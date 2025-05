Cos’è la stagnazione economica? Guida semplice

La stagnazione definisce una condizione caratterizzata da una crescita economica molto lenta, scarsa o nulla. Il calo del reddito dei cittadini, l’aumento del debito e della disoccupazione, l’inflazione, la diminuzione del PIL e altri fattori che possono rallentare significativamente la crescita e l’espansione dello sviluppo tanto necessarie per sostenere l’economia di un Paese.

Per evitare la stagnazione sono necessarie politiche adeguate.

Cos’è la stagnazione?

La stagnazione è definita come periodo in cui l’economia non cresce. Se il PIL di un Paese o di uno Stato non registra una crescita superiore al 2-3%, si dice che si trova in uno stato di stagnazione. Questa può verificarsi sia su scala macroeconomica che su scala industriale.

Sebbene la stagnazione sia spesso vista come un segnale negativo, può verificarsi anche a causa di una situazione temporanea, in caso di shock economico o recessione a breve termine. E potrebbe verificarsi anche nel lungo termine in caso di riorganizzazione dell’assetto economico di un Paese.

Il valore della produzione di un’economia viene calcolata ogni anno tramite il PIL. Se la produzione totale cresce a un ritmo molto lento, stabile o in calo anno dopo anno, si dice che si attraversa un periodo di stagnazione.