Sui controlli dei conti correnti e sulle indagini bancarie la Corte di Cassazione cambia rotta e con l’ordinanza n. 11368 pubblicata il 27 aprile 2026 imprime una svolta ai poteri istruttori dell’Agenzia delle Entrate spostando l’ago della bilancia a favore del cittadino. La regola generale stabilita è che l’autorizzazione della Guardia di Finanza che è necessaria per le indagini bancarie deve essere allegata all’avviso di accertamento.

Se il documento non è presente, il contribuente non può verificare se l’attività ispettiva è rimasta nei limiti e l’accertamento dell’Agenzia delle Entrate è nullo.

Fino a ora il nulla osta era stata considerato come una sorta di strumento interno che serviva soltanto come vigilanza gerarchica, ora la Cassazione riconosce che l’atto serve a legittimare l’operato anche agli occhi del contribuente e proprio per questo non è più vista soltanto come un atto burocratico per gli uffici interni. L’autorizzazione per l’ispezione sui conti correnti, infatti, deve essere lecita e rispettare la sfera privata del contribuente e proprio per questo l’atto deve poter essere visualizzato anche dal diretto interessato.

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L’autorizzazione per l’ispezione dei conti correnti

La sentenza della Suprema Corte nasce da un contenzioso tra una società sportiva dilettantistica e l’Agenzia delle Entrate. L’amministrazione finanziaria aveva emesso avvisi di accertamento riferiti agli anni dal 2007 al 2010 accusando la società di aver svolto attività prettamente commerciale (in contrasto con la natura non profit delle Ssd).

Per questo l’Agenzia delle Entrate sugli anni in questione aveva applicato la tassazione ordinaria e con gli avvisi di accertamento andava a recuperare le maggiori imposte non versate. La società in difesa, aveva evidenziato vizi di procedura poiché nel fascicolo non era presente l’atto per le indagini bancarie. Senza il documento era impossibile contestare le indagini stesse da cui erano emerse le discrepanze che avevano portato agli avvisi di accertamento.

I gradi di giudizio precedenti erano stati a favore del Fisco sostenendo che l’autorizzazione non aveva bisogno di specifiche motivazioni. La società, quindi, si era rivolta alla Corte di Cassazione che aveva spostato l’ago della bilancia a favore della società: allegare l’autorizzazione non è stato ritenuto solo un formalismo, ma una necessità per il contribuente di conoscere i limiti dell’ispezione subita.

Il contribuente deve poter leggere l’autorizzazione

Secondo i Supremi Giudici allegare l’autorizzazione serve a:

delimitare nel tempo l’indagine finanziaria (il contribuente, quindi, può verificare se l’attività ispettiva è stata svolta nei limiti temporali previsti);

l’indagine finanziaria (il contribuente, quindi, può verificare se l’attività ispettiva è stata svolta nei limiti temporali previsti); valutare le motivazioni che hanno reso necessarie le indagini bancarie;

che hanno reso necessarie le indagini bancarie; controllare che l’ispezione della Guardia di Finanza non abbia superato gli scopi fissati dal Comandante regionale che ha firmato il nulla osta.

Il cittadino deve poter leggere l’autorizzazione per capire se l’attività ispettiva è stata condotta in modo arbitrario. Per la Cassazione se il cittadino non può visionare l’atto, l’accertamento basato sull’ispezione bancaria è nullo a causa del vizio istruttorio.

Controllo sui conti correnti solo con autorizzazione consultabile

La Corte, quindi, riconosce che le autorizzazioni rappresentano un provvedimento che legittima l’esercizio del potere ispettivo: l’autorizzazione, quindi, è necessaria per giustificare l’indagine sui conti correnti svolta (e che ha portato all’avviso di accertamento). Senza che l’atto sia allegato al fascicolo e sia visibile per il cittadino, l’avviso di accertamento che nasce dai controlli sui conti correnti è nullo.

Se l’atto istruttorio è viziato dalla mancanza di un’autorizzazione ostensibile, l’intero castello accusatorio dell’Agenzia decade.