra il 55%. Per inquadrare meglio quante mosse Powell ha ancora sul tavolo, è utile rileggere il punto della situazione su tagli Fed 2025-2026.

Settori più esposti negli Stati Uniti

Quattro categorie da monitorare sull’S&P 500 dopo il dato.

Big tech a lunga duration (Nasdaq-100): un tendenziale headline al 3,8% o oltre alza il tasso di sconto applicato ai flussi di cassa futuri. Sono le società che soffrono di più in giornate a yield rising .

(Nasdaq-100): un tendenziale headline al 3,8% o oltre alza il tasso di sconto applicato ai flussi di cassa futuri. Sono le società che soffrono di più in giornate a . Utility : settore ad alto debito e con cedole calibrate su tassi in discesa. Un’altra spinta al rialzo dei Treasury renderebbe meno appetibili i dividendi.

: settore ad alto debito e con cedole calibrate su tassi in discesa. Un’altra spinta al rialzo dei Treasury renderebbe meno appetibili i dividendi. Banche regionali : già fragili per esposizione al commercial real estate, soffrono se i tassi restano alti più a lungo. Una settimana di yield in rialzo basterebbe a riaprire la discussione sulla qualità degli attivi.

: già fragili per esposizione al commercial real estate, soffrono se i tassi restano alti più a lungo. Una settimana di yield in rialzo basterebbe a riaprire la discussione sulla qualità degli attivi. Energy: l’unico settore difensivo in questo scenario. Brent sopra 100 dollari significa margini di raffinazione e cash flow record per le major USA.

Cosa significa per i mercati europei e per Piazza Affari?

Il dato CPI americano non resta confinato a Wall Street: si ripercuote in tempo reale sui rendimenti europei. Se il tendenziale USA stupisce al rialzo, i Treasury salgono e trascinano con sé Bund e BTP, irrigidendo le condizioni finanziarie per famiglie e imprese italiane. Sul fronte cambi, un dollaro più forte sostiene i fatturati dei nostri esportatori in $ — automotive premium, farmaceutica, oil & gas, parte del lusso — ma rende più caro il funding in dollari per le banche italiane attive sul mercato wholesale internazionale.

C’è poi un nodo che la BCE segue da vicino: una nuova ondata inflattiva americana, importata via cambio e via prezzi delle materie prime quotate in $, rallenterebbe il percorso di tagli che Francoforte sta provando a calibrare. Già a marzo Lagarde aveva alzato le stime d’inflazione 2026 e rinviato decisioni operative. Per chi segue le date chiave, è disponibile il calendario aggiornato delle riunioni Fed 2026, utile per incrociare i meeting con i prossimi dati macro.

Cosa fare in vista del dato?

Non si tratta di «fare trading» sul numero: gli scostamenti intraday dopo il CPI sono violenti e poco prevedibili. Si tratta piuttosto di posizionare il portafoglio in funzione di quello che il dato segnalerà al mercato per le settimane successive. In uno scenario in linea o hot, ha senso ridurre l’esposizione a tecnologici a lunga duration e privilegiare settori difensivi con pricing power. In uno scenario soft, l’opportunità è sui Treasury lunghi, dove la duration tornerebbe a pagare. Per i risparmiatori italiani, il messaggio è uno: l’era dei tagli rapidi è alle spalle. Il prossimo trimestre si decide sull’inflazione, non sulle dichiarazioni delle banche centrali.

Articolo ripreso da April CPI Tomorrow: Why a 3.8% Print Could Bury 2026 Fed Rate-Cut Hopes su Money.it International