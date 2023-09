Concorsi Agenzia delle Entrate 2023, date, sedi e tutto ciò che devi sapere

Quando sarà svolta la prova del concorso Agenzia delle Entrate 2023?

Chi ha presentato la candidatura per i concorsi Agenzia delle Entrate 2023 pensava che le notizie inerenti le date e le sedi sarebbero state date il 4 settembre, ma vista la curiosità dei tanti partecipanti, l’AdE ha deciso di dare le prime informazioni.

Ecco quello che devono sapere tutti i partecipanti su date e sede delle prove.

Quante domande sono state presentate per i concorsi Agenzia delle Entrate 2023?

I due bandi di concorso Agenzia delle Entrate per laureati erano attesi da molte persone e la prova è nel fatto che le candidature presentate sono oltre 188.000 per 4.500 posti.

Secondo i dati forniti dall’AdE, sono 129.751 le candidature arrivate per l’area delle attività tributarie e 58.541 per quella dei servizi di pubblicità immobiliare. I candidati che hanno presentato domanda per entrambe le procedure sono 44.499, proprio per questo è già stato reso noto che le date delle prove per le due procedure saranno differenti in modo da permettere a chi ha presentato domanda per entrambe di parteciparvi.

Ricordiamo che per ciascuna procedura ogni candidato poteva scegliere una sola Regione, quella in cui sono state inoltrate il maggior numero di domanda per il bando da 3.970 posti da funzionari da destinare alle attività tributarie è la regione Lazio che ha raccolto il 25% del totale delle domande (48.000 domande).

Le preferenze sono probabilmente da addebitarsi al fatto che non vi erano disponibili posti per le regioni del Sud e quindi molti hanno dirottato la preferenza sulla sede più vicina e inoltre nel Lazio è disponibile il maggior numero di posti.

Per il concorso 530 funzionari per l’area dei servizi di pubblicità immobiliare, la regione in cui sono state presentate più domande è la Campania (9.000 domande).

Le date dei Concorsi Agenzia delle Entrate 2023

I candidati si chiedono soprattutto quando si svolgeranno i due concorsi, che ricordiamo saranno strutturati con un’unica prova scritta, seguirà per i vincitori un periodo di prova di 4 mesi e quindi l’assunzione definitiva.

Occorre fare una premessa: nei giorni scorsi il bando iniziale è stato integrato, infatti non prevedeva la presenza di quiz di informatica e inglese, contrariamente alla legge ordinaria che regolamenta i concorsi pubblici. È stato quindi necessario apportare modifiche.

Proprio per questo le date per l’unica prova del concorso è stata fissata nella prima metà di novembre, i candidati pensavano che le prove si sarebbero svolte a metà ottobre.

Sia chiaro, le date esatte in cui i candidati dovranno presentarsi alle prove saranno indicate nel comunicato del giorno 4 settembre, per ora l’Agenzia delle Entrate rende note coordinate generali.

Riassumendo: le prove si svolgeranno nella prima metà di novembre.

Sede della prova concorso Agenzia delle Entrate 2023

L’altra domanda che attanaglia i candidati per i concorsi Agenzia delle Entrate 2023 è “dove si terrà la prova?”. Nei precedenti concorsi era stata scelta la strada delle diverse date tutte presso la Nuova Fiera di Roma, quest’anno si cambia. L’Agenzia rende noto che la prova si terrà in più sedi decentrate sul territorio nazionale, isole comprese.

Non è chiaro se si avrà come riferimento le sedi delle Regioni dove sono previsti posti disponibili oppure si farà riferimento alla residenza dei candidati. Ad esempio, Tizio residente in Campania che ha presentato domanda nel Lazio, sosterrà la prova in Campania o nel Lazio? Probabilmente questo dubbio sarà chiarito il 4 settembre.

Purtroppo l’Agenzia delle Entrate non ha fornito notizie in merito alla strutturazione del questionario, ricordiamo che nell’ultimo concorso si è trattato di 60 quesiti a risposta multipla con 3 opzioni di risposta.

Non è però detto che sia replicata tale formula infatti il concorso è strutturato in maniera molto diversa rispetto al passato, visto che vi sarà una sola prova scritta (in precedenza 2) e nessuna prova orale.

Per conoscere le materie di studio si può approfondire nell’articolo Concorsi Agenzia delle Entrate 2023, 4500 posti. Novità e bandi.