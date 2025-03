Contributo economico per le imprese, importi elevati per chi investe in questi settori

Come investire in borsa?

Dal giorno 8 aprile 2025 le imprese possono richiedere un importante contributo economico per le catene di approvvigionamento strategico. Gli importi sono elevati per chi investe in determinati settori. Ecco di cosa si tratta e chi vi può accedere.

Il contributo economico per le imprese della filiera produttiva è rivolto a tutte le imprese ubicate sul territorio nazionale, è stanziato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy con 500 milioni di euro.

I settori interessati sono notevoli si tratta infatti di: agroindustria, design, moda e arredo, sistema casa, metallurgia e siderurgia, meccanica strumentale, elettronica e ottica, automotive, treni, navi, aerei e industria aerospaziale, chimica, farmaceutica.

Ecco quali sono le imprese che possono ricevere finanziamenti in conto impianti e agevolazioni, i criteri per il calcolo del punteggio per lo sviluppo di catene di approvvigionamento e come presentare la domanda per il contributo economico.

Contributo economico per le imprese, cosa finanzia? Il contributo economico per le aziende che si occupano di filiere sono concessi sotto forma di contratti di sviluppo ed è un vero e proprio finanziamento dei progetti il cui importo è correlato alle domande presentate e al punteggio ottenuto in base agli elementi che a breve vedremo. Il 40% delle risorse è però destinato alle regioni del Mezzogiorno, in particolare Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Al settore agroindustria sono riservati 100 milioni di euro. Una riserva di 100 milioni di euro è, invece destinata alla filiera design, moda e arredo. Le domande possono essere presentate dal giorno 8 aprile 2025 fino al 10 giugno dello stesso anno. I contributi economici per le imprese sono concessi sotto forma di: contributo in conto impianti ;

; finanziamento agevolato ;

; contributo diretto alla spesa.

Cosa si deve fare per ottenere il contributo economico catene di approvvigionamento strategico? Il contributo economico mira a finanziare i progetti d’investimento riguardanti le attività di logistica e di packaging facenti parte della filiera strategica di appartenenza.

I programmi possono essere attuati: da più imprese operanti nella filiera di riferimento

operanti nella filiera di riferimento da una sola impresa, a condizione che il programma di sviluppo abbia forti elementi di integrazione con la filiera e produca effetti positivi - in termini di sviluppo e rafforzamento - per la filiera di appartenenza, con particolare riferimento alle Pmi