Concorsi pubblici: i bandi attivi e in scadenza a febbraio 2023

Sono numerosi i bandi di concorsi pubblici attivi e in scadenza a febbraio 2023 per numerose assunzioni su posti collocati in diversi enti e amministrazioni pubbliche.

I concorsi pubblici in scadenza a febbraio prevedono assunzioni con contratti a tempo determinato o indeterminato e alle selezioni possono partecipare diplomati e laureati, a seconda dei casi.

Tra i concorsi pubblici di maggior rilievo troviamo quello del ministero della Giustizia e quello per diventare notaio. Proprio due giorni fa è stato pubblicato il bando per 2.138 allievi della Polizia di Stato, in scadenza però il prossimo mese.

Vediamo ora quali sono tutti i bandi per i concorsi pubblici attivi e in scadenza a febbraio 2023.

Concorsi pubblici: bandi attivi e in scadenza a febbraio ministero Giustizia

Tra i concorsi pubblici con bandi attivi e in scadenza a febbraio 2023 partiamo da quelli del ministero della Giustizia. Il primo da annoverare, in scadenza il prossimo 13 febbraio, è il concorso per 791 assunzioni del dicastero del ministro Nordio. I profili professionali ricercati sono:

funzionari della professionalità pedagogica ;

; funzionari della professionalità di servizio sociale ;

; conservatori.

I primi due profili saranno assegnati al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, il terzo profilo è da assegnare, invece, all’Ufficio centrale archivi notarili. Il bando è rivolto ai laureati in presenza dei requisiti richiesti dal medesimo. Il concorso prevede una prova scritta, una prova orale e la valutazione finale dei titoli.

Sempre dal ministero della Giustizia arriva il bando di concorso per 400 assunzioni di notai. Il bando scade il prossimo 9 febbraio, termine ultimo per presentare la domanda di partecipazione.

Il concorso ovviamente è rivolto ai laureati in Giurisprudenza che abbiano svolto almeno 18 mesi di praticantato e che nei cinque precedenti concorsi non siano stati dichiarati inidonei, oltre agli altri requisiti previsti dal decreto ministeriale.

Concorsi pubblici in scadenza a febbraio: bando per 100 Oss Asp di Bologna

Tra i bandi degni di nota vi è anche quello del concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di 100 Oss, Operatori socio sanitari, per l’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (ASP) “Città di Bologna”. Le assunzioni riguardano la categoria giuridica ed economica B3, area degli operatori esperti.

Possono partecipare al concorso i candidati in possesso prima di tutto di un attestato professionale di “Operatore socio sanitario” rilasciato o riconosciuto dalla Regione Emilia Romagna o attestato equivalente rilasciato da Enti di altre Regioni e gli altri requisiti quali:

diploma d’istruzione secondaria di primo grado o assolvimento dell’obbligo scolastico;

d’istruzione secondaria di primo grado o assolvimento dell’obbligo scolastico; cittadinanza italiana oppure di uno degli Stati membri dell’Unione europea o di altre categorie riportate nel bando;

godimento dei diritti civili e politici, anche negli Stati di appartenenza o provenienza, ed immunità da condanne penali o procedimenti penali in corso che impediscano la costituzione del rapporto di impiego con le pubbliche amministrazioni;

inesistenza di provvedimenti di licenziamento, destituzione o dispensa dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o di decadenza derivante dall’aver conseguito la nomina mediante la produzione di documenti falsi o comunque con mezzi fraudolenti;

età non inferiore ai 18 anni compiuti e non superiore a quella prevista dalla normativa vigente per il collocamento a riposo d’ufficio;

compiuti e non superiore a quella prevista dalla normativa vigente per il collocamento a riposo d’ufficio; immunità da interdizione dai pubblici uffici e da destituzione da precedenti pubblici impieghi;

per i candidati di sesso maschile: avere adempiuto agli obblighi previsti dalla Legge sul reclutamento militare (per i soli concorrenti nati entro il 31/12/1985);

idoneità fisica all’impiego assoluta e incondizionata allo svolgimento di tutte le mansioni proprie del profilo professionale ricercato.

Le prove per il contratto a tempo indeterminato da Oss sono due:

una prova scritta, che verrà svolta in modalità telematica a partire dalla data riportata sul bando;

una prova orale;

valutazione dei titoli.

Durante la prova orale saranno accertate anche la conoscenza della lingua inglese e l’uso delle apparecchiature informatiche.

La domanda per il concorso per lavorare come Oss a tempo indeterminato deve essere inviata in via telematica entro il 13 febbraio 2023. I candidati devono prima registrarsi al portale dedicato al quale è possibile accedere con Spid.

Concorsi pubblici: altri bandi in scadenza a febbraio

Tra gli altri bandi di concorsi pubblici in scadenza a febbraio 2023 vi è quello per 89 posti da insegnante nelle scuole secondarie con lingua d’insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano del Friuli-Venezia Giulia.

Possono partecipare al concorso scuola ordinario gli insegnanti in possesso dei seguenti requisiti:

abilitazione specifica sulla classe di concorso o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;

o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente; una laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data d’indizione del concorso o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;

o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data d’indizione del concorso o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente; 24 Cfu/Cfa, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.

I candidati al concorso scuola devono compilare il modello pubblicato sulla pagina dedicata del sito web dell’Ufficio scolastico regionale del Fiuli-Venzia Giulia e lo stesso deve essere sottoscritto dal candidato con firma digitale grafica oppure con firma autografa.

La domanda deve essere inviata dall’indirizzo di posta elettronica certificata personale del candidato al concorso al seguente indirizzo Pec: drfr@postacert.istruzione.it ed entro le ore 23 e 59 del 9 febbraio 2023. L’e-mail deve riportare il seguente oggetto: «Concorso ordinario secondaria scuole slovene». Gli aspiranti docenti devono anche allegare alla domanda la fotocopia di un documento d’identità.

Ancora sono attivi i bandi per:

6 posti di tecnologo di ricerca a tempo determinato presso la Sapienza di Roma in scadenza il 27 febbraio ;

di tecnologo di ricerca a tempo determinato presso la Sapienza di Roma in scadenza il ; 3 posti per ricercatore di terzo livello e 4 per tecnologi di terzo livello per il Consiglio nazionale delle ricerche-istituto di ricerche sulla popolazione e le politiche sociali a Roma in scadenza il 26 febbraio ;

per ricercatore di terzo livello e per tecnologi di terzo livello per il Consiglio nazionale delle ricerche-istituto di ricerche sulla popolazione e le politiche sociali a Roma in scadenza il ; 5 ricercatori di secondo livello, 8 dirigenti di ricerca e 2 dirigenti tecnologi per l’’Istituto Nazionale di Astrofisica sempre in scadenza il 26 febbraio 2023.

Ricordiamo che tutti i bandi attivi in scadenza sono consultabili in Gazzetta Ufficiale, 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami e sul portale InPa.