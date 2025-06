Cos’è la donazione rimuneratoria, come funziona e tassazione

Cos’è la “donazione rimuneratoria”? Si tratta di una tipologia molto particolare che richiede specifici requisiti e che segue regole lievemente diverse rispetto a quella ordinaria.

Essa presenta aspetti differenti dalla donazione ordinaria, ossia da quel contratto con cui una persona (donante) trasferisce a un’altra (donatario) parte del proprio patrimonio senza ricevere alcun corrispettivo (art. 769, c.c.).

Nella donazione rimuneratoria, infatti, questo trasferimento di ricchezza avviene sulla base di specifici motivi che nella donazione, per così dire, “classica” non sono presenti.

Vediamo ora, nel dettaglio, cosa si intende con donazione rimuneratoria, come funziona e quali sono le regole e i limiti previsti dalla legge.

Cos’è la donazione rimuneratoria?

La donazione rimuneratoria è definita dal Codice civile come quella “liberalità fatta per riconoscenza o in considerazione dei meriti del donatario o per speciale rimunerazione” (art. 770, c.c.).

Quindi, a differenza della semplice donazione (art. 769, c.c.), quella rimuneratoria presuppone che l’atto di liberalità venga eseguito per determinati motivi.

In particolare, in base al motivo che spinge il donante a effettuare la donazione, si possono distinguere tre tipi di donazione rimuneratoria:

la donazione per riconoscenza ;

; la donazione per meriti del donatario ;

; la donazione per speciale rimunerazione.

Esaminiamoli meglio.

1) La donazione per riconoscenza È la prima ipotesi prevista dall’art. 770, c.c.: è una donazione fatta per puro spirito di gratitudine nei confronti del donatario, per atti da lui compiuti in passato o per atti che compirà in futuro a beneficio del donante. Siamo di fronte a una donazione fatta con l’intento di manifestare riconoscenza per un’azione positiva compiuta nei nostri confronti. Come in tutte le donazioni, anche nella donazione per riconoscenza ciò che conta è lo spirito con cui essa è fatta, ossia lo spirito di liberalità. Colui che trasferisce gratuitamente il bene, inoltre, deve avere la consapevolezza di non esservi in alcun modo obbligato, trattandosi di un atto rimesso alla sua libera volontà. Un esempio di questo tipo di donazione è quella effettuata a favore di qualcuno che ci ha salvato la vita da un pericolo o perché, in passato, ci ha donato a sua volta qualcosa. Facciamo un altro esempio, forse più comune. Il signor Giovanni, uomo anziano che vive solo e non ha l’aiuto dei figli, dona al suo vicino di casa 5.000 euro perché l’uomo lo accompagna dal medico quando è necessario, lo aiuta con la spesa e spesso gli tiene compagnia in modo spontaneo e disinteressato. Giovanni, quindi, dona i 5.000 euro per riconoscenza verso il vicino di casa per tutto l’aiuto che nel tempo ha ricevuto. La donazione, in questo caso è rimuneratoria perché fatta per gratitudine e non per un obbligo della legge.

2) La donazione per meriti del donatario Questo secondo tipo di donazione rimuneratoria si realizza quando la donazione è eseguita nei confronti di persone che hanno determinati meriti, riconosciuti dalla collettività, e in virtù di tali meriti. Si pensi al soggetto che riceve una donazione per aver compiuto un’azione eroica, ad esempio, scongiurando un grave pericolo per la comunità. Egli ha dunque compiuto un’azione riconosciuta come particolarmente meritevole a livello sociale e, per tale motivo, viene “apprezzato” attraverso la donazione. A differenza della donazione per riconoscenza, in questo caso non è strettamente necessario che il donante abbia ricevuto un vantaggio diretto dall’azione meritevole: egli compie l’atto di liberalità al solo scopo di manifestare ammirazione per l’operato del donatario. Simili donazioni vengono spesso effettuate a favore di soggetti che operano nel sociale o nel mondo della ricerca scientifica; in ambiti, quindi, che hanno rilevanza per la collettività. Un esempio pratico di questa tipologia di donazione potrebbe essere rappresentato da una professoressa, ormai in pensione, che dona 10.000 euro a una sua ex alunna che si è prima distinta per meriti accademici per ottenere, poi, importanti riconoscimenti nel campo della ricerca sanitaria.

La professoressa effettua la donazione per riconoscere i meriti che l’ex alunna ha conseguito, i quali sono importanti non solo per lei, ma per tutta la comunità.