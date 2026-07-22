Cos’è e quanto costa Genius OS, il software che collega 300 modelli AI

Genuis Group ha annunciato nelle scorse ore il lancio della sua nuova suite di prodotti basati sull’AI Genius OS. Il sistema è stato studiato per integrare un team di agenti direttamente all’interno di piattaforme pensate per l’educazione e per il business. Dai primi dati emersi, pare che sarà possibile connettersi a oltre 300 modelli di AI tra i più popolari al mondo.

Tra questi, figurano i prodotti di OpenAI, Anthropic, Google, Meta e DeekSeek. Un importante piano di crescita spinto dal fatturato dell’azienda, in aumento del 147% su base annua e con un utile netto di 6,6 milioni di dollari registrato solamente nel primo semestre del 2026. Con Genius OS, l’azienda alza ulteriormente l’asticella e potrebbe fissare un nuovo standard nel macroecosistema dell’intelligenza artificiale.

Cos’è e come funziona Genius OS

A differenza di piattaforme come ChatGPT o Gemini che si affidano ai propri modelli proprietari, Genius OS è collegato via API a oltre 300 sistemi di AI contemporaneamente. Ogni volta che una persona inserisce una query, Genius OS la invia a più agenti. Il software avrà poi il compito di analizzare la richiesta, scomporla e assegnare i vari task al modello più efficiente e meno costoso.

L’intero fulcro è basato sul concetto di AI Agent Teams. Invece che interagire con una chat vuota, ogni consumatore potrà parlare con degli avatar specializzati che simulano ruoli aziendali o figure storiche come Einstein per l’apprendimento.

Ovviamente sin da subito ci sarà l’integrazione nelle quattro principali divisioni di Genius Group, all’interno delle quali ci sono oltre 6 milioni di studenti iscritti. Parliamo di Genius School & Academy, una branchia dove studenti ricevono assistenza personalizzata dagli agenti AI, e Genius Resorts & Genius City che permette di applicare l’ecosistema in spazi fisici. Qui l’AI ha il compito di gestire l’apprendimento degli adulti e di fornire strumenti per gli investitori.

Quanto costa Genius OS

Il nuovo sistema Genius OS propone 3 differenti livelli di abbonamento, ognuno dei quali ha il suo funzionamento e la sua profondità di calcolo per gli agenti. Il livello Play è gratuito e dà accesso base ai tool di apprendimento. Plus ha un costo di 9 dollari al mese e consente l’utilizzo di modelli avanzati e strumenti per la creazione di contenuti.

Infine c’è il Pro che, a 90 dollari al mese, offre funzionalità avanzate per gli investitori, il supporto completo C-Suite AI e la potenza massima di calcolo con tutti i 300 modelli disponibili.

L’intero sistema è già disponibile anche in Italia. Per iniziare ad utilizzarlo, ti basta inviare una richiesta di iscrizione visitando il sito ufficiale di Genius Group AI. Per il momento, il software è stato rilasciato in una modalità di accesso anticipato per dare la priorità ai 6 milioni di studenti già registrati. Presto anche chi non ha un account potrà testare le potenzialità di Genius OS.