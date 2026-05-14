Cosa si vince all’Eurovision 2026? Qual è il montepremi previsto per il vincitore? Domande più che legittime visto che siamo arrivati alla nuova edizione della celebre kermesse musicale europea che quest’anno si svolge in Austria, presso la Wiener Stadthalle di Vienna.

Come noto, a rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest 2026 sarà Sal Da Vinci, reduce dal trionfo al Festival di Sanremo con il brano Per sempre sì. Il cantante napoletano proverà così a riportare il nostro Paese sul tetto d’Europa dopo il successo dei Maneskin nel 2021.

Nel corso degli anni i premi dell’Eurovision sono cambiati: dal 2008 il vincitore della manifestazione si porta a casa l’iconico microfono, diventato uno dei simboli più riconoscibili della kermesse. Si tratta di un trofeo dal design inconfondibile, creato appositamente per il contest seguito ogni anno da decine di milioni di spettatori in tutto il mondo.

Cosa vince il vincitore di Eurovision 2026?

Nel corso dell’edizione 2026 dell’Eurovision Song Contest, gli artisti in gara si sfideranno per conquistare uno dei riconoscimenti più prestigiosi della musica europea. Il premio assegnato al vincitore è il già citato e celebre microfono in cristallo, un vero pezzo d’arte realizzato a mano e diventato ormai parte integrante della storia del concorso.

Il trofeo ha la forma di un microfono vintage anni ’50, è realizzato in vetro trasparente soffiato a mano con dettagli sabbiati ed è stato disegnato da Kjell Engman per la storica vetreria svedese Kosta Boda. Introdotto ufficialmente nel 2008, ha sostituito i premi utilizzati nelle edizioni precedenti dell’Eurovision.

Diversamente da quanto molti potrebbero immaginare, il vincitore dell’Eurovision non riceve alcun premio in denaro.

Nessun assegno milionario, nessun montepremi ufficiale e neppure bonus economici garantiti dall’European Broadcasting Union. Il riconoscimento consiste esclusivamente nel trofeo del microfono di cristallo e nell’onore di aver conquistato uno degli eventi musicali più seguiti al mondo.

Eppure vincere l’Eurovision può valere moltissimo sotto altri aspetti. La competizione rappresenta infatti una gigantesca vetrina internazionale capace di trasformare la carriera degli artisti. Partecipare significa esibirsi davanti a milioni di persone sparse in tutta Europa e non solo, ottenendo una visibilità che difficilmente qualsiasi casa discografica riuscirebbe a costruire in così poco tempo.

L’Eurovision è stato un autentico trampolino di lancio per artisti diventati poi icone mondiali come gli Abba, Celine Dion e gli stessi Maneskin, esplosi definitivamente anche fuori dai confini italiani dopo la vittoria ottenuta a Rotterdam nel 2021.

Per il cantante vincitore si aprono spesso nuove opportunità professionali, tour internazionali, collaborazioni artistiche e una crescita enorme in termini di streaming, vendite e popolarità. Inoltre il Paese che conquista il primo posto ottiene tradizionalmente anche il diritto di ospitare l’edizione successiva della manifestazione, con importanti ricadute economiche, turistiche e mediatiche per la città organizzatrice.

Oltre all’artista vincitore, anche gli autori e i compositori del brano premiato ricevono versioni più piccole del celebre trofeo. Esiste inoltre anche un “trofeo madre” con il logo generico dell’Eurovision Song Contest, normalmente esposto presso la sede dell’Unione europea di radiodiffusione.

Quanto vale il trofeo dell’Eurovision (e come è fatto)

Anche se l’Eurovision Song Contest non mette in palio soldi, il vincitore porta comunque a casa un riconoscimento dal valore simbolico enorme: il celebre microfono di cristallo. La scultura riproduce un elegante microfono vintage anni ’50 in vetro trasparente soffiato a mano, con dettagli sabbiati che lo rendono immediatamente riconoscibile. Ogni pezzo è unico e viene lavorato artigianalmente, motivo per cui è considerato molto più di un semplice premio musicale.

Stabilire il suo valore economico reale è praticamente impossibile. Dal punto di vista dei materiali il costo sarebbe relativamente contenuto, ma il prestigio storico e mediatico del trofeo lo rende di fatto inestimabile. Non a caso il microfono vinto dai Kalush Orchestra nel 2022 fu venduto all’asta per beneficenza raggiungendo una cifra vicina ai 900mila dollari, dimostrando quanto possa valere un simbolo così riconoscibile nella cultura pop europea.

Per i fan esistono anche delle miniature ufficiali del trofeo vendute nello shop Eurovision: la versione 2026 dedicata a Vienna viene proposta a poco meno di 300 euro ed è diventata già uno degli oggetti da collezione più ricercati dagli appassionati della manifestazione.