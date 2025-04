Cosa significa il calo dell’inflazione per il tuo portafoglio?

In un contesto di mercato in cui l’incertezza regna sovrana, l’ultima lettura del CPI (Consumer Price Index) USA ha spiazzato tutti: l’inflazione è scesa, contrariamente a quanto ci si sarebbe aspettato, soprattutto alla luce dell’imposizione di nuove tariffe commerciali da parte dell’amministrazione Trump.

Ma ancora più sorprendente, anche i mercati sono crollati (di nuovo). Questo scenario apre numerose riflessioni su ciò che sta realmente accadendo nell’economia americana e, soprattutto, su cosa significhi per il tuo portafoglio di investimenti.

A dare ulteriore supporto al sentiment macro ci sono i dati sul mercato del lavoro : le richieste iniziali di sussidio di disoccupazione sono rimaste stabili a 223.000 , con la media a 4 settimane anch’essa ferma allo stesso livello. Anche le richieste da parte degli ex dipendenti federali sono calate, tornando ai livelli della seconda metà del 2024 . Tutto questo suggerisce che, almeno per ora, il mercato del lavoro rimane solido e non anticipa una crescita della disoccupazione.

La risposta sta nel timing e nel contesto. I dati sul CPI e sull’occupazione sono pre-tariffa , cioè riferiti a un periodo precedente ai nuovi timori sulle politiche commerciali USA. Infatti, più che l’inflazione, ciò che crea panico sui mercati, è l’incertezza: indicatori come l’indice di incertezza politica USA sono tornati su livelli simili a quelli visti durante la pandemia o in periodi di crisi profonda. Questo ha riportato sul mercato una volatilità elevata, spesso difficile da gestire anche per gli investitori più esperti.

Cosa fare adesso?

In tempi come questi, diventa fondamentale avere un portafoglio diversificato, costruito per reggere gli shock, ben distribuito e ancorato a una strategia d’investimento chiara. Diventa importante quindi oggi più che mai non fare scelte di investimento basate sulla propria percezione della situazione, perché potrebbe essere smentita nell’arco di qualche sessione di borsa, o da qualche dichiarazione politica last minute. Serve quindi lucidità, questo perché, la volatilità non è solo una nemica: può anche offrire opportunità, ma solo per chi è pronto, lucido e ben posizionato.