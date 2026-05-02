Interessante opportunità per i più giovani che desiderano lavorare in un contesto internazionale come quello della NATO, l’alleanza politico-militare che riunisce gli Stati Uniti e numerosi Paesi europei. È stato infatti pubblicato il bando per partecipare al NATO Young Professionals Programme, un programma dedicato ai giovani giunto alla sua quarta edizione. Per il 2026 i posti disponibili sono 15 e per presentare la domanda c’è tempo fino al 31 maggio. Vediamo i requisiti e le modalità di candidatura.

Come partecipare al NATO Young Professionals Programme

Per candidarsi al NATO Young Professionals Programme è necessario soddisfare alcuni requisiti. Innanzitutto bisogna essere cittadini di un Paese membro della NATO, possedere un titolo di studio di secondo livello (in Italia la laurea magistrale o equivalente), avere un’età compresa tra i 21 e i 32 anni al momento della candidatura e almeno un anno di esperienza lavorativa. È inoltre richiesta un’ottima padronanza di una delle due lingue ufficiali dell’alleanza, ovvero inglese o francese; la conoscenza della seconda lingua rappresenta un titolo preferenziale, così come la padronanza di altre lingue straniere, utile per alcune posizioni specifiche.

I 15 posti disponibili sono suddivisi in diversi ambiti professionali: innovazione, scienza dei dati e intelligenza artificiale; economia e finanza; ingegneria; catena di approvvigionamento e logistica; risorse umane; ICT e difesa informatica; affari politici internazionali; affari legali; comunicazione strategica e marketing; gestione di programmi e progetti.

I candidati selezionati avranno l’opportunità di lavorare per la NATO per tre anni in diversi Paesi e presso differenti organismi dell’Alleanza Atlantica. Al termine del programma, i partecipanti che avranno completato con successo il percorso potranno essere assegnati a una sede specifica per un ulteriore periodo di tre anni, con il grado NATO G15. Il processo di selezione si svolge interamente online e dura circa sei mesi, dall’apertura del bando fino alla nomina definitiva dei candidati.

La selezione prevede diverse fasi, tra cui valutazioni basate su giochi digitali per analizzare le capacità cognitive e la personalità dei candidati. Questi strumenti utilizzano quiz, puzzle e simulazioni per evidenziare competenze, abilità e potenziale di successo in specifici ruoli. Le valutazioni della personalità, invece, consistono in questionari progettati per misurare tratti caratteriali, preferenze comportamentali, interessi e motivazioni.

Tra le prove è prevista anche un’intervista video registrata online: al candidato viene concesso un tempo limitato per leggere e rispondere alle domande, con le risposte che vengono poi valutate dai selezionatori. Successivamente può essere previsto un colloquio online in diretta con una commissione, durante il quale si risponde alle domande dei valutatori.

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Il processo può includere anche un test scritto online, variabile a seconda della posizione, con domande specifiche sulle mansioni del ruolo. Questo serve a valutare le capacità di scrittura e le competenze tecniche del candidato.

Una volta completate le selezioni, i candidati ricevono una comunicazione via email con l’esito, positivo o negativo. A causa dell’elevato numero di domande, non è previsto un riscontro personalizzato.

Per candidarsi c’è tempo fino al 31 maggio, attraverso il sito ufficiale della NATO, nella sezione dedicata al programma. Tra i benefici previsti figurano uno stipendio competitivo, supporto per il trasferimento, assicurazione sanitaria, 30 giorni di ferie pagate all’anno e opportunità di formazione e sviluppo della carriera.