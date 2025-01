Forte svendita delle obbligazioni mondiali, c’è allarme per i mercati globali?

Zuckerberg come Musk. Il vero motivo per cui Meta dice addio al fact checking

La giornata di mercoledì 8 gennaio è stata cruciale per i mercati e ha generato una nuova scia di tensione in questo inizio 2025.

Le vendite che continuano a divampare sui mercati obbligazionari mondiali stanno spingendo i rendimenti verso soglie critiche, in un contesto di crescenti preoccupazioni per l’elevata inflazione, la politica instabile e l’aumento del debito pubblico.

Negli Stati Uniti, il rendimento dei Treasury a 10 anni è salito fino al 4,73% mercoledì, spingendolo verso il picco del 5% raggiunto nell’ottobre 2023, prima di scendere di nuovo. Nel Regno Unito, quel rendimento ha raggiunto il 4,82%, il livello più alto dal 2008, in un’eco della disfatta che ha posto fine al breve periodo di Liz Truss come primo ministro poco più di due anni fa.

Anche in Giappone, che un tempo era stato il principale paese baluardo al mondo quando le banche centrali avevano inasprito la politica monetaria, il tasso dei titoli di Stato a 10 anni ha superato l’1%, il livello più alto in oltre un decennio.

Il rendimento del Bund tedesco a 10 anni ha toccato un massimo di oltre cinque mesi, in mezzo all’accelerazione dell’inflazione nella zona euro e all’elevata offerta obbligazionaria. Il rendimento, il benchmark della zona euro, è salito di quasi quattro punti base al 2,524% alla fine di mercoledì.

I movimenti estendono quella che è stata una pressione in costante aumento sulle obbligazioni in tutto il mondo, mentre l’economia statunitense continua a espandersi a un ritmo sostenuto e l’inflazione minaccia di mantenere elevati i tassi di interesse.

La vittoria del presidente eletto Donald Trump non ha fatto altro che alimentare il cambiamento secondo molte analisi, con le sue promesse di tariffe e tagli alle tasse che hanno gettato incertezza sul commercio globale. La brusca svendita delle obbligazioni mondiali è solo un episodio, o un segnale di più ampio significato?

Cosa significa la svendita delle obbligazioni globali?

Nei movimenti netti del mercato obbligazionario globale gli analisti stanno cercando di intravedere i potenziali motivi di allerta finanziaria del 2025.

Gli Usa sono sotto i riflettori. Il tasso di inflazione ancora sopra l’obiettivo e i solidi dati economici hanno infranto le aspettative che la Federal Reserve taglierà di nuovo i tassi di interesse prima della metà di quest’anno. I verbali della riunione di dicembre hanno rivelato che i funzionari erano propensi a rallentare il ritmo delle riduzioni dei tassi.

I gestori finanziari stanno inoltre sollevando nuove preoccupazioni circa l’aumento dei debiti governativi dopo un anno di elezioni in tutto il mondo. Negli ultimi giorni, tali pressioni hanno portato i costi del debito trentennale nel Regno Unito ai massimi dal 1998, riaccendendo le domande sulla sostenibilità fiscale del governo.

Negli Stati Uniti, i rendimenti sono aumentati bruscamente da quando la Fed ha iniziato a tagliare i tassi di interesse a settembre, con il tasso a 10 anni in crescita di oltre un punto percentuale intero. Mentre il balzo di mercoledì si è attenuato, lasciandolo leggermente in calo nel tardo pomeriggio a New York, il rendimento di riferimento si mantiene ancora intorno al massimo da aprile.

Le banche centrali hanno praticamente dichiarato vittoria sull’inflazione nel 2024, ma diversi parametri mostrano che le pressioni sui prezzi stanno di nuovo aumentando. I piani di Trump per tariffe commerciali più elevate , tagli alle tasse e deregolamentazione minacciano di far salire l’inflazione e di mettere a dura prova le finanze pubbliche, limitando così anche la portata della Federal Reserve nel tagliare i tassi di interesse.

Aziende come Amundi SA, Citi Wealth e ING stanno mettendo in guardia dal rischio che i rendimenti probabilmente rimangano più alti. I trader di opzioni stanno puntando al 5% come prossima soglia chiave per il Treasury a 10 anni. Il Treasury a 20 anni ha raggiunto quel livello mercoledì e quello a 30 anni si sta librando appena al di sotto.

“I rendimenti del Tesoro al 5% sono sicuramente in programma”, ha affermato Lilian Chovin, responsabile dell’allocazione delle attività presso Coutts. “C’è un premio di rischio, un premio a termine in corso con i deficit fiscali molto ampi”.

Nel frattempo, il mercato del Regno Unito è quello più scosso. Negli ultimi giorni, i costi di prestito a lungo termine sono saliti alle stelle e la sterlina è crollata: una rara combinazione che può segnalare che gli investitori hanno perso fiducia nella capacità del governo di tenere a freno il debito nazionale e controllare l’inflazione.