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Cos’è e quanto costa Genius OS, il software che collega 300 modelli AI

Pasquale Conte

22 Luglio 2026 - 13:46

Genius Group ha lanciato una nuova suite completa di prodotti basati sull’intelligenza artificiale. Come funziona e quanto costa l’aggregatore di AI.

Cos’è e quanto costa Genius OS, il software che collega 300 modelli AI
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Genuis Group ha annunciato nelle scorse ore il lancio della sua nuova suite di prodotti basati sull’AI Genius OS. Il sistema è stato studiato per integrare un team di agenti direttamente all’interno di piattaforme pensate per l’educazione e per il business. Dai primi dati emersi, pare che sarà possibile connettersi a oltre 300 modelli di AI tra i più popolari al mondo.

Tra questi, figurano i prodotti di OpenAI, Anthropic, Google, Meta e DeekSeek. Un importante piano di crescita spinto dal fatturato dell’azienda, in aumento del 147% su base annua e con un utile netto di 6,6 milioni di dollari registrato solamente nel primo semestre del 2026. Con Genius OS, l’azienda alza ulteriormente l’asticella e potrebbe fissare un nuovo standard nel macroecosistema dell’intelligenza artificiale.

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Cos’è e come funziona Genius OS

A differenza di piattaforme come ChatGPT o Gemini che si affidano ai propri modelli proprietari, Genius OS è collegato via API a oltre 300 sistemi di AI contemporaneamente. Ogni volta che una persona inserisce una query, Genius OS la invia a più agenti. Il software avrà poi il compito di analizzare la richiesta, scomporla e assegnare i vari task al modello più efficiente e meno costoso.

L’intero fulcro è basato sul concetto di AI Agent Teams. Invece che interagire con una chat vuota, ogni consumatore potrà parlare con degli avatar specializzati che simulano ruoli aziendali o figure storiche come Einstein per l’apprendimento.

Ovviamente sin da subito ci sarà l’integrazione nelle quattro principali divisioni di Genius Group, all’interno delle quali ci sono oltre 6 milioni di studenti iscritti. Parliamo di Genius School & Academy, una branchia dove studenti ricevono assistenza personalizzata dagli agenti AI, e Genius Resorts & Genius City che permette di applicare l’ecosistema in spazi fisici. Qui l’AI ha il compito di gestire l’apprendimento degli adulti e di fornire strumenti per gli investitori.

Quanto costa Genius OS

Il nuovo sistema Genius OS propone 3 differenti livelli di abbonamento, ognuno dei quali ha il suo funzionamento e la sua profondità di calcolo per gli agenti. Il livello Play è gratuito e dà accesso base ai tool di apprendimento. Plus ha un costo di 9 dollari al mese e consente l’utilizzo di modelli avanzati e strumenti per la creazione di contenuti.

Infine c’è il Pro che, a 90 dollari al mese, offre funzionalità avanzate per gli investitori, il supporto completo C-Suite AI e la potenza massima di calcolo con tutti i 300 modelli disponibili.

L’intero sistema è già disponibile anche in Italia. Per iniziare ad utilizzarlo, ti basta inviare una richiesta di iscrizione visitando il sito ufficiale di Genius Group AI. Per il momento, il software è stato rilasciato in una modalità di accesso anticipato per dare la priorità ai 6 milioni di studenti già registrati. Presto anche chi non ha un account potrà testare le potenzialità di Genius OS.

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