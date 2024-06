Cosa prevede il piano di pace proposto dall’Ucraina in 10 punti

Cosa prevede il piano di pace dell’Ucraina? Al termine del vertice che si è tenuto in Svizzera - più precisamente a Bürgenstock, un resort sul lago di Lucerna -, molto si sta parlando della dichiarazione finale della conferenza che non è stata sottoscritta da tutti i Paesi partecipanti: come ben noto la Russia invece non è stata invitata, come se fosse possibile imbastire un accordo diplomatico senza la parte in causa che ha scatenato la guerra e la sta vincendo.

Paradossi a parte, la conferenza di Bürgenstock ha visto la partecipazione di 93 Paesi e 8 organizzazioni internazionali: dopo che negli ultimi mesi si è parlato solo di armi e di una possibile escalation, finalmente il tema della pace è tornato a essere al centro dei discorsi riguardanti la guerra in Ucraina.

La buona notizia è che questo vertice è stato l’inizio di un processo che dovrebbe portare alla creazione di un gruppo di lavoro per arrivare a un secondo summit, questa volta però alla presenza anche della Russia come assicurato dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Al centro della conferenza c’è stato il piano per la pace elaborato dall’Ucraina a fine 2022: nonostante il fatto che la guerra sta volgendo in favore della Russia, i dieci punti di Kiev sono cambiati solo di qualche virgola rispetto a un anno e mezzo fa.

Il risultato è stato che quattordici Paesi - molti dei quali di peso - non hanno firmato il testo conclusivo della conferenza, anche se per Zelensky si è trattato di un “grande successo, il dialogo tra tutte le parti è necessario per porre fine alla guerra”.

I dieci punti del piano per la pace dell’Ucraina

Vediamo allora nel dettaglio cosa prevedono i dieci punti del piano per la pace dell’Ucraina, un decalogo che è stato al centro del recente vertice di Bürgenstock.

1. Radiazioni e sicurezza nucleare

Nessuno ha il diritto di ricattare il mondo con un disastro radioattivo. E la Russia non è un’esenzione. Ma ci prova, con i continui tentativi di scuotere il suo arsenale nucleare. Questo ricatto nucleare deve finire.

La Russia mette costantemente in pericolo anche le centrali nucleari ucraine, occupando temporaneamente in particolare la centrale nucleare di Zaporizhzhia. La Russia deve ritirare immediatamente tutti i suoi militanti dal suo territorio. La stazione deve essere immediatamente trasferita sotto il controllo dell’AIEA e del personale ucraino. Il normale collegamento della centrale alla rete elettrica deve essere ripristinato immediatamente affinché nulla minacci la stabilità dei reattori.

Ancora una volta, la vita e il benessere delle persone non dovrebbero far parte dei ricatti o dei giochi di carestia della Russia. In un anno di attuazione della Black Sea Grain Initiative, l’Ucraina è stata in grado di esportare 32,8 milioni di tonnellate di cibo verso paesi dell’Asia, dell’Africa e dell’Europa. Ora, con il ritiro della Russia dall’accordo, i cittadini ne subiranno le conseguenze.

L’iniziativa sui cereali e l’esportazione agricola ucraina devono essere ripristinate per il bene di milioni di persone in tutto il mondo.

Gli attacchi alle infrastrutture civili critiche sono inaccettabili. Mentre la Russia sta cercando di trasformare il freddo in un’arma contro i civili, le centrali elettriche, le linee elettriche e altre infrastrutture energetiche ucraine devono essere adeguatamente protette.

Dovrebbero essere introdotti passi fondamentali – come le restrizioni sui prezzi delle risorse energetiche russe – per garantire che le risorse energetiche non siano più utilizzate come armi.

Oggi migliaia di ucraini, sia militari che civili, sono prigionieri in Russia. Molti sono stati deportati con la forza, tra cui almeno 20.000 bambini. Molti sono sottoposti a brutali torture e abusi proprio adesso.

L’Ucraina propone il rilascio dei prigionieri – “tutti per tutti”, e il rilascio di tutti i bambini e gli adulti deportati illegalmente in Russia.

“Tutti i Membri si astengono nelle loro relazioni internazionali dalla minaccia o dall’uso della forza contro l’integrità territoriale o l’indipendenza politica di qualsiasi Stato” recita l’Articolo 2 della Carta delle Nazioni Unite. Invadendo l’Ucraina, la Russia ha violato vari accordi, leggi e principi internazionali.

Queste non possono applicarsi parzialmente se vogliamo costruire un futuro in cui la sovranità e i confini internazionali siano rispettati. Quell’ordine, brutalmente attaccato dalla Russia, deve essere ripristinato. E lo stesso vale per l’integrità territoriale dell’Ucraina: non è oggetto di negoziati.

Per cessare le ostilità, la Russia deve ritirare tutte le sue truppe e formazioni armate dal territorio dell’Ucraina, chiaro e semplice. È necessario ripristinare il pieno controllo dell’Ucraina sui suoi confini statali, riconosciuto a livello internazionale.

Senza questo, non sarà possibile raggiungere una pace duratura. Ogni giorno che i soldati russi rimangono sul territorio ucraino, gli ucraini devono combattere e morire per proteggere le loro case e per proteggere il mondo dalle conseguenze a lungo termine di questa aggressione.

Nessun crimine dovrebbe rimanere impunito: ad agosto 2023, l’Ucraina aveva registrato più di 100.000 crimini di guerra commessi dall’esercito russo in questa guerra. Negli anni dell’aggressione russa non è passato giorno senza che i civili venissero uccisi o feriti dai bombardamenti. Con ogni parte del paese liberata, il mondo è stato testimone di fosse comuni, camere di tortura e molti altri orrori dell’occupazione russa.

Per questo motivo è necessario istituire il Tribunale speciale per il reato di aggressione della Russia contro l’Ucraina. C’è anche bisogno di un meccanismo internazionale per obbligare la Russia a risarcire tutti i danni causati da questa guerra.

Gli ingenti danni all’ambiente e alla fauna selvatica sono stati causati dall’invasione russa: foreste bruciate, campi minati, acque inquinate, animali uccisi. Solo il danno ambientale causato dall’esplosione della diga della centrale idroelettrica di Kakhovka da parte dei russi è stato di circa 1,5 miliardi di dollari – ma è difficile quantificare i danni che hanno cambiato l’ecosistema per i decenni a venire. E questa è una sfida per il mondo intero.

L’Ucraina non è membro di nessuna delle alleanze e il memorandum di Budapest non è riuscito a garantire nella pratica la sicurezza del paese. Pertanto, quando l’attuale invasione russa verrà respinta, è essenziale prevenire ogni possibilità che si ripeta o che si intensifichi ulteriormente.

Ciò può essere raggiunto solo con garanzie di sicurezza adeguate ed efficaci per l’Ucraina, nonché con una rinnovata architettura di sicurezza postbellica nello spazio euro-atlantico che includerà l’Ucraina.

L’attuazione di tutte le misure contro la guerra citate non può e non dovrebbe richiedere molto tempo. Dopo la cessazione delle ostilità e il ripristino della sicurezza e della giustizia, le parti dovrebbero firmare un documento ufficiale che confermi la fine della guerra.

Non è stato fatto menzione invece del possibile ingresso dell’Ucraina nella Nato o nell’Unione europea, con questi dieci punti che all’epoca sono stati ritenuti dalla Russia per buona parte irricevibili.

Chi non ha firmato il piano dell’Ucraina

Il piano per la pace di Kiev prevede tra i vari punti il ritiro delle truppe russe e il ripristino dell’integrità territoriale dell’Ucraina. Considerando che la Russia sta vincendo la guerra - anche se la sua avanzata è molto più lenta e dispendiosa del previsto -, appare evidente il motivo per cui Vladimir Putin abbia cestinato questo decalogo.

Le conclusioni della conferenza che si è svolta nei pressi di Lucerna alla fine non sono stati firmati da quattordici Paesi:

India;

Sudafrica;

Arabia Saudita;

Emirati Arabi Uniti;

Brasile (osservatore);

Armenia;

Barhein;

Colombia;

Indonesia;

Giordania;

Libia;

Vaticano (osservatore);

Messico;

Thailandia.

Pesano molto le astensioni di buona parte dei Paesi del BRICS - la Russia come detto non è stata invitata mentre la Cina ha declinato l’invito a partecipare -, oltre a quella del Vaticano che invece è stato presente a Lucerna nelle vesti di osservatore.

“La pace non significa resa, come Putin sembra suggerire - ha spiegato Giorgia Meloni con l’Italia che invece ha firmato il documento Confondere la pace con la soggiogazione sarebbe un pericolo precedente per tutti. L’Italia ha sempre fatto la sua parte e non ha intenzione di voltare le spalle ma dobbiamo unire tutti i nostri possibili sforzi per aiutare l’Ucraina a guardare al futuro ed è quello che abbiamo fatto al G7”.