Conviene comprare Nothing Phone 3?

Nothing è una delle aziende che più cerca di distinguersi nel mondo della tecnologia mobile. Se competere dal punto di vista tecnico con i più acclamati iPhone e Samsung Galaxy può risultare complicato, il discorso cambia se si affronta il tema del design. È proprio su questo punto che ha voluto puntare l’azienda con il lancio del nuovissimo Nothing Phone 3.

Si tratta della terza generazione di una serie parecchio divisiva. Se le prime due erano appartenenti alle fasce medio e medio-alta del mercato, questo dispositivo si posiziona di diritto tra i top di gamma. Non solo per l’aspetto estetico, ma anche per una scheda tecnica che ha poco da invidiare ai grandi brand del settore.

La domanda che potresti porti è: vale la pena comprarlo? Se vuoi toglierti ogni dubbio, in questa guida analizzeremo tutte le principali specifiche tecniche dello smartphone, il prezzo e i vantaggi che questo dispositivo ha da offrire.

La scheda tecnica

Per valutare attentamente uno smartphone e decidere se vale la pena acquistarlo o meno, il focus non può che partire dalla scheda tecnica con cui si presenta. Il Nothing Phone 3 è un dispositivo di fascia alta, con caratteristiche che lo rendono funzionale per ogni tipo di consumatore.

Dal display al design, passando per il processore e il comparto fotografico: ogni aspetto merita la giusta attenzione. Vediamo quali sono le principali peculiarità di un device che punta a dare uno scossone al settore della telefonia mobile.

Peso e dimensioni Con un focus particolare sullo scheletro del dispositivo, Nothing per il suo Phone 3 ha puntato tutto sulla libertà d’uso e sulla maneggevolezza. Non a caso, le sue dimensioni sono solo di 160,6 x 75,59 x 8,99 mm, il che lo rende uno dei telefoni più sottili che ci siano sul mercato. Persino meno del predecessore. Il discorso si allarga anche al peso, solamente 218 grammi. Una scelta ben precisa quella degli ingegneri, che hanno lavorato per proporre componenti tecniche di livello in un dispositivo non troppo pesante.

Schermo A primo impatto, risalta subito lo schermo installato sul Nothing Phone 3. Si tratta di un AMOLED flessibile da 6,67 pollici, con risoluzione FullHD+ da 2800x1260 pixel e 460 di dpi. Può arrivare fino all’HDR10+, con frequenza di aggiornamento a 120 Hz e campionamento tattile di 1000 Hz. Spiccano infine i dati sulla luminosità, pari a 800 nit con picco a 4500 nit e la protezione Gorilla Glass 7i per prevenire danni da cadute accidentali.

Questo potente dispositivo è dotato di un processore Snapdragon 8s Gen 4, che fornisce il perfetto mix in termini di calore, efficienza e prestazioni. Non si tratta del top di gamma assoluto dei chip, ma probabilmente il Nothing Phone 3 nemmeno ne ha bisogno visto il prezzo – che sveleremo in seguito – e il mix di componenti. Un grosso aiuto lo dà il software, ossia NothingOS basato su Android 15 che propone una personalizzazione molto interessante, capace di mischiare i vantaggi della ROM Pixel con gli strumenti per gli sviluppatori. Vanno menzionati poi i suoni di sistema, l'esperienza con il sistema Glyph e tanti altri aspetti di personalizzazione per notifiche, avvisi e molto altro. A livello di supporto, questo modello verrà aggiornato per 5 anni e riceverà patch di sicurezza per 7 anni. Parlando di memoria, è possibile scegliere tra 12 e 16 GB di RAM LPDDR5x. Personalizzazione completa anche per ciò che riguarda lo storage, con un doppio taglio da 256 e da 512 GB UFS 4.0.

Comparto fotografico Il comparto fotografico del Nothing Phone 3 merita un discorso a parte. Il layout delle fotocamere è completamente rivisto rispetto alla generazione precedente, c’è una sorta di asimmetria per fare spazio al Glyph Matrix. Ossia un display micro-LED circolare posto in alto a destra e che è stato progettato per ridurre l’utilizzo dello schermo e visualizzare le informazioni chiave nel modo più efficiente possibile. Per esempio le notifiche delle app, gli indicatori di avanzamento, l’orologio digitale, il cronometro e l’indicatore della batteria. Parlando di sensori, dietro c’è un sensore principale da 50 MP, accompagnato da un periscopio da 50 MP e da un grandangolo da 50 MP. Il mix è l’ideale per registrare video in 4K UltraXDR a 60 FPS e per scattare foto in Full HD. Davanti c’è una fotocamera per i selfie da 50 MP.

Design Il vero fiore all’occhiello del Nothing Phone 3 è però il design, pensato per i consumatori stanchi degli standard visti negli ultimi anni e che cercano qualcosa di caotico. Sul retro ci sono giochi di trasparenze che danno un aspetto molto elegante e curato nei minimi dettagli, a differenza degli anni scorsi dove si vedevano direttamente i componenti interni. Vicino al comparto fotografico, nulla segue un ordine preciso. Ci sono i sensori posti con un layout alternativo, il piccolo schermo Glyph Matrix, un cerchio nella parte centrale e molto altro. A livello frontale, si segue invece una linea più classica. C’è il pannello frontale che occupa gran parte dello spazio, con un foro nello schermo per la fotocamera dei selfie e poco altro. Colpiscono anche i materiali utilizzati, di qualità e che sembrano poter resistere efficacemente agli urti.