Così €340 al mese possono diventare €710.000 in 30 anni. Parola di Warren Buffett

Bastano 340 euro al mese. Non una cifra da capogiro, ma l’importo medio di un finanziamento auto, di una palestra premium, di qualche abbonamento sommato a una spesa fuori controllo. Eppure, se spostati dal consumo all’investimento, quei 340 euro possono fare la differenza nel tempo. Senza speculazione, ma con tempo, disciplina e una strategia tanto semplice quanto efficace.

La domanda giusta non è “quanto devo investire per diventare ricco”, ma “quanto può diventare potente un piccolo investimento portato avanti nel tempo”. È qui che entra in scena una delle strategie più citate della finanza moderna. Quella che Warren Buffett ripete da anni con una coerenza quasi disarmante. Nessuna formula segreta, nessuna previsione miracolosa, solo un’idea semplice portata fino alle estreme conseguenze.

In un contesto come quello attuale, con i tassi di interesse che hanno iniziato a scendere dopo il ciclo restrittivo più aggressivo degli ultimi decenni e un’economia statunitense che continua a sorprendere per resilienza, il tema torna centrale. Ha ancora senso investire con orizzonti lunghi. E soprattutto, cosa succede davvero ai numeri quando si lascia lavorare il tempo. [...]