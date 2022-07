Concorsi pubblici: tutti i bandi in scadenza a luglio 2022

Concorsi pubblici: sono numerosi i bandi attivi nel mese di luglio e in scadenza nelle prossime settimane.

Laureati, diplomati, ma in alcuni casi anche chi è in possesso della sola licenza media, hanno tempo fino alla fine del mese, o al massimo fino al 1° agosto che è lunedì, per candidarsi per uno dei posti messi a bando da diverse istituzioni del Paese e in vari settori mediante concorsi pubblici.

Le assunzioni con i concorsi pubblici del mese di luglio avverranno con contratti a tempo determinato o indeterminato, in Comuni, Regioni, ma anche nella Polizia di Stato o alla Camera di deputati per lavorare come documentarista.

Vediamo allora quali sono i concorsi pubblici in scadenza a luglio 2022 e per i quali è ancora possibile candidarsi.

Concorsi pubblici in scadenza a luglio: Camera dei deputati e Polizia di Stato

Tra i concorsi pubblici con bandi in scadenza a luglio, e per i quali è possibile candidarsi, troviamo quello per la Camera dei deputati e quelli per la Polizia di Stato. Per quanto riguarda il concorso per la Camera il bando prevede la selezione per l’assunzione di 65 documentaristi.

Il bando è rivolto a laureati che in fase di candidatura possono scegliere tra l’indirizzo economico e quello giuridico.

La domanda per il concorso per la Camera dei deputati può essere iviata entro le ore 18:00 di giovedì 28 luglio 2022.

Anche la Polizia di Stato ha pubblicato diversi bandi per concorsi pubblici al fine di selezionare e assumere diverse figure. In ultimo con scadenza il 1° agosto, il 31 luglio è una domenica, sono stati pubblicati due bandi per vice ispettori tecnici della Polizia di Stato. Per quanto riguarda i posti dei bandi suddetti:

il primo riguarda il reclutamento di vice ispettori tecnici del ruolo degli ispettori tecnici nel settore accasermamento per 100 unità di personale;

per di personale; il secondo riguarda il reclutamento sempre di vice ispettori tecnici del ruolo degli ispettori tecnici, ma nel settore di impiego telematico per 192 unità di personale.

I posti dei concorsi per la Polizia di Stato per i quali è ancora possibile candidarsi per tutto il mese di luglio sono in totale 292.

Concorsi pubblici in scadenza a luglio: bando ministero Interno e Cpi

Concorsi pubblici attivi sono quelli i cui bandi arrivano da Ministeri, Comuni e Regioni. Partiamo dal bando del ministero dell’Interno che ha indetto una selezione per 26 posti per vicedirettori informatici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Per accedere alla selezione occorre avere una laurea, come specificato dal bando, e bisogna candidarsi entro il 1° agosto 2022. La domanda per il concorso pubblico deve essere inviata telematicamente accedendo alla pagina dedicata tramite credenziali Spid, il Sistema Pubblico di Identità Digitale (clicca qui).

Numerose assunzioni sono previste anche presso i Cpi, vale a dire i Centri per l’impiego. In particolare Veneto Lavoro ha indetto due concorsi per un totale di 211 assunzioni nei Centri per l’impiego della regione.

Possono candidarsi ai concorsi diplomati e laureati per i ruoli di operatori e specialisti del mercato del lavoro. Le domande per i due concorsi pubblici per entrare nei Cpi del Veneto vanno inviate entro il 1° agosto attraverso l’apposita piattaforma (clicca qui).

Nella piattaforma è possibile selezionare il bando di interesse e seguire la procedura richiesta per la compilazione della domanda accedendo con Spid, Carta di identità elettronica (Cie) o anche con Carta Nazionale dei Servizi (Cns).

Anche l’Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego ha indetto due concorsi pubblici per 28 posti da assistenti in politiche del lavoro nei Cpi. I bandi scadono il prossimo 29 luglio 2022 alle ore 12.

La domanda può essere inviata solo in via telematica accedendo alla piattaforma (clicca qui) e scegliendo il bando di interesse per il quale candidarsi.

Concorsi pubblici: tutti gli altri bandi in scadenza a luglio

Tra i bandi di concorsi pubblici attivi a luglio, e in scadenza tra la fine del mese e i primissimi giorni di agosto, troviamo anche quello per 500 assunzioni a Napoli e per chi ha anche solo la licenza media.

A indire il bando nel capoluogo campano è stata l’Azienda Servizi Igiene Ambientale (Asia) che è alla ricerca di 500 operatori ecologici da destinare alle attività di spazzamento, raccolta rifiuti e decoro della città. Per candidarsi, collegandosi a questa pagina (clicca qui), c’è tempo fino al 27 luglio 2022.

A prevedere numerose assunzioni è anche l’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali (ANSFISA) che ha pubblicato due bandi per due concorsi pubblici per l’assunzione di 129 ingegneri tra funzionari tecnici e dirigenti. Sono previste assunzioni a tempo indeterminato.

Nel dettaglio i posti sono così ripartiti:

114 posti per funzionari tecnici – posizione economica C1;

per funzionari tecnici – posizione economica C1; 15 posti per dirigenti di seconda fascia, settori tecnici.

Le risorse verranno inserite nei vari uffici dell’Agenzia presenti in tutta Italia. Per candidarsi occorre inviare la domanda di partecipazione accedendo alla piattaforma online “IoLavoroNelPubblico” (clicca qui) attraverso le credenziali Spid o registrandosi con un indirizzo email e una password.

Le domande per partecipare ai due concorsi pubblici devono essere inviate entro la scadenza fissata per il 4 agosto 2022.