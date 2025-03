Bonus agricoltura con contributi economici, più elevati per chi rispetta le condizioni

Bonus agricoltura: arrivano importanti aiuti per gli agricoltori che si occupano di cereali, come mais, frumento tenero e altre colture proteiche, ad esempio soia.

Importanti risorse economiche sono destinate ai cereali ricchi di proteine e altri prodotti agricoli proteici molto utilizzati nell’alimentazione umana e animale. Gli importi dipendono dalla tipologia dei cereali e dal rispetto delle linee guida dei diversi eco-schemi della PAC 2023-2027.

Vediamo nel dettaglio quali aiuti possono ricevere le aziende agricole per la semina di mais, soia, legumi, orzo e altre colture proteiche.



Gli importi possono aumentare accedendo alle risorse di diversi ecoschemi e rispettando tutte le condizioni previste per l’accesso. Questi sono gli importi massimi previsti dalla PAC, Politica Agricola Comune 2023-2027 , per l’ecoschema 4, gli stessi vengono ridotti nel caso in cui le risorse disponibili non siano sufficienti rispetto alle richieste pervenute.

Obbligo di rotazione per le colture proteiche

Occorre ricordare che per le colture proteiche è obbligatoria la rotazione. Vi è la possibilità di applicare una rotazione ordinaria, ad esempio mais-soia o mais- grano, oppure, in alternativa, per le aziende che “non possono fare a meno” del mais in primo raccolto, si potrebbe optare nelle zone vocate per una coltura intercalare (che deve rimanere in campo almeno 90 giorni) che prevede ad esempio: mais (aprile/settembre), loietto (settembre/aprile), mais (aprile/settembre) (BCCA7).

La rotazione consente la salvaguardia del potenziale produttivo del suolo, che deriva dalla sua struttura fisica, fertilità chimica e attività biologica

Ai fondi previsti per l’ecoschema 4 si possono sommare altri aiuti, ad esempio il Titolo Base. A ciò si aggiungono ulteriori aiuti anche al di fuori della PAC per gli agricoltori, ad esempio i contributi per i giovani agricoltori.