Concorso operatori giudiziari: si può partecipare per un’altra Regione o se non iscritti ai CPI?

Il bando di concorso per 616 operatori giudiziari - pubblicato la scorsa settimana in Gazzetta Ufficiale - lascia in sospeso alcuni aspetti procedurali, tant’è che in questi giorni abbiamo ricevuto molte richieste di chiarimento in redazione.

Nel dettaglio, in molti ci chiedono se l’iscrizione al Centro per l’Impiego, fondamentale ai fini della partecipazione al concorso per 616 operatori giudiziari, possa essere effettuata anche dopo la pubblicazione del bando. Altri, invece, chiedono se è possibile candidarsi per una Regione differente da quella in cui si è iscritti: si ricorda, infatti, che il bando riguarda solamente Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto.

A fare chiarezza su questi punti ci ha pensato il Ministero della Giustizia, il quale in queste ore ha pubblicato una FAQ con tutte le domande (e le risposte alle stesse) più frequenti. Uno strumento utile per fare chiarezza su chi può partecipare (e su come fare) al concorso per operatori giudiziari; vediamo quindi tutto quello che c’è da sapere su questa tanto attesa procedura.

Sono disoccupato ma non iscritto al CPI: sono ancora in tempo?

Come ricordato dal Ministero della Giustizia, l’iscrizione presso i centri per l’impiego può essere effettuata in qualsiasi momento (qualora ovviamente ne sussistano le condizioni); tuttavia, questo “prescinde dalle singole procedure di avviamento a selezione, come quella per operatori giudiziari, nel rispetto della normativa relativa alle assunzioni presso i CPI”.

I requisiti necessari ai fini della partecipazione al concorso, infatti, sono richiesti alla data di pubblicazione del bando (ossia 8 ottobre 2019) e tra questi figura l’iscrizione alle liste di collocamento e mobilità. Quindi, se disoccupati potete iscrivervi al Centro per l’Impiego e presentare la DID (Dichiarazione di Immediata Disponibilità) in qualsiasi momento, ma se non lo avete fatto prima dell’8 ottobre non sarete presi in considerazione per la selezione.

Posso candidarmi per una Regione diversa da quella di iscrizione

Così come per l’iscrizione, anche la cancellazione da un Centro per l’Impiego ai fini dell’iscrizione ad un altro CPI è consentita dalla normativa vigente. Anche questo aspetto, però, prescinde dal concorso per operatori giudiziari, in quanto la partecipazione alla procedura resta subordinata al “possesso dei requisiti e ai criteri di formazione della graduatoria”.

Si farà riferimento, quindi, al Centro per l’Impiego in cui si era iscritti al momento dell’uscita del bando: se questo è situato una Regione in cui non sono previsti posti per il concorso da operatori giudiziari allora non si potrà prendere parte alla selezione.

Concorso operatori giudiziari: altri chiarimenti

Il Ministero della Giustizia è intervenuto anche per fare chiarezza su altri aspetti riguardanti il concorso. Ad esempio, questo ricorda che per avere informazioni in merito bisogna rivolgersi al Centro per l’Impiego in cui si è iscritti.

È comunque normale che questo al momento non ha informazioni sul concorso: come si legge nell’articolo 4 dell’avviso, infatti, devono attendere disposizioni da parte della Direzione generale del Personale e della Formazione – Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria, del Personale e dei Servizi del Ministero della giustizia, la quale entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando inoltra alle competenti amministrazioni regionali la richiesta di avviamento. Allora sì che i CPI potranno avviare la selezione (avranno a disposizione 45 giorni di tempo).

Quindi per qualsiasi chiarimento sui termini per la presentazione della domanda, così come per il fac-simile dell’iscrizione al concorso, bisogna attendere le regole previste da ogni singola amministrazione regionale e dai suoi CPI.

Sempre la normativa dei CPI farà chiarezza sul fatto che si possa o meno candidarsi per più di una provincia, così come pure sulla possibilità che anche gli occupati possano prendere parte alla selezione.