Conclusioni sul colpo di stato in Russia: il destino di Prigozhin e Putin, l’impatto sulla guerra Ucraina

Sabato 24 giugno 2023 avrebbe potuto essere una data veramente storica. Gli eventi che si sono svolti in Russia potrebbero aver cambiato la storia del 21° secolo, plasmando il futuro del mondo intero.

Per alcune ore è sembrato che la Russia stesse per crollare, o almeno il regime di Vladimir Putin. Una ribellione montata dal leader della PMC Wagner Yegneny Prigozhin ha attaccato Mosca, fermandosi a soli 200 km dalla città.

I motivi per cui Prigozhin si è fermato non sono ancora chiari. L’opzione più probabile è che la ribellione sia semplicemente fallita. Questo sarà il punto di partenza della nostra analisi oggi, ma bisogna tenere presente che nulla è ancora certo. La vera storia dietro la ribellione di sabato rimarrà probabilmente un segreto per anni.

Ci sono, tuttavia, tre aspetti principali del tentato colpo di stato di Prigozhin che potrebbero influenzare il corso a breve termine della Russia e guerra in Ucraina.

1) Uomo morto che cammina

Sabato mattina sembrava che Yevgeny Prigozhin fosse inarrestabile. La sua forza di 25.000 uomini stava marciando verso Mosca, distruggendo ogni significativa opposizione che trovava. Le stime dicono che il gruppo Wagner ha abbattuto sei aerei russi, uccidendo almeno un pilota.

Ma Prigozhin ha sopravvalutato le sue capacità. Credeva che l’esercito russo si sarebbe ammutinato contro Putin e si sarebbe unito alla sua ribellione.

Mentre alcuni battaglioni russi deponevano le armi e si arrendevano, la maggior parte dell’esercito si stava concentrando sulla costruzione di difese intorno a Mosca.

Nel tardo pomeriggio, la colonna di Prigozhin era scesa a 2.000 uomini, neanche abbastanza per scalfire la protezione di Mosca.

Per questo motivo Prigozhin si è fermato. Nonostante gli fosse stato promesso un rifugio sicuro in Bielorussia, Putin dimentica raramente un tradimento. Secondo molti, i giorni di Prigozhin sono contati a meno che non riesca a scappare.

2) Il regime di Putin è debole

Una cosa è certa: Putin sta perdendo potere. Una simile ribellione sarebbe stata impensabile prima della guerra, ma un anno e mezzo di continue perdite e vuote promesse hanno eroso l’influenza dello Zar.

La Russia non è stata così debole da decenni, se non da secoli. Il suo numeroso esercito non è riuscito a conquistare Kyiv ed è ora sulla difensiva. I principali nemici della Russia sono più uniti che mai e la guerra di Putin ha sostanzialmente portato il paese nella sfera di influenza della Cina.

Il colpo di Priogozhin non è stato mortale, ma ha mostrato le molte debolezze di Putin. Quanti altri colpi di stato falliti ci vorranno per far crollare il regime?

leggi anche Gli effetti del colpo di Stato (fallito) in Russia sui mercati finanziari globali

3) L’Occidente sapeva

Infine, secondo rapporti recenti, sembra che l’intelligence statunitense sapesse del tentativo di colpo di stato giorni prima che accadesse.

Non è chiaro se gli Stati Uniti abbiano sostenuto materialmente Prigozhin: sembra infatti che lo abbiano saputo troppo tardi per agire.

Inoltre, il colpo di stato non è durato abbastanza a lungo da dare all’Ucraina un serio vantaggio. Nessuno dei battaglioni russi in Ucraina è stato mosso contro Prigozhin, quindi la situazione sul campo rimane apparentemente invariata.

Ma il colpo di stato potrebbe aver avuto un impatto sul già debole morale russo, anche se un tale effetto si farà sentire solo nelle prossime settimane.

Per il momento la controffensiva ucraina sembra più lenta del previsto, ma potrebbe cambiare in qualsiasi momento. L’Ucraina sfrutterà la situazione per capovolgere l’offensiva?

Articolo pubblicato su Money.it edizione internazionale il 2023-06-26 16:37:41. Titolo originale: Three main takeaways from Russia’s failed coup