Il dollaro Usa (forte) sta diventando un problema?

La forza del dollaro Usa continua e traccia così un futuro incerto e complesso per il Forex e le economie mondiali.

La ripresa del biglietto verde, infatti, sta esasperando i banchieri centrali e i governi di tutto il mondo, costringendoli ad agire per alleviare la pressione sulle proprie valute.

Da Tokyo a Istanbul, i politici stanno intervenendo per difendere i tassi di cambio, mentre un’economia americana resiliente spinge il biglietto verde anche se le aspettative di tassi di interesse statunitensi più bassi dovrebbero raffreddarlo.

Il dollaro ha guadagnato praticamente contro tutte le principali valute nel 2024, sfidando molti a Wall Street che erano entrati nell’anno prevedendo una svendita della valuta. Questo andamento, per esempio, ha provocato crescenti avvertimenti da parte del Giappone sulla sua disponibilità a intervenire per sostenere lo yen da un minimo di 34 anni. La Turchia ha colto di sorpresa i mercati con un rialzo dei tassi per rilanciare la lira, Cina e Indonesia si sono mosse per stabilizzare le loro valute, mentre anche Svezia e India sono sotto pressione.

Il dollaro sta quindi diventando un problema, quali conseguenze valutarie ed economiche?

La forza del dollaro e l’impatto sull’economia globale

Una Fed più cauta sull’imminente taglio dei tassi e un’economia Usa resiliente continuano a spingere il dollaro Usa.

Solo pochi mesi fa, una recessione negli Stati Uniti sembrava quasi inevitabile. Invece, i dati mostrano che la nazione beneficia di un mercato del lavoro teso, di un umore ottimista dei consumatori e di sussidi governativi per la produzione, spingendo gli investitori a rivalutare rapidamente le loro aspettative per i tagli dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve.

I trader stanno ora scontando diminuzioni inferiori a tre quarti di punto nel 2024, in calo rispetto alle scommesse per oltre 150 punti base di allentamento all’inizio dell’anno, contribuendo a sollevare l’indicatore Bloomberg del dollaro di oltre il 2% quest’anno – e colpendo tutto, per esempio la rupia indiana e la naira nigeriana, entrambe scese ai minimi storici. L’analisi di diversi osservatori su Bloomberg è quidi lucida: c’è un effetto dollaro sull’economia mondiale.

“Il biglietto verde continua ad aumentare la pressione sulle altre banche centrali”, ha affermato Helen Given, una trader di valuta estera presso Monex. “Dato l’attuale contesto globale in cui le banche centrali sembrano voler porre fine ai loro cicli di inasprimento, non sembra esserci una via d’uscita sicura dal continuo predominio del dollaro.”

Con quali conseguenze? Alcuni effetti sono già evidenti. La scorsa settimana il Giappone ha avvertito di “azioni coraggiose” per sostenere lo yen, che rimane sulla soglia di 152 per dollaro.

L’Indonesia è intervenuta ripetutamente nei mercati interbancari, a termine e obbligazionario per aumentare la sua valuta. E con lo yuan cinese al limite basso della fascia di scambio consentita rispetto al dollaro, gli investitori sono in allerta per reazioni più energiche. Lo yuan ha agito da freno sulle altre valute asiatiche, compresa la rupia indiana.

Altre nazioni stanno cercando una politica monetaria per sostenere le loro valute. La Turchia ha inaspettatamente alzato i tassi di interesse il mese scorso, mentre i funzionari svedesi hanno affermato che una corona più debole potrebbe ritardare il suo primo tentativo di allentamento.

I tassi di cambio sono importanti perché il deprezzamento delle valute aumenta il costo dei beni importati, alimentando l’inflazione poiché tali spese si ripercuotono sui prezzi nei negozi di alimentari e nelle fabbriche. Nel frattempo, c’è una maggiore probabilità che il denaro defluisca da una nazione con una valuta debole alla ricerca di rendimenti più elevati altrove – la cosiddetta fuga di capitali – danneggiando gli investimenti nazionali e la crescita.

Le previsioni sul biglietto verde

I mercati si aspettano un allentamento della politica monetaria della Fed quest’anno, ma non tutti sono convinti che ciò porterà sollievo sui mercati valutari.

Le banche centrali stanno per intraprendere il ciclo di taglio dei tassi più sincronizzato dal 2008, e uno scenario del genere è di buon auspicio per il dollaro, poiché il tasso di riferimento statunitense è destinato a rimanere uno dei più alti tra le principali economie sviluppate quest’anno.

Anche gli investitori stanno accettando questa nuova realtà, aumentando le scommesse sulla forza del dollaro nelle ultime settimane. Un indicatore delle posizioni dei trader non commerciali – un gruppo che comprende gestori patrimoniali, hedge fund e altri attori del mercato speculativo – è ora il più lungo dal 2022, come mostrano i dati della Commodity Futures Trading Commission fino al 26 marzo.

E attenzione all’effetto Trump: l’anno scorso ha ventilato l’idea di una tariffa di importazione universale del 10% nel caso in cui l’ex presidente degli Stati Uniti riconquistasse la Casa Bianca e a febbraio ha aggiunto che potrebbe imporre tasse del 60% o più sui beni cinesi.

“I dazi e le tasse aggiuntive significano che il dollaro potrebbe rafforzarsi”, ha affermato Themos Fiotakis, responsabile globale della strategia FX presso Barclays, aggiungendo che l’euro e lo yuan cinese probabilmente ne soffrirebbero.

Barclays ritiene che il dollaro potrebbe aumentare del 3% sulla scia delle tariffe nel caso in cui Trump si assicuri un secondo mandato e ha anche affermato che l’euro potrebbe scendere alla parità con la valuta statunitense.