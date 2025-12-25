Abbonati

Così la Cina vuole dominare il settore dei videogiochi

Federico Giuliani

25 Dicembre 2025 - 07:57

L’industria videoludica cinese sta passando da successi interni a hit globali, spinta da titoli record e da una produzione resa più efficiente dall’intelligenza artificiale.

No, non è stato solo un caso. Il clamoroso successo riscontrato a livello globale da Black Myth: Wukong , il videogioco sviluppato e pubblicato nel 2024 dalla cinese Game Science che è riuscito a vendere 10 milioni di copie nei primi 3 giorni dalla sua uscita, e ben 20 milioni nel primo mese, è soltanto la punta dell’iceberg.

Un iceberg enorme che racchiude tutte le potenzialità della crescente industria videoludica della Cina, desiderosa di affermarsi come campionessa assoluta anche nel mondo dell’intrattenimento hi-tech.

Pechino ha infatti ottenuto un altro colpaccio con il lancio di Where Winds Meet che ha totalizzato oltre 9 milioni di download su PC e PS5 dalla sua uscita globale avvenuta lo scorso 14 novembre. [...]

​ ​

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomenti

# Cina
# Tecnologia
# Intelligenza artificiale
# Videogiochi
# Tencent

