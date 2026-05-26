Abbonati

Economia e Finanza

Quotazioni

Risparmio e Investimenti

Fintech

Fisco e Tasse

Lavoro e Diritti

Imprese

Formazione Finanziaria

Attualità

Green

Lifestyle

Motori

Tecnologia

Progetti speciali

Video

Strumenti

Controlli fiscali 2026, il Piano Operativo prevede 120.000 pignoramenti di conti corrente entro l’anno

Nadia Pascale

26 Maggio 2026 - 13:50

Prende il via il Piano Operativo dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione: previsti 120.000 pignoramenti di conti correnti nell’anno 2026. Ecco chi deve stare attento e cosa fare.

Controlli fiscali 2026, il Piano Operativo prevede 120.000 pignoramenti di conti corrente entro l’anno
Ricevi le notizie di Money.it su Google
Aggiornamenti, approfondimenti e analisi direttamente su Google.
Segui

Nel Piano Operativo dell’Agenzia delle Entrate previsti 120.000 pignoramenti in conto corrente entro la fine dell’anno. Ecco chi sono i contribuenti interessati dai controlli fiscali 2026.

La lotta all’evasione fiscale sembra prendere una brusca accelerata e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione annuncia una raffica di pignoramenti in conto corrente, gli stessi sono attuati in 24 ore e prevedono il prelievo dei fondi entro 60 giorni. Ad essere interessati dal provvedimento sono i grandi debitori e di conseguenza imprese e professionisti, insomma un lavoratore dipendente difficilmente, in presenza del sostituto di imposta, riesce ad accumulare debiti con il Fisco. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha già delineato quali sono le regioni maggiormente interessate, cioè dove è concentrato il più alto numero di grandi debitori, si tratta di Campania, Lombardia e Lazio.

Pignoramenti a raffica dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, in arrivo 120.000 pignoramenti in conto corrente

Il Piano Operativo dell’AdER annuncia 120.000 pignoramenti in conto corrente contro i grandi debitori fiscali. I tempi per l’esecuzione del provvedimento saranno piuttosto stretti:

  • L’Agenzia delle Entrate-Riscossione notifica alla banca l’avviso;
  • la banca immediatamente deve disporre il blocco dei fondi in modo che siano vincolati all’esecuzione. Non occorre il preventivo via libera del giudice, ne consegue che il contribuente si ritrova nell’immediato con impossibilità di accedere ai fondi;
  • L’istituto di credito ha l’obbligo di trasferire il denaro congelato all’ente creditore entro 60 giorni, nel rispetto dei tetti massimi stabiliti dalle normative vigenti.

leggi anche

Come azzerare i controlli sul conto corrente, la mossa che spiazza l’Agenzia delle Entrate
Come azzerare i controlli sul conto corrente, la mossa che spiazza l'Agenzia delle Entrate

Come fermare il pignoramento del conto corrente

Il contribuente per bloccare tali azioni ha due possibili strade. La prima percorribile è il pagamento in unica soluzione delle imposte dovute. La seconda soluzione è la richiesta di rateizzazione degli importi dovuti.

Ricordiamo che in caso di debiti fiscali di importi inferiori a 120.000 euro è previsto, su semplice richiesta del contribuente che dichiara di versare in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, che l’Agenzia delle Entrate-Riscossione conceda la rateizzazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, ilmpiano di dilazione è così ripartito:

  • massimo 84 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;
  • massimo 96 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;
  • massimo 108 rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.

Il numero di rate aumenta di una unità nel caso in cui la situazione di difficoltà economica sia documentata.

Per importi superiori a 120.000 euro il contribuente deve sempre documentare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria. In questo caso Agenzia delle Entrate-Riscossione, verificati i requisiti per l’accesso alla dilazione di pagamento, può concedere la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, fino ad un massimo di 120 rate mensili.

leggi anche

Pignoramento presso terzi, ora l’Agenzia delle Entrate può riscuotere le tue fatture
Pignoramento presso terzi, ora l'Agenzia delle Entrate può riscuotere le tue fatture

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomenti

# Pignoramento
# Conto corrente
# Agenzia delle Entrate-Riscossione
# Controlli fiscali

Seguici su

FT logo

Il piano dell’UE per rilanciare l’economia italiana è fallito. Ed ora?

La crescita rimane debole nonostante l’Italia sia la principale (…)

26 maggio 2026

Attenzione Italia. La crisi energetica potrebbe essere solo all’inizio

I mercati dei futures sul petrolio sembrano tranquilli, ma la storia (…)

21 maggio 2026

Questa azienda della Repubblica Ceca mette alla prova Berlino e Parigi con un’offerta di partecipazione nel produttore di carri armati KNDS

Czechoslovak Group punta a entrare in KNDS con un’offerta in contanti, (…)

14 maggio 2026

Esclusiva del FT svela come i dipendenti di Amazon usa l’AI per guadagnare punti in azienda

Scandalo AI ad Amazon: dipendenti creano agenti per mandare email inutili e (…)

12 maggio 2026

JPMorgan e Goldman sotto attacco. Ecco le banche europee pronte a prendersi fette di mercato

Non puntare solo su JPMorgan: perché i grandi clienti vogliono ora una banca (…)

7 maggio 2026

Colgate, P&G, Unilever e Reckitt. Il fronte unico delle multinazionali che prepara la stangata sui prezzi

Addio ai prezzi bassi: queste aziende annunciano aumenti. La bolletta (…)

5 maggio 2026

SONDAGGIO
Termina il 03/06/2026 Nei prossimi mesi scenderà l’inflazione?
VOTA ORA

Selezionati per te

In arrivo 120.000 lettere del Fisco e multe fino a 8.000 euro, ecco per chi

Novità fiscali

In arrivo 120.000 lettere del Fisco e multe fino a 8.000 euro, ecco per chi
Bonus condizionatori senza ristrutturazione, come funziona e a chi spetta

Novità fiscali

Bonus condizionatori senza ristrutturazione, come funziona e a chi spetta

Correlato

Come azzerare i controlli sul conto corrente, la mossa che spiazza l'Agenzia delle Entrate

Novità fiscali

Come azzerare i controlli sul conto corrente, la mossa che spiazza l’Agenzia delle Entrate