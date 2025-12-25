Così la Cina vuole dominare il settore dei videogiochi

No, non è stato solo un caso. Il clamoroso successo riscontrato a livello globale da Black Myth: Wukong , il videogioco sviluppato e pubblicato nel 2024 dalla cinese Game Science che è riuscito a vendere 10 milioni di copie nei primi 3 giorni dalla sua uscita, e ben 20 milioni nel primo mese, è soltanto la punta dell’iceberg.

Un iceberg enorme che racchiude tutte le potenzialità della crescente industria videoludica della Cina, desiderosa di affermarsi come campionessa assoluta anche nel mondo dell’intrattenimento hi-tech.

Pechino ha infatti ottenuto un altro colpaccio con il lancio di Where Winds Meet che ha totalizzato oltre 9 milioni di download su PC e PS5 dalla sua uscita globale avvenuta lo scorso 14 novembre. [...]