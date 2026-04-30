Il mese di maggio 2026 si prospetta come uno dei periodi più caldi dell’anno per il reclutamento nella Pubblica Amministrazione: tra conferme di bandi in pubblicazione e nuove procedure legate al turnover generazionale, sono migliaia i posti messi a disposizione per diplomati, laureati e profili tecnici. I candidati hanno la possibilità di entrare negli uffici della Pubblica Amministrazione, nei Ministeri o Enti Pubblici e persino nelle Forze Armate.

Vediamo quali sono i concorsi attivi a maggio 2026, suddivisi per comparto: chi può partecipare, quali sono le scadenze, i requisiti di accesso e le modalità di invio della candidatura.

Concorsi pubblici maggio 2026: opportunità di lavoro nelle Forze Armate

Il settore della Difesa e della Sicurezza è tra i più attivi: i bandi sono rivolti principalmente ai giovani, con limiti di età stringenti ma con la possibilità di carriera e assunzione a tempo indeterminato.

Concorso Polizia di Stato 2026: bando per 4400 Allievi agenti

La Polizia di Stato è alla ricerca di 4400 nuovi Allievi agenti da assumere stabilmente. Il concorso è aperto a tutti i cittadini italiani di età non inferiore ai 26 anni in possesso del diploma di scuola media superiore (maturità), con delle riserve:

2.398 posti per cittadini civili;

1.962 posti riservati ai volontari in ferma prefissata;

40 posti riservati ai possessori dell’attestato di bilinguismo.

Tra i requisiti è necessario il godimento dei diritti civili e politici e il possesso dell’idoneità psico-fisica e attitudinale al lavoro. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 29 maggio 2026.

Concorso Marina Militare 2026: bando per 4400 Allievi agenti

I concorsi pubblici per entrare nella Marina Militare 2026 prevedono varie opportunità per i giovani:

Volontari in Ferma Iniziale (VFI), il cui reclutamento è diviso in due blocchi per quest’anno, con 2.500 posti totali (1.700 CEMM e 800 Capitanerie di Porto);

(VFI), il cui reclutamento è diviso in due blocchi per quest’anno, con (1.700 CEMM e 800 Capitanerie di Porto); Volontari in Ferma Triennale (VFT), il cui reclutamento è diviso sempre in due blocchi per un totale di 1.095 posti.

I requisiti per partecipare al concorso VFI includono un’età compresa tra 18 e 24 anni (nati tra il 30 luglio 2002 e il 30 luglio 2008 per il 2° blocco) e il possesso del diploma di scuola media. Sono necessari anche il godimento dei diritti civili e politici e il possesso dell’idoneità psico-fisica all’impiego.

Per partecipare al concorso VFT, invece, è necessario essere VFI in servizio da almeno 24 mesi (o in congedo da non oltre 12) e avere età non superiore a 28 anni.

Concorsi pubblici maggio 2026: opportunità nei Ministeri ed enti nazionali

Le amministrazioni centrali stanno accelerando le assunzioni per coprire le carenze d’organico post-PNRR e per affrontare il ricambio generazionale. A maggio sono disponibile varie opportunità nella Pubblica Amministrazione, dai Ministeri agli enti locali e territoriali.

Banca d’Italia: concorso pubblico per 50 Esperti ICT

La Banca d’Italia ha indetto una selezione per profili tecnici ad alta specializzazione. Il reclutamento riguarda candidati in possesso di una laurea in Informatica, Ingegneria, Matematica o Fisica da suddividere come segue:

10 Esperti – profilo tecnico ICT;

5 Esperti – profilo tecnico con esperienza in cyber security o cyber intelligence;

35 Assistenti – profilo tecnico ICT.

Per partecipare al concorso è necessario possedere specifici requisiti che variano a seconda del profilo di riferimento:

per il ruolo di Esperto è richiesta una laurea magistrale o specialistica in discipline STEM (Informatica, Ingegneria, Matematica, Fisica, Data Science) con voto minimo 105/110. Per il profilo in Cyber Security, è necessaria un’esperienza lavorativa specifica di almeno 2 anni post-laurea;

(Informatica, Ingegneria, Matematica, Fisica, Data Science) con voto minimo 105/110. Per il profilo in Cyber Security, è necessaria un’esperienza lavorativa specifica di almeno 2 anni post-laurea; per il ruolo di Assistente, invece, è richiesta una laurea triennale (classi L-8, L-9, L-30, L-31, L-35, L-41) senza limite di voto. Non è richiesta esperienza pregressa.

Sono poi necessari la cittadinanza (UE o equiparata), il godimento dei diritti civili e politici, e l’idoneità fisica al lavoro. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 28 maggio 2026.

Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL): 900 posti

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) prevede l’assunzione di oltre 900 unità nel triennio 2026-2028, con bandi per profili ispettivi, tecnici e amministrativi. Le posizioni, a tempo indeterminato, includono:

700 ispettori del lavoro (laureati);

circa 200 funzionari/collaboratori (laureati e diplomati).

Per accedere alla selezione è necessario possedere il diploma di maturità per i profili amministrativi oppure una laurea in Giurisprudenza, Economia o Ingegneria per i profili ispettivi. La scadenze per l’invio della candidatura sono fissate a fine maggio.

Concorsi pubblici maggio 2026: opportunità per OSS e Infermieri

I principali concorsi in ambito sanitario con scadenze o fasi attive nel mese di maggio 2026 riguardano diverse figure professionali, dai medici agli infermieri e psicologi. Tra i bandi principali ci sono:

ULSS 9 Scaligera (Veneto), in cui sono attivi diversi bandi per la figura di medico con scadenze fissate al 4, 21 e 28 maggio 2026;

AST Macerata, è attivo un concorso pubblico per 1 posto di dirigente medico in Anatomia Patologica, con scadenza il 20 maggio 2026;

ASL Provincia di Bari, dove è attivo un concorso per 3 posti di dirigente medico veterinario, con termine per la presentazione delle domande il 24 maggio 2026.

Per gli infermieri e altri professionisti sanitari, invece:

IRCCS Policlinico «San Matteo» di Pavia ha indetto un concorso pubblico per la copertura di 50 posti di infermiere a tempo indeterminato, con scadenza il 3 maggio 2026;

ULSS 9 Scaligera (Veneto), dove è attivo un bando per incarichi a Psicologi Psicoterapeuti per attività di contrasto al gioco d’azzardo patologico, con scadenza il 9 maggio 2026;

Regione Marche (ARS) ha attivato una selezione per 15 Operatori Esperti (Centrale Operativa di Risposta), con domande presentabili tramite il portale inPA.

Concorsi pubblici scuola maggio 2026: selezioni e graduatorie Personale ATA

Maggio è un mese molto importante per chi desidera inserirsi nel mondo della scuola. Non sono previsti nuovi concorsi pubblici, ma una procedura per titoli per l’inserimento o l’aggiornamento nelle graduatorie permanenti provinciali.

La procedura si rivolge al personale che ha già maturato almeno 23 mesi e 16 giorni di servizio presso le scuole statali (collaboratori scolastici, assistenti amministrativi, assistenti tecnici, cuochi, guardarobieri). La scadenze è fissata al 19 maggio 2026.

Concorsi pubblici maggio 2026: opportunità presso Enti Locali e Regioni

A livello territoriale, spiccano i bandi delle Regioni per il rafforzamento dei centri per l’impiego e degli uffici amministrativi. Il Lazio e la Campania sono le regioni dove si registrano le maggiori opportunità di lavoro.

Regione Lazio: concorso per 32 Funzionari Esperti

La Regione Lazio ha indetto un concorso pubblico per l’assunzione a tempo determinato (24 mesi, prorogabili fino a un massimo di 36) di 32 funzionari esperti (Area dei Funzionari e delle E.Q.). Le figure sono destinate alla Giunta regionale per supportare l’attuazione del Programma Regionale (PR) Lazio FESR 2021-2027.

I posti disponibili sono stati così suddivisi:

16 esperti in ingegneria , specialisti nella progettazione e gestione tecnica di opere, infrastrutture e progetti;

, specialisti nella progettazione e gestione tecnica di opere, infrastrutture e progetti; 8 esperti in architettura , specialisti nella progettazione e gestione tecnica di opere e infrastrutture;

, specialisti nella progettazione e gestione tecnica di opere e infrastrutture; 4 esperti in ambito economico-finanziario , per la programmazione e gestione delle risorse;

, per la programmazione e gestione delle risorse; 4 esperti in ambito giuridico, per la programmazione e gestione delle risorse con competenze legali.

Per partecipare al concorso è necessario essere in possesso di una laurea, anche triennale, nelle materie specifiche del ruolo. Si richiede anche un’esperienza pregressa nel ruolo di almeno 24 mesi. La scadenza per l’invio delle domande è fissata al 28 maggio 2026.

Opportunità presso il Comune di Firenze e Napoli

Diverse amministrazioni comunali hanno aperto finestre per l’assunzione di agenti di Polizia Locale e istruttori amministrativi: per esempio, sono attivi i bandi per i Comuni di Firenze e Napoli. Per partecipare alla selezione è richiesto il possesso del diploma, l’idoneità fisica e la patente B (spesso anche la A).

Come inviare la domanda per partecipare a un concorso pubblico

Per candidarsi ai concorsi pubblici di maggio 2026 è necessario inviare la propria domanda direttamente online, sfruttando i servizi del Portale inPA. La procedura è interamente digitalizzata e ruota attorno al sistema pubblico di identità digitale e alla piattaforma nazionale del reclutamento.

Per prima cosa è necessario possedere le credenziali SPID, CIE o CNS, poiché l’accesso a qualsiasi bando della Pubblica Amministrazione avviene ormai esclusivamente tramite queste modalità certificate. Una volta effettuato l’accesso, il candidato deve interagire con il Portale inPA, che funge da vero e proprio archivio digitale dei curricula e da unico punto di contatto per l’invio delle istanze.

È fondamentale poi dotarsi di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata intestato personalmente al richiedente, necessario per ricevere tutte le comunicazioni ufficiali aventi valore legale. La procedura si conclude quasi sempre con il pagamento di una tassa di concorso, solitamente di importo contenuto (€10,00), che deve essere corrisposta attraverso il sistema PagoPA seguendo le istruzioni fornite all’interno della stessa piattaforma di iscrizione.