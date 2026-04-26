Ci sono molte storie di colpi di fortuna e milionari, ma quasi sempre si tratta di casi isolati. Ecco perché ciò che è accaduto a Quincy, una piccola città della Florida, le cui famiglie affrontavano gravi difficoltà per andare avanti, è così speciale. Ancora oggi, il luogo sembra una città comune. Ma non lasciatevi ingannare: lì vivono ancora molti milionari tra la popolazione.

E tutto grazie alla Coca-Cola.

Quincy e il banchiere

Quincy, Florida. Questo è il nome della città protagonista di una delle storie più affascinanti dell’economia degli Stati Uniti. Lì, nel pieno della Grande Depressione degli anni ’20 e ’30, con buona parte della popolazione alle prese con gravi difficoltà, emerse una figura che avrebbe cambiato la vita di tutti. Pat Munroe, un banchiere astuto, un uomo d’affari che intuì un dettaglio chiave per convincere l’intera comunità.

Non importava quanto fossero poveri a Quincy o quanto fosse grave la situazione finanziaria delle famiglie. L’uomo osservò che, quasi come una devozione religiosa, le persone spendevano fino all’ultimo centesimo per un buon bicchiere di Coca-Cola ghiacciata. E se questa devozione potesse trasformarsi in un colpo di fortuna?

La Coca-Cola iniziò a essere quotata in Borsa nel 1919 a 40 dollari per azione, ma un conflitto con l’industria dello zucchero e i suoi imbottigliatori provocò un calo del 50% poco tempo dopo, quando il prezzo scese a 19 dollari per azione. In altre parole, c’è stato un momento nella storia in cui la Coca-Cola valeva meno del denaro in un conto bancario e le sue azioni erano estremamente convenienti. E Munroe si trovava nel posto giusto al momento giusto.

Cosa fece, quindi? Investì. Ma non lo fece da solo. Incoraggiò tutti i suoi amici e conoscenti in città ad acquistare una quota della società.

Concentrato sui profitti finali e sul potere del marchio, Pat Munroe continuò ad acquistare sempre più azioni. E, mentre lo faceva, diceva a tutti a Quincy che erano disposti ad ascoltarlo di acquistare a loro volta. Approfittò della fiducia e del rispetto che la comunità nutriva per lui e avviò una vera e propria crociata per far sì che chiunque potesse salire sul treno del successo.

Prestiti in cambio di azioni

L’uomo era così sicuro del successo che, ogni volta che qualcuno si recava nella sua banca per chiedere un prestito, lo incoraggiava ad accettarne un altro in cambio di azioni. Agricoltori, commercianti, insegnanti: Munroe tentava praticamente chiunque potesse spendere denaro.

Per il banchiere, il fatto che l’azione della Coca-Cola fosse a 19 dollari era un’opportunità che nessuno in città poteva lasciarsi sfuggire. Per questo insisteva affinché la comprassero e, cosa quasi altrettanto importante, affinché rimanessero saldi nella loro decisione, indipendentemente dalle oscillazioni a breve termine del mercato.

Alla fine, le osservazioni del banchiere si rivelarono una previsione azzeccata. Quincy, una città essenzialmente agricola, non solo riuscì a sopravvivere in tempi difficili grazie ai dividendi della Coca-Cola, ma acquisì anche una ricchezza che ancora oggi viene studiata nelle università. Infatti, la città è diventata per un certo periodo la più ricca degli Stati Uniti in termini di reddito pro capite e decine dei suoi abitanti sono stati soprannominati “i milionari segreti della Coca-Cola”.

Persone che hanno riposto fiducia nell’intuito di Munroe e hanno investito tutto il loro denaro (e persino quello che non avevano), accumulando enormi fortune grazie a quelle prime azioni, che poi sono state tramandate di generazione in generazione, rendendoli i milionari che hanno dato il nome alla Coca-Cola. Coloro che, di fatto, hanno fondato intere dinastie di prosperità finanziaria che hanno attraversato le generazioni.

È difficile parlare di importi totali, ma, per avere un’idea della somma in gioco, nel 2013 è stato condotto uno studio di valutazione su quanto accaduto a Quincy. I risultati hanno mostrato che una singola azione, con i dividendi reinvestiti, valeva 10 milioni di dollari. Il proprietario riceveva circa 270.000 dollari in dividendi in contanti al lordo delle imposte, inviati tramite assegni di circa 67.500 dollari a marzo, giugno, settembre e novembre di ogni anno.

Pertanto, se i bisnonni di allora avessero acquistato un lotto di 100 azioni per un importo compreso tra 1.900 e 4.000 dollari, a seconda del prezzo di acquisto, oggi avrebbero più di un miliardo di dollari, senza considerare gli effetti delle imposte sul patrimonio.

Questo investimento è stato un vero e proprio salvagente ogni volta che arrivavano tempi difficili. Quando l’economia locale dipendeva dalle coltivazioni e sopraggiungeva la crisi, c’erano i dividendi della Coca-Cola. Di fatto, questi beni hanno sostenuto la città in tutte le recessioni da allora.

Quincy oggi

È una storia singolare, per quanto insolita possa sembrare. Tutte le famiglie che hanno accumulato una fortuna l’hanno poi trasmessa ai propri figli e nipoti, in alcuni casi tramite donazioni dirette e, in altri, attraverso fondi fiduciari. Persino nella banca dove tutto ebbe inizio, fino a pochi anni fa, ben il 65% degli asset fiduciari in gestione era ancora investito in azioni Coca-Cola.

L’aspetto di Quincy oggi non è molto diverso da quello dell’epoca della Grande Depressione. Rimane una città tranquilla ed essenzialmente agricola, con una popolazione di meno di 10.000 abitanti. Ma non lasciatevi ingannare dalle apparenze: per le sue strade circolano ancora alcuni dei nipoti le cui famiglie hanno costruito un impero, i milionari segreti della Coca-Cola.